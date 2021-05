Novak Djokovic è riuscito a salvarsi contro Lorenzo Sonego nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Il piemontese ha infatti fatto paura al serbo, imponendosi nel secondo set e procurandosi tre palle break in avvio del terzo parziale. In quel frangente è emersa la classe del numero 1 al mondo, che ha annullato le chance a disposizione del nostro portacolori e poi si è involato verso un soffertissimo successo, valso l’accesso alla finale contro Rafael Nadal.

Il ribattezzato Nole si è espresso in questo modo al termine del confronto: “Lorenzo è stato più vicino di me alla vittoria, ma io sono riuscito a riportare la partita sulla mia strada, vincendo come piace a me. Sonego è stato bravissimo, ha lottato alla grande“. Un grande complimento per l’azzurro, che ora si è issato al 28mo posto del ranking ATP e che dai risultati di questa settimana dovrà trarre beneficio, proprio come se fosse un trampolino di lancio in vista dei prossimi appuntamenti.

Foto: Lapresse