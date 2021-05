CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.32 Domani Novak Djokovic affronterà Rafa Nadal per l’ennesimo atto di questa sfida al Foro Italico e il 57° incontro di sempre fra questi due campioni. La finale comincerà alle ore 17.00. Vedremo se il serbo riuscirà a recuperare energie dopo la giornata intensa passata in campo oggi fra Tsitsipas e Sonego.

21.30 Djokovic vince grazie al grande aiuto proveniente dal servizio: 69% di prime in campo con il 79% di punti vinti con questo colpo. Ottimo anche il 59% di punti vinti sulla seconda. Il serbo è stato bravo ad annullare 6 delle 7 palle break avute a disposizione dall’azzurro. Bravissimo anche Sonego che ne ha annullate 8 su 12.

21.27 Sonego ha annullato ben due match point a Djokovic, riuscendo in qualche maniera a trascinare la partita al terzo set. All’inizio del terzo l’azzurro ha avuto tre palle break e poteva scappare, poi è venuto fuori il campione.

21.24 Standing ovation del Campo Centrale di Roma per Lorenzo Sonego! Se la merita tutta il torinese dopo un torneo magnifico, una settimana incredibile.

FINISCE QUI! UN LORENZO SONEGO DA LIBRO CUORE CEDE A NOVAK DJOKOVIC 6-3 6-7 6-2! Splendido abbraccio fra i due a fine partita. E’ stato un match semplicemente spettacolare, ad altissima intensità.

30-40 Smorzata telefonata per Sonego che sembra aver finito le energie: torna a match point Djokovic dopo i due del secondo set.

30-30 Nooo! Ha sbagliato l’angolo del passante Sonego: arriva il lob al volo di Djokovic a sentenziare.

30-15 Scappa la risposta di Djokovic! Ha servito bene Sonego.

15-15 Doppio fallo di Sonego che sembra essere davvero scarico adesso sulle gambe.

15-0 La chiusura a rete in controtempo di Sonego! Non vuole demordere l’azzurro!

2-5. Game semplicemente perfetto al servizio per Djokovic che non vuole far respirare Sonego, non concedendogli una possibilità. Adesso l’impresa si fa veramente ardua per il piemontese.

40-0 Prova a mantenere profonda la traiettoria del rovescio Sonego, ma finisce per sbagliare.

30-0 Un altro ace per Djokovic!

15-0 Perfetto Nole! Il serbo si apre il campo con il servizio e chiude con il dritto.

2-4! L’URLO DI SONEGO! IL PUBBLICO E IL TORINESE ANCORA CI CREDONO E VOGLIONO CONTINUARE A VIVERE QUESTO SOGNO!

40-15 RISPOSTA MICIDIALE DI DJOKOVIC! Si appoggia alla perfezione sul servizio di Sonego il serbo.

40-0 Sui teloni la risposta di Djokovic!

30-0 CHE DIRITTO TROVA SONEGO! Recupero incredibile di Djokovic e di polso Sonego la porta sul lungolinea.

15-0 Smorzata perfetta, nascosta alla grande. Djokovic rimane fermo.

1-4. Djokovic ha reagito da numero uno del mondo qual è. Di rabbia, di forza il serbo allunga nel terzo set. Adesso è veramente dura per Sonego, ma l’azzurro non mollerà fino alla fine.

40-15 Il servizio dà una grande mano a Djokovic.

30-15 CHE RISPOSTA DI SONEGO! Si sposta sul dritto e gioca un lungolinea spettacolare!

30-0 Disegna in maniera splendida il campo Djokovic! Incide definitivamente con il dritto lungolinea!

15-0 QUARTO ACE PER DJOKOVIC!

3-1 BREAK DJOKOVIC! Sta comandando adesso Djokovic che non ci sta ed ottiene il break in questo terzo set.

15-40 Prova ad incidere con il dritto Sonego ma va completamente fuorigiri! Due palle break per Djokovic che prova ad allungare!

