19.41: Si chiude qui l’ultima diretta live da Budapest per l’Europeo di nuoto. L’appuntamento è per le prossime sfide in piscina, in particolare il Sette Colli fra poco più di un mese. Grazie per averci seguito. Buona serata!

19.38: E’ una grande Italia che fa un ulteriore passo avanti dopo i risultati straordinari di Gwangju. Ora la squadra azzurra è attesa dalla sfida più difficile, quella olimpica. Cresce l’attesa

19.37: Questi i crono individuali della mista femminile: Panziera 59″71, Castiglioni 1’05″66, Di Liddo in 57″27 e Pellegrini in 53″66

19.36: Questi i crono individuali della mista maschile: Ceccon in 53″59, Martinenghi 57″84, Burdisso in 51″29, Miressi in 47″21

19.34: Si chiude in modo trionfale questo Europeo di Budapest per la spedizione azzurra:_ oro di Benedetta Pilato nei 50 rana, oro per Margherita Panziera nei 200 dorso, oro per Simona Quadarella nei 400 stile libero, argento di Alberto Razzetti nei 400 misti e doppio bronzo per le staffette 4×100 miste

19.32: Oro alla Gran Bretagna in 3’54″01, argento per la Russia in 3’56″25, bronzo per le azzurre in 3’56″30

19.31: Finale spettacolare targato Federica Pellegrini per un Europeo fantastico per i colori azzurri, 26 medaglie, un’ultima giornata da sei podi

19.30: Fantastico recupero di Federica Pellegrini, un’altra leggendaria rimonta, come quella di Berlino quando regalò l’oro alla 4×200 stile, aveva 7 decimi di ritardo ed è riuscita a sopravanzare ancora una volta, come a Berlino, la Svezia, sfiorando addirittura l’argento

19.29: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHE PELLEGRINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

19.28: Ai 300 Gbr, Russia, Svezia, Italia

19.27: Ai 200 Gbr, Russia, Italia

19.26: Ai 100 Gbr, Russia, Bielorussia, Italia quarta

19.23: Queste le nazionali al via: Bielorussia, Gran Bretagna, Svezia, Olanda, Russia, Italia, Finlandia, Gran Bretagna

19.22: Ci sono Panziera, Castiglioni, Di Liddo e Pallegrini al via della 4×100 mista femminile. Medaglia difficile ma non impossibile nell’ultima gara dell’Europeo

19.21: Record italiano per la staffetta azzurra con 3’29″93. Oro per la Gran Bretagna in 3’28″59, argento per la Russia in 3’29″50

19.20: E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

19.19: Gbr, Russia, Italia, Italia vicinissima a 100 dalla fine

19.18: A metà gara Gbr, Russia, Italia, grande prestazione di Martinenghi

19.17: Russia, Francia, Italia dopo la prima frazione: 53″59 non benissimo Ceccon

19.16: Al via nella 4×100 mista maschile: Bielorussia, Irlanda, Italia, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Russia, Germania

19.14: Ci sono al via Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi per l’Italia nella staffetta 4×100 mista, ultima gara maschile dell’Europeo

19.12: Bellissimo finale dell’azzurra, che ha tenuto in gara le rivali fino ai 350 metri e poi ha staccato tutte le rivali cambiando passo in modo repentino. Argento per Egorova con 4’06″05, bronzo per Kapas in 4’06″90. E’ LEI LA STAR DEI CAMPIONATI!!! ANCORA UNA VOLTA! Sei medaglie d’oro consecutive in Europa

19.11: E’ TRIS D’ORO PER QUADARELLA, E’ TRIS D’ORO PER L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAA 4’04″66, UN FINALE TRAVOLGENTE PER L’AZZURRA!!!

