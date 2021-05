CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, tv e streaming Coppa del Mondo Tokyo 2021 – I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Tokyo – i pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – Le speranze di qualificazione olimpica per l’Italia – La presentazione della tappa di Coppa del Mondo di tuffi a Tokyo – Il terzo posto di Bertocchi-Pellacani nel trampolino 3 metri synchro donne – La cronaca della piattaforma 10 metri synchro uomini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica (25 luglio – 7 agosto) e come test event. Alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti, 68 uomini e 68 donne, rispettivamente divisi tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Già in possesso della carta olimpica gli atleti giapponesi, oltre ai finalisti individuali di trampolino e piattaforma e le coppie medagliate del sincro ai mondiali di Gwangju, tra cui Noemi Batki, ottava dai 10 metri in Corea.

Ieri il contingente azzurro per i Giochi è aumentato grazie allo splendido terzo posto di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel synchro dal trampolino 3 metri e oggi l’Italia si gioca due carte importanti in chiave qualificazione olimpica con Batki-Bertocchi nel syncro femminile dalla piattaforma 10 metri e con Tocci-Marsaglia nel synchro maschile dal trampolino 3 metri. Nelle gare di Coppa del Mondo giapponesi gareggeranno anche le Nazioni già in possesso del biglietto per Tokyo, se non altro per testarsi sui trampolini e sulle piattaforme olimpiche, ma i loro risultati non conteranno ai fini della qualificazione. Nella piattaforma synchro da dieci metri femminile, dove l’Italia ha più chance di centrare il pass, Bertocchi-Batki, non dovranno fare gara su Malesia e Giappone, già qualificati per Tokyo 2021 con Cina e Usa che non sono presenti a questa gara, ma i principali team avversari per la carta olimpica saranno Canada, Russia, Gran Bretagna, Messico e Germania, con quattro posti in palio.

Più complicata fin dalle qualificazioni la strada per gli azzurri Tocci e Marsaglia che sono chiamati a riscattare il brutto Mondiale di due anni fa a Gwangju e proveranno a qualificarsi per Tokyo 2021 nella gara synchro dal trampolino 3 metri metri maschile dove i grandi favoriti sono altri. Cina (assente), Gran Bretagna, Messico e Giappone sono già qualificati per le Olimpiadi, gli azzurri se la giocheranno con altre sei o sette coppie, fra cui Usa, Russia, Ucraina, Colombia, Polonia e Corea del Sud. Il programma odierno prevede alle 3.00 i preliminari del synchro piattaforma 10m femminile, alle 5.30 i preliminari del synchro trampolino 3m maschile, alle 9.00 la finale del synchro piattaforma 10m femminile e alle 11 la finale del synchro trampolino 3m maschile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Seguiremo in diretta le due finali, si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto Alfredo Falcone – LaPresse