15-30 Spinge Sonego e Djokovic alla fine cede!

0-30 IL ROVESCIO IN LUNGOLINEA IN ALLUNGO DI DJOKOVIC! Terrificante il colpo del serbo.

0-15 Accelera Djokovic in risposta! Sonego stecca con il dritto!

1-2. In sicurezza Novak Djokovic tiene il servizio. Il serbo sembrerebbe aver reagito dopo il momento di appannamento.

40-0 Un’ottima prima di servizio che non lascia possibilità a Sonego.

30-0 Spinge Djokovic, si prende rischi e toglie il tempo a Sonego.

15-0 Prima profonda e dritto vincente.

1-1! SONEGO IN ALLUNGO PIAZZA LA VOLEE DOPO IL RECUPERO SULLA SMORZATA! Lorenzo Sonego sta giocando alla pari e alla stessa intensità del 18 volte vincitore slam e numero uno del mondo.

40-30 LA PALLA CORTA DI SONEGO! ERA LONTANISSIMO DAL CAMPO DJOKOVIC! Altra soluzione perfetta! Palla per l’aggancio immediato.

30-30 SCAMBIO IRREALE! Recupero incredibile da lontanissimo da parte di Djokovic, resistenza sulla spinta di Sonego e poi rovescio lungolinea in spaccata spettacolare!

30-15 Arriva malissimo Djokovic sul dritto di Sonego che si addormenta a metà campo.

15-15 Prova a colpire in controbalzo Sonego, ma va fuorigiri con il dritto.

15-0 LA PRIMA AL CENTRO PESANTE!

0-1. Djokovic si è salvato in questo game con cinque punti consecutivi. Il numero uno del mondo prova a scuotersi.

A-40 Il pressing di Djokovic da fondocampo! Si guadagna la palla dell’1-0 il serbo.

40-40 NOOO! CI HA PROVATO SONEGO! Il dritto in contropiede scappa di un’unghia in lunghezza!

30-40 Rimane in rete la risposta di Sonego che aveva letto bene il servizio di Djokovic.

15-40 Il dritto in corsa di Sonego finisce lungo di pochissimo! Ci ha provato dalla difesa l’azzurro!

0-40 LA VERONICA DI SONEGO! Recupero sulla smorzata e il lob di Djokovic rimane corto! TRE PALLE BREAK IN APERTURA DI TERZO SET!

0-30 L’attacco di Sonego! In pressione continua! E’ tramortito Djokovic!

0-15 COMINCIA CON IL DRITTO LUNGOLINEA VINCENTE SONEGO!

INIZIO TERZO SET

20.49 Sonego ha portato in maniera incredibile la partita al terzo set. Il torinese ha annullato due match point in risposta e ha rimontato un passivo di 3-0 nel tiebreak, mettendo pressione al numero uno del mondo.

NON E’ VERO!!! LORENZO SONEGO VINCE IL SECONDO SET 7-5 AL TIEBREAK!! SI VA AL TERZO!

6-5 SONEGO: SUL NASTRO IL DRITTO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO! Ci ha provato il torinese, che ancora una volta aveva mosso bene Nole.

6-4 SONEGO! DA LONTANISSIMO IL PASSANTE! STECCA LA VOLEE DJOKOVIC! DUE SET POINT!

5-4 SONEGO! ACCELERA CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA E RISOLVE SONEGO! Djokovic sembra molto remissivo in questo momento.

4-4: chiamato fuori un rovescio buono di Sonego. Lahyani fa overrule e il punto si rigioca.

4-4: SBAGLIA DJOKOVIC! Tiene lo scambio Sonego, colpo dopo colpo, non sbaglia e alla fine a cedere per primo è il serbo.

4-3 DJOKOVIC: DOPPIO FALLO! REGALO INCREDIBILE DEL NUMERO UNO DEL MONDO IN QUESTO MOMENTO! C’E’ ANCORA VITA SUL CENTRALE!