19.11: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO QUADARELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

19.11. Ai 350 Quadarella, Egorova, Kapas

19.10: Ai 300 Quadarella prima, 47 centesimi di vantaggio su Egorova, 1″11 Kapas

19.09: A metà gara Quadarella in 2’02″23, Egorova, Hassler

19.07: Ai 100 Boeckler, Hassler, Egorova, Quadarella

19.05: Al via nei 400 stile donne: Hibbott (Gbr), Tuncel (Tur), Quadarella (Ita), Egorova (Rus), Kapas (Hun), Kesely (Hun), Boeckler (Tur), Hassler (Lie)

19.03: Ci siamo! Ultima finale individuale dell’Europeo e c’è ancora l’Italia, la plurivincitrice Simona Quadarella che punta al tris di successi e tris di podi: i 400 stile libero

18.57: C’è la premiazione dei 100 farfalla uomini ora, poi sarà il momento di Simona Quadarella nei 400 stile libero

18.54: Ecco Benedetta Pilato sul gradino più alto del podio:

18.50: Fantastico finale di Razzetti che ha sbriciolato il personale con 4’11″17, secondo alle spalle del sorprendente giovane russo Borodin, primo in 4’10″02 che è il nuovo record del mondo juniores, terzo il britannico Litchfield in 4’11″56, quinto Pier Andrea Matteazzi con il personale anche lui migliorato nettamente in 4’12″79

18.49: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAZZETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

18.48: Fantastico finale di Razzetti!!!!

18.48: Ai 300 Borodin, Verraszto, Matteazzi, Razzetti quinto

18.46: A metà gara Borodin, Bernek, Litchfield, Matteazz quinto, Razzetti ottavo

18.46: Ai 100 Razzetti nettamente in testa, Verraszto, Borodin

18.43: Questi i protagonisti della finale dei 400 misti: Matteazzi (Ita), Razzetti (Ita), Litchfield (Gbr), Verraszto (Hun), Bernek (Hun), Pons Ramon (Esp), Borodin (Rus), Stupin (Rus)

18.42: Ci sono altri due italiani al via della prossima finale, i 400 misti uomini: Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi

18.40: Finale più complicata del previsto a causa di un primo 100 molto veloce della britannica Wild calata nel finale. L’azzurra chiude in 2’06″08, argento per la britannica Wild in 2’07″74, bronzo per l’ungherese Burian in 2’07″87. Margherita Panziera è la quarta italiana a concedere il bis europeo dopo Filippi, Pellegrini e Quadarella. record di medaglie in corsia per l’Italia

18.39: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MARGHERITA PANZIERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

18.39: Ai 150 Panziera, Wild, Burian

18.38: Ai 100 Panziera in 1’01″95, Wild, Burian

18.37. Ai 50 Panziera, Burian, Zamorano

18.37: Atlete ai device di partenza

18.33: Al via della finale dei 200 dorso: Shanahan (Gbr), Zamorano Sanz (Esp), Burian (Hun), Panziera 8Ita), Grabowski (Aut), Wild (Gbr), Szabo Feltothy (Hun), Zevina (Ukr)

18.30: Prepariamoci ad altre emozioni forti perchè tra poco tocca a Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso di cui è la grande favorita e campionessa europea in carica

18.25: Mentre c’è la premiazione dei 50 stile libero uomini, torniamo sulla prova di Benedetta Pilato. Quei 5 centesimi forse sono da ricercare in una partenza non straordinaria ma si è confermata su livelli stratosferici: ora ha le due prime prestazioni al mondo in questa specialità. Da domani l’obiettivo è sistemare i 100 in vista dell’appuntamento olimpico

18.22: Ora la premiazione dei 50 farfalla donne

18.19: Fantastica vittoria dell’ungherese Milak che vince in 50″18, argento per il bulgaro Miladinov in 50″93, bronzo per il britannico Guy in 50″99, ottimo quinto posto con record personale per Federico Burdisso in 51″39

18.18: Milak, Szabo, Vekovishchev

18.17. Atleti sui blocchi di partenza

18.15: C’è Federico Burdisso al via della finale dei 100 farfalla. Questi i protagonisti: Vekovishchev (Rus), Ponti (Sui), Miladinov (Bul), Milak (Hun), Guy (Gbr), Majerski (Pol), Szabo (Hun), Burdisso (Ita)

18.14: Niente da fare per Arianna Castiglioni, sesta in 30″35, argento per la finlandese Hulkko in 30″19, terza la russa Efimova in 30″22

