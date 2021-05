Classifica Lorenzo Sonego: è best ranking ATP dopo la semifinale a Roma! Top-30 e terzo italiano!

Lorenzo Sonego ha fatto letteralmente sognare tutti gli italiani appassionati di tennis e non solo. Il piemontese ha regalato magie agli Internazionali d’Italia e, dopo aver sconfitto l’austriaco Dominic Thiem negli ottavi di finale giovedì sera, stamattina ha annichilito anche il russo Andrey Rublev nei quarti. Nel giro di 48 ore il nostro portacolori ha batutto il numero 4 e il numero 7 del ranking ATP. Il 26enne non si è accontentato e ha cercato la magia contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e campione in carica del Masters 1000 di Roma.

Il 26enne ha perso il primo set, poi si è imposto nel secondo parziale al tie-break e nella terza frazione ha avuto anche tre palle consecutive per brekkare il fuoriclasse slavo in avvio. Purtroppo l’impresa non gli è riuscita e alla lunga ha prevalso l’attuale miglior giocatore al mondo. Lorenzo Sonego conclude così la sua avventura sulla terra rossa della capitale, ma lascia la Città Eterna con il suo best ranking. Quante posizioni ha guadagnato Lorenzo Sonego con la semifinale agli Internazionali d’Italia?

Lorenzo Sonego occuperà il 28mo posto in classifica a partire da lunedì 17 maggio con 2132 punti, dunque sarà il terzo italiano in classifica: ha scavalcato Fabio Fognini (29°), meglio di lui ci sono Matteo Berrettini (9°) e Jannik Sinner (17°). Si è migliorato di cinque posizioni rispetto alla scorsa settimana e il suo best ranking precedente era un 29mo posto. Lorenzo Sonego ha rinunciato al torneo ATP 250 di Lione e dunque non dovrebbe verosimilmente scalare la classifica settimana prossima, potrebbe perdere alcune posizioni. Ha 209 punti di margine su Fognini e 36 di ritardo dal britannico Daniel Evans.

Foto: Lapresse