4-2 DJOKOVIC: PAZZESCO IL SERBO! DRITTO DA SOTTOTERRA TIRATO SU CON LA MANO! Si cambia campo in una situazione ancora incerta.

3-2 DJOKOVIC: SERVE AND VOLLEY DI SONEGO! PRIMA ESTERNA E VOLEE BEN SOPRA ALLA RETE!

3-1 DJOKOVIC: IL DRITTO IN CHOP DI SONEGO! Completamente preso alla sprovvista Djokovic.

3-0 DJOKOVIC: brutto errore per Sonego che sbaglia in fase di impostazione con il rovescio.

2-0 DJOKOVIC: magia del serbo in difesa, con Sonego che aveva fatto una magia da dietro, poi la demi-volée rimane sul nastro.

1-0 DJOKOVIC: perde la coordinazione Sonego sulla risposta del serbo.

6-6 TIEBREAK!!! LO SMASH DI SONEGO A CHIUDERE! E’ letta la smorzata del serbo e Sonego scende a rete a risolvere! Ancora tutto in discussione dopo due match point per il serbo.

40-A SE NE VA IL ROVESCIO IN CROSS DI DJOKOVIC! ALTRA PALLA PER VOLARE AL TIEBREAK!

40-40 RIMANE SULLE CORDE LA RISPOSTA A SONEGO! Urlo di disperazione per l’azzurro!

40-A RISPOSTA ILLEGALE DI SONEGO! Djokovic stecca! IL PUBBLICO SI ALZA A RACCOLTA PER SOSTENERE SONEGO! PALLA BREAK!

40-40 ERRORE DI DJOKOVIC! Totalmente scarico sugli appoggi il serbo dopo la risposta di Sonego.

A-40 SCAMBIO SFIBRANTE! Sonego prova a giocare la smorzata e Djokovic gioca la contro palla corta: non ci arriva bene l’azzurro. Match point numero due.

40-40 CHE RISPOSTA DI SONEGO! ESCE IL ROVESCIO INCROCIATO DI DJOKOVIC! URLA L’AZZURRO!

40-30 LA PRIMA ESTERNA DI DJOKOVIC! MATCH POINT PER IL NUMERO UNO DEL MONDO!

30-30 Lo schiaffo al volo di Djokovic in avanzamento! Sonego prova il passante in corsa che si infrange in rete.

15-30 Il nastro sistema perfettamente la palla al serbo che spinge in diagonale e chiude il punto.

0-30 SI GIRA SUL DRITTO SONEGO! Troppo tenero il rovescio di Djokovic e il torinese spinge a tutta con l’inside in.

0-15 NON PASSA IL DRITTO DI DJOKOVIC! Ha risposto sulla riga in allungo Sonego.

6-5 BREAK DJOKOVIC! INCREDIBILE IL SERBO! Un altro recupero da cineteca sulla palla corta perfetta di Sonego. Di fronte a queste due difese, si può solo applaudire.

30-40 NON MOLLA SONEGO! Dritto inside out e poi stop volley perfetta!!

15-40 MA COS’E’ DJOKOVIC! Arriva in spaccata sulla smorzata e gioca addirittura il vincente. Chapeau. Due palle per il 6-5.

15-30 Servizio esterno e dritto in controbalzo in avanzamento!

0-30 La prima di servizio di Sonego è vanificata dal dritto successivo che finisce nettamente lungo. Momento difficile per l’italiano.

0-15 Rimane basso il recupero di Djokovic e non tira su il dritto il piemontese.

5-5. Djokovic lotta, annulla due set point a Sonego e riesce a tenere un turno di servizio molto difficile.

A-40 Prima di servizio fondamentale per Djokovic. Palla del 5-5.