18.13: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PILATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 29″35 VISINISSIMA AL RECORD DEL MONDO, SECONDO TEMPO DI SEMPREEEEEEEEE

18.12: Atlete sui blocchi

18.11: Queste le protagoniste della finale dei 50 rana donne: Kivirinta (Fin), Castiglioni (Ita), Vasey (Gbr), Pilato (Ita), Efimova (Rus), Hulkko (Fin), Hansson (Swe), Belonogoff (Rus)

18.10: Ci siamo! La finale più attesa in casa azzurra. I 50 rana donne con benedetta Pilato che punta all’oro e vuole stupire ancora con il cronometro. Attenzione anche a Castiglioni che può puntare in alto

18.08: Peccato! Italia fuori dal podio. Vince a sorpresa il finlandese Liukkonen con 21″61, argento per l’argento di Proud in 21″69, terza piazza per il greco Gkolomeev in 21″73, sesto Zazzeri in 21″92, ottavo Miressi in 22″19

18.05: Questi i protagonisti della finale dei 50 stile uomini: Zazzeri (Ita), Proud (Gbr), Liukkonen (Fin), Gkolomeev (Gre), Manaudou (Fra), De Boer (Ned), Miressi (Ita), Grousset (Fra)

18.04: Inizia la serata azzurra! Ci sono Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri al via dei 50 stile libero uomini

18.03: Di rabbia la olandese Kromowidjojo va a prendersi l’oro dei 50 farfalla in 25″30. Argento per la Francia con henique a cui non è riuscita la progressione con 25″46, bronzo per la danese Beckmann in 25″59

18.01: Atlete sui blocchi di partenza

18.00. Atlete che entrano a bordo vasca per la prima finale di serata, i 50 farfalla donne con al via: Ntountounaki (Gre), Demler (Ger), Kromowidjojo (Ned), Henique (Fra), Beckmann (Den), Surkova (Rus), Ottesen (Den), Junevik (Swe)

17.59: Al via della 4×100 mista femminile che esaurisce il programma delle finali dell’Europeo ci saranno Panziera, Castiglioni, Di Liddo, Pellegrini

17.57: Saranno Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi a rappresentare l’Italia nella staffetta 4×100 mista maschile

17.55: Punta al triplo tris Simona Quadarella. tre volte campionessa d’Europa in vasca lunga a Glasgow, tre volte campionessa d’Europa in corta sempre a Glasgow e ora a caccia del tris d’oro a Budapest in un 400 stile libero forse più complicato e quindi anche più stimolante di quello vinto in Scozia

17.53: Ci sono due azzurri anche nella penultima finale individuale: sono Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi, entrambi bravi a migliorare il personale questa mattina, nei 400 misti, gara aperta e incerta

17.51: Margherita Panziera è la grande favorita della finale dei 200 dorso di cui è campionessa uscente. L’azzurra punta al secondo oro europeo consecutivo

17.49: C’è Federico Burdisso al via di una combattutissima finale dei 100 farfalla uomini che hanno nell’ungherese Milak il super favorito per l’oro

17.47: La terza finale di giornata è la più attesa per i colori italiani. c’è la neo-primatista mondiale dei 50 rana Benedetta Pilato che vuole ancora stupire dopo lo straordinario risultato di ieri e c’è Arianna Castiglioni che ha le carte in regola per salire sul podio

17.45: La serata scatterà alle 18 con l’unica finale senza azzurri, i 50 farfalla donne. A seguire i 50 stile libero maschili con due italiani, Miressi che punta ad un buon risultato ma il podio è difficile e Zazzeri che punta a migliorarsi ulteriormente

17.42: Ci attende una serata spumeggiante con tante frecce all’arco azzurro per aumentare il bottino di medaglie della squadra italiana a Budapest.