40-40 NASTRO MALEDETTO! Aveva risposto bene Sonego, poi il dritto viene portato in corridoio dal nastro. Ci sta provando l’azzurro.

40-A UN ALTRO ERRORE DI DJOKOVIC! Il dritto in fase di impostazione se ne va! SET POINT SONEGO!

40-40 NOOOOO! Si gira sul dritto per colpire la risposta Sonego, ma la palla salta alta e non riesce a controllare il piemontese.

40-A TREMOLANTE DJOKOVIC! Molto lenta la seconda, si butta Sonego e incide col dritto! SET POINT SONEGO!

40-40 INCREDIBILE SONEGO! Si butta per rispondere, spinge con il rovescio e poi alla fine il serbo sbaglia in lunghezza dopo una grande difesa. Pubblico in visibilio.

40-30 RISPOSTA SONTUOSA DI SONEGO! Non ha fatto in tempo a vederla passare Djokovic!

40-15 Servizio esterno e dritto lungolinea: arrivano due palle per un nuovo aggancio.

30-15 Prova ad entrare dentro al campo Sonego per spingere, ma da due metri dal campo arriva come una sentenza il passante di Djokovic.

15-15 Spinge con la prima Djokovic! Non riesce ad arpionare Sonego.

0-15 ESCE IL ROVESCIO DI DJOKOVIC! Ha perso gli appoggi il serbo! Deve provare a giocarsi la sua chance Lorenzo.

5-4 SONEGO! Non ci sono più aggettivi per questo ragazzo che sta lottando con le unghie e con i denti e in qualche modo rimane avanti nel secondo set! Non muore mai il torinese, proprio mai.

A-40 IL SERVIZIO E’ FONDAMENTALE! La risposta di Djokovic vola via!

40-40 Arriva male sulla palla Sonego sul contropiede giocato da Djokovic. Adesso fa fatica l’azzurro.

A-40 LA PRIMA DI SERVIZIO! SONEGO HA LA PALLA PER IL 5-4!

40-40 IL DRITTO AD USCIRE DI SONEGO! Prima la riga con il rovescio, poi il contropiede con il dritto! L’azzurro è indomito, non vuole lasciare nulla.

40-A DEVASTANTE DJOKOVIC! Risponde alla grande Nole ad una prima a 209 km/h e poi fa fare il tergicristallo a Sonego. Altra palla break.

40-40 IL DRITTO DI SONEGO! COME SPINGE IL PIEMONTESE! Ha martellato per tutto il punto e alla fine trova il pertugio con il dritto anomalo lungolinea!

30-40 Noooo! Un altro doppio fallo per Sonego! Arriva la palla break per Djokovic che assomiglia ad un match point.

30-30 Cambio in back di Sonego, non arriva bene sulla palla Djokovic! E’ ancora vivo Sonego!

15-30 Doppio fallo pesantissimo per Sonego, è il primo della sua partita e può costare caro.

15-15 Djokovic rischia di rovinare lo scambio con una volée superficiale, ma Sonego non passa con il rovescio.

15-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea che Djokovic non può arpionare.

4-4. Con l’ace chiude un game semplicemente perfetto Djokovic che riaggancia Sonego.

40-0 Prima di servizio, dritto lungolinea e smash in sicurezza: in controllo al servizio Nole.

30-0 Troppo corto il rovescio di Sonego, Djokovic può prendere il comando dello scambio.

15-0 Prima esterna e rovescio dall’altra parte corto che non lascia scampo a Sonego.

4-3 SONEGO! CON L’ACE IL TORINESE! Da libro cuore Sonego che non molla niente e rimane avanti.

A-40 PRIMA ESTERNA E CONTROPIEDE! Sonego lotta e si procura la palla del 4-3 dopo tre palle break annullate.

40-40 LA SMORZATA DI SONEGO! Djokovic arriva, ma non passa con il back di rovescio.

40-A Arriva male sul dritto Sonego! Era lontano dal campo l’azzurro e purtroppo il colpo finisce in corridoio.

40-40 COSA STA FACENDO SONEGO! SPINGE CON IL DRITTO E CHIUDE A RETE IN DUE TEMPI!

40-A Se ne va il rovescio di Sonego! Ha risposto ancora bene Djokovic e il piemontese non ha controllato il suo colpo. Altra palla break.

40-40 LO SMASH DI SONEGO! COME HA SPINTO! Sta dando tutto Sonego che annulla anche questa palla break!

30-40 E’ largo il dritto di Sonego mentre stava provando a manovrare il uscita dal servizio.

30-30 Servizio al centro e dritto che stavolta è risolutivo.

15-30 Il lungolinea di Sonego sarebbe stato vincente con qualsiasi altro giocatore, non con Nole Djokovic che tira su la palla e induce all’errore l’azzurro.

15-15 NON E’ UMANO DJOKOVIC! Difesa illegale su un dritto in spinta di Sonego e poi passante splendido sulla discesa a rete dell’azzurro.

15-0 Maschera la smorzata Sonego e la effettua giusto all’ultimo!

3-3. L’ACE DI DJOKOVIC! Ha fatto più fatica in questo game il serbo, ma continua a non concedere palle break.

40-30 COME SI E’ SALVATO DJOKOVIC! Una demi-volée in arretramento incredibile dopo uno smash non definitivo.

30-30 IL PASSANTE DI SONEGO! Non controlla la volée Djokovic da sotto la rete! Adesso il pubblico è una bolgia!

30-15 NOOO! Aveva la possibilità Sonego, ma il dritto scappa via nettamente.

15-15 Colpisce male Djokovic dopo al servizio, cercando di accorciare lo scambio.

15-0 Rovescio eccezionale per Djokovic in uscita dal servizio.

3-2 SONEGO! ROVESCIO PAZZESCO IN CONTROBALZO! Risposta ottima di Djokovic, ma l’azzurro in genuflessione trova un super rovescio. Il torinese sta lottando con tutte le sue armi nel secondo parziale.

40-15 Palla corta di Djokovic letta da Sonego che finge di andare incrociato e poi gioca il vincente lungolinea di rovescio.

30-15 Statico nella ricerca della palla sul rovescio Djokovic.

15-15 DISUMANO DJOKOVIC! Smozrata incredibile di Sonego, poi grande lob, ma Djokovic si arrampica e gioca una veronica con una traiettoria esterna e poi Sonego sbaglia il back sotto alla rete.

15-0 Spinge Sonego! Dritto terrificante lungolinea e poi chiusura con un altro dritto nei pressi della rete.

2-2. Gestisce questo game di servizio Djokovic, ma Sonego adesso in risposta riesce a giocarsi quasi tutti i punti.

40-15 Affonda il rovescio in rete Sonego dopo che era riuscito d’istinto a rispondere con il dritto.

30-15 STRAORDINARIO SONEGO! Dritto in controbalzo sulla riga e stop volley vincente! Sta giocando bene ora l’azzurro che è salito di colpi.

30-0 Servizio esterno e dritto comodo in contropiede per Djokovic.

15-0 Djokovic titubante con lo smash, ma Sonego non riesce a giocare il lob dai teloni.

2-1 SONEGO! Annulla una palla break e tiene un turno di servizio preziosissimo l’azzurro, visto che è stato giocato anche controvento.

A-40 Un’altra risposta di Djokovic vola via! Altra palla del 2-1 per Sonego!

40-40 Esce la risposta di Djokovic sulla seconda di Sonego: il piemontese deve sfruttare questo gratuito.

40-A Risposta incredibile di Djokovic sulla prima di Sonego: stecca il dritto l’azzurro. Palla break.

40-40 Trova profondità con il rovescio Djokovic e Sonego va in difficoltà in fase difensiva. Si complica il game.

40-30 Stavolta la palla corta di Djokovic rasenta la perfezione e non lascia scampo a Sonego.

40-15 CHE SCAMBIO GIOCATO DA SONEGO! Due dritti nei pressi della riga e poi Nole non riesce a giocare il passante.

30-15 Troppo lenta la seconda di Sonego, Djokovic si fionda in risposta e gioca il vincente.

30-0 La smorzata di Sonego dopo l’inside-out di dritto non era ottima, ma Djokovic sbaglia la contro smorzata.

15-0 Mette la prima di servizio Sonego e alla fine il serbo deve cedere in difesa.

1-1. Ha iniziato col botto anche il secondo set Djokovic che non è intenzionato a concedere chance a Djokovic.

40-15 Prova a fare gli straordinari in difesa Sonego, ma il secondo recupero termina di poco lungo.

30-15 Primo doppio fallo della partita: a commetterlo è Djokovic.

30-0 Prova a difendersi con il lungolinea Sonego, ma la palla si allarga in corridoio.

15-0 La smorzata di Djokovic viene resa imprendibile dall’ausilio del nastro.

1-0 SONEGO! Ha servito bene in questo primo game l’azzurro che prova a costruirsi delle possibilità in questo match.

40-15 Secondo ace per Sonego!

30-15 Prova a chiudere con un serve and volley Sonego, ma il serbo riesce a recuperare campo e a passare con il dritto.

30-0 Butta via la risposta di dritto Djokovic sulla seconda di Sonego.

15-0 Comincia bene con una buona prima Sonego nel secondo set.

19.15 Appena quattro errori gratuiti per Djokovic contro gli otto di Sonego: otto i vincenti del serbo contro i quattro dell’azzurro. Il numero uno del mondo ha messo il 75% di prime in campo con il 78% di resa. Davvero impressionante il rendimento del serbo.

6-3 PRIMO SET DJOKOVIC! Il serbo è stato pressoché impeccabile nel primo parziale che si aggiudica in 34 minuti.

40-15 Spinge Djokovic con il dritto: pressing incredibile del serbo che mette una pressione pazzesca su Sonego.

30-15 Ha risposto Sonego! Sbaglia Djokovic con il rovescio.

30-0 Nooo! Dopo un grande recupero, la smorzata di Sonego non esce dalle corde.

15-0 COMINCIA CON L’ACE DJOKOVIC!

3-5. IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI SONEGO! Adesso sta provando a variare le traiettorie dei suoi colpi l’azzurro, cercando di sorprendere il suo avversario. Il pubblico del Foro Italico è in delirio.

40-15 Ancora il servizio dà una mano a Sonego!

30-15 LA PRIMA DI SONEGO! Importantissima visto il momento!

15-15 IL CONTROPIEDE DI SONEGO! Ripete il lungolinea con il dritto e Djokovic applaude.

0-15 CHE SCAMBIO! Ritmo forsennato di Djokovic da fondo campo, con Sonego che si è difeso egregiamente, ma il serbo ha martellato costantemente per tutto il punto, finendo per risolvere con il dritto lungolinea.

2-5. Tiene in maniera abbastanza comoda il servizio Djokovic che quindi si invola nel primo parziale. Adesso Sonego è chiamato a rimanere in vita nel primo set.

40-15 Esce il dritto di Sonego in corsa. Qualche errore di troppo per il torinese in questo avvio di match.

30-15 CHE VOLEE DI DJOKOVIC! Aveva tenuto molto basso il passante da lontano Sonego, ma Nole si inventa una stop volley da urlo.

15-15 Il nastro porta in corridoio il dritto in costruzione di Djokovic.

15-0 Cerca la profondità Sonego con i suoi colpi, ma alla fine sbaglia con il rovescio in manovra.

2-4. Tiene alla grande il servizio Sonego che prova a rimanere in scia al suo avversario in questo primo set.

40-0 L’ACE ESTERNO DI SONEGO! Tre palle per il 2-4.

30-0 Servizio esterno e smorzata perfetta: chiude a rete Sonego che prova a caricarsi.

15-0 SERVE ALLA GRANDE SONEGO! Grande prima di battuta!

1-4. In questo gioco Sonego ha avuto delle chance, ma ha pagato un paio di errori di troppo. Per la prima volta Djokovic ha dato qualche accenno di crepa nel suo sistema impeccabile.

40-30 Noooo! Esce di un soffio la risposta di rovescio di Sonego! C’era la possibilità ancora una volta.

30-30 Il drittone pieno di spin giocato da Sonego! Non controlla Djokovic che non riesce ad appoggiarsi su un colpo di tale pesantezza.

30-15 Affossa la risposta in rete Sonego! C’era la possibilità su una seconda non devastante.

15-15 Gran recupero di Sonego sulla smorzata di Djokovic! Poi il numero uno del mondo sbaglia la conclusione al volo.

15-0 Mette la prima al centro Djokovic, lunga la risposta di Sonego.

1-3 BREAK DJOKOVIC! Rimane corto il dritto di Djokovic, ma Sonego non riesce ad approfittarne e sbaglia, consegnando il break al serbo.

30-40 CHE PRIMA DI SONEGO! IMPORTANTISSIMA SULLA PALLA BREAK!

15-40 Prova Sonego ad incidere con il dritto, ma il serbo si difende alla grande e poi affonda con il rovescio. Due palle break.

15-30 Subito molto aggressivo sin dalla risposta Djokovic che guadagna ancora campo dopo un dritto di Sonego rimasto corto.

15-15 Mette la prima di servizio Sonego! Provvidenziale!

0-15 PAZZESCO DJOKOVIC! Trova un angolo incredibile con il dritto e poi chiude uno smash dal coefficiente di difficoltà altissimo.

1-2. Tiene ancora il servizio a zero Djokovic! Pare essere molto motivato il serbo in questo avvio, la vittoria di questa mattina contro Tsitsipas deve aver dato una notevole iniezione di fiducia.

40-0 Non concede nulla il serbo! Ancora ottimo con il servizio Djokovic.

30-0 Servizio e dritto lungolinea chirurgico. Ha cominciato alla grande Djokovic.

15-0 Guadagna campo Djokovic dopo al servizio con il rovescio in cross e chiude con il dritto sotto rete.

1-1. DRITTO INSIDE-IN SPLENDIDO E SMORZATA PREGEVOLE! Sonego c’è! Il torinese rompe il ghiaccio in questa semifinale.

40-30 Ottima prima al centro per Sonego! Palla per l’1-1.

30-30 CHE SECONDA GIOCATA DA SONEGO! Kick esterno sulla riga che impedisce a Djokovic di rispondere.

15-30 Si ritrova la palla addosso Sonego e colpisce con il peso del corpo all’indietro, finendo per affossare il dritto in rete.

15-15 Entra la prima a Sonego e il serbo non contiene la risposta!

0-15 Iper aggressivo Djokovic in risposta e poi il numero uno del mondo risolve con il dritto lungolinea.

0-1. Conclude il game con una prima robusta Djokovic che non trema nel primo gioco della partita.

40-0 Prova a cambiare in lungolinea con il dritto Sonego per spostare Djokovic, ma la soluzione termina in corridoio.

30-0 Stecca con il dritto Sonego mentre provava a spingere e ad entrare dentro al campo.

15-0 Subito grande scambio! Djokovic prova ad uscire con la smorzata e poi recupera dopo il dritto stretto di Sonego.

SI PARTE SUL CAMPO CENTRALE! DJOKOVIC AL SERVIZIO!

18.36 Djokovic non ha giocato una partita perfetta contro Tsitsipas, ma l’ha portata a casa con lo status del campione che è. Il numero uno del mondo tiene particolarmente a questo torneo che storicamente ama per il suo legame forte con l’Italia.

18.34 Cominciano le operazioni di riscaldamento. Si avvicina sempre di più il grande momento della seconda semifinale degli Internazionali d’Italia.

18.33 Vedremo quale sarà l’approccio di Sonego a questo match: un po’ di emozione ci sarà, essendo la partita più importante della carriera dell’azzurro.

18.31 Entra in campo nella bolgia Lorenzo Sonego sul Campo Centrale. Il pubblico potrà essere un fattore anche questa sera come lo è stato questa mattina sul Grandstand contro Rublev.

18.29 Questa semifinale di Sonego continua a testimoniare gli ottimi numeri della stagione degli italiani: in tre Masters 1000 su quattro almeno un tennista italiano ha raggiunto questa fase del torneo. Ci sono riusciti Jannik Sinner a Miami, Matteo Berrettini a Madrid e appunto il torinese a Roma. A Montecarlo invece, Fabio Fognini si è fermato ai quarti.

18.27 Il vincente di questa sfida affronterà Rafael Nadal in finale: il maiorchino si è sbarazzato di Opelka conquistando la possibilità di vincere il decimo titolo a Roma.

18.25 Vedremo se Sonego riuscirà come fatto questa mattina a comandare gli scambi: quando riesce a stare vicino al campo, il torinese può utilizzare anche l’arma della smorzata che può essere fondamentale per variare il ritmo e cercare di non mettere in ritmo Djokovic.

18.23 Solo un precedente fra i due giocatori: quello di Vienna dello scorso anno. In quella occasione, Sonego prese a pallate un irriconoscibile Djokovic con il punteggio di 6-2 6-1. Senza dubbio oggi il serbo si presenterà con un altro tipo di approccio.

18.21 Sonego, con questa semifinale, tornerà sicuramente al numero 28 del mondo. In caso di impresa questa sera, il piemontese schizzerebbe addirittura alla ventiduesima posizione delle classifiche globali.

18.18 Sonego invece, prima dei successi contro Rublev e Thiem, ha sconfitto al primo turno Gael Monfils nonostante qualche difficoltà di troppo e si è sbarazzato nel derby Gianluca Mager al secondo turno.

18.16 Djokovic ha fatto fatica solo nel match contro Tsitsipas, mentre ha gestito con relativa semplicità gli impegni contro Davidovich Fokina e Fritz.

18.13 Rublev non è il primo top 10 che Sonego batte in questa settimana: il torinese ha infatti estromesso anche Dominic Thiem al tiebreak del terzo annullando un match point. L’azzurro quindi affronta il terzo giocatore nei primi dieci in questa magica settimana.

18.11 Per i colori italiani si tratta della prima finale al Foro Italico da 14 anni a questa parte. L’ultimo a riuscirci fu l’attuale capitano di Davis, Filippo Volandri che riuscì a battere Roger Federer nell’edizione 2007, prima di inchinarsi a Fernando Gonzalez nel penultimo atto.

18.09 Anche Sonego è uscito trionfatore da una battaglia, quella contro il russo Andrey Rublev. Il torinese ha ribaltato incredibilmente il match, portandolo a casa 6-3 al terzo e decisivo parziale, conquistando la sua prima semifinale a livello Masters 1000.

18.07 Questa mattina, Djokovic è uscito vincitore 7-5 al terzo di un confronto epico contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo, prima dell’interruzione per pioggia, era sotto 6-4 2-1 ed è riuscito a ribaltare la partita per poi portarla a casa in 3 ore e 22 minuti.

18.04 In palio c’è la finale degli Internazionali d’Italia. Un italiano non la raggiunge dal 1978 quando ci riuscì Adriano Panatta che cedette a Bjorn Borg.

18.01 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale della parte alta di tabellone degli Internazionali d’Italia 2021. Si affrontano Lorenzo Sonego e Novak Djokovic.