17.40. Buonasera agli amici di OA Sport e bentrovati alla diretta live dell’ultima sessione di finali dell’Europeo di nuoto a Budapest

LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO

11.34: Si chiude per ora la nostra diretta, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 18 per l’ultima sessione di finali

11.32: Si conclude così l’ultima sessione di batterie degli Europei di Budapest. Qualificati per la finale Razzetti e Matteazzi nei 400 misti, Quadarella nei 400 stile libero e le due staffette 4×100 mista

11.31: Nessuna squalifica nell’ultima batteria e dunque le finaliste sono Olanda, Russia, Svezia, Italia, Gran Bretagna, Finlandia, Bielorussia, Danimarca

11.29: Attesa per eventuali squalifiche prima della lista delle finaliste

11.28: La Gran Bretagna vince l’ultima batteria in 4’00″39 davanti a Bielorussia in 4’01″92, terzo posto per la Danimarca in 4’01″97

11.27: Gbr, Bielorussia, Francia ai 300 metri

11.26: A metà gara Bielorussia, Gbr, Spagna

11.25: Bielorussia, Gbr, Svizzera al termine della prima frazione

11.19: La Russia vince la seconda batteria della 4×100 mista in 3’48″78, secondo posto per la Svezia in 3’59″36, terzo posto per l’Italia in 4’00″26 che è il quarto tempo complessivo quando manca l’ultima batteria. Squalificate Grecia e Polonia

11.19: Russia, Svezia, Italia ai 300 metri

11.18: Russia, Irlanda, Italia al 200 metri

11.16: Ai 100 Russia, Polonia, Irlanda, Italia

11.14: Ora Scalia, Carraro, Di Liddo e Di Pietro per l’Italia nella penultima batteria della 4×100 mista donne

11.13: L’Olanda vince come da pronostico la prima batteria della 4×100 mista in 3’58″67, seconda la Finlandia in 4’01″66

11.11: A metà gara Finlandia prima, Olanda seconda nella prima batteria della 4×100 mista donne

11.06: Gran Bretagna, Francia, Italia, Polonia, Irlanda, Russia, Bielorussia e Germania in finale nella 4×100 mista uomini

11.05: Gran bretagna prima in 3’32″48, Francia seconda in 3’32″50, terza la Bielorussia in 3’34″87

11.04: Gbr, Francia, Bielorussia ai 300

11.03: Gbr, Bielorussia, Francia a metà gara

11.02: Ai 100 Francia, Grecia, Gbr

10.57: Miressi porta alla vittoria l’Italia con 3’33″47, secondo posto per la Polonia in 3’34″53, terza l’Irlanda in 3’34″62, quarta la Russia in 3’34″72

10.56: Ai 300 Italia, Russia, Irlanda

10.56: A metà gara Russia, Irlanda, Italia

10.55: Russia, Italia, Irlanda nella prima frazione

10.54: C’è l’Italia con Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi nella prima di due batterie della 4×100 mista

10.53: In finale Egorova, Kapas, Quadarella, Kesely, Tuncel, Boeckler, Hibbott e Hassler

10.52: Kapas con lo sprint finale vince in 4’09″02, seconda kesely in 4’09″14, terzo posto èper Tuncel in 4’09″37, sesta Gailli fuori dalla finale in 4’15″52

10.51: Ai 300 Gailli è settima, passa sempre prima Tuncel

10.49: A metà gara Tuncel in 2’03″27, Kesely, Kapas

10.46: Egorova vince la quarta batteria in 4’08″87, secondo posto per Quadarella in 4’09″04, terzo posto per Boeckler in 4’09″53, ultima Martina Caramignoli in 4’16″59. Ci prova Sara Gailli nell’ultima batteria

10.45. Ai 300 Egorova, Quadarella, Boeckler

10.44: Egorova, Quadarella Boeckler a metà gara, Caramignoli ultima

10.43: Egorova, Boeckler, Quadarella ai 100

10.41: Vittoria per la danese Bach con 4’11″79 davanti alla britannica Wilmott in 4’12″76, terza la belga Goris in 4’14″06. Ora Quadarella e Caramignoli

10.35: La olandese De Jong vince i 400 stile libero in 4’15″20 davanti a Van Selm e Hufnagl

10.29: La slovacca Benkova vince la prima batteria in 4’21″05

10.25: Iniziano le batterie dei 400 stile, nella quarta Quadarella e Caramignoli, nella quinta Gailli

10.24: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Verraszto, Bernek, Litchfield, Pons Ramon, Razzetti, Borodin, Matteazzi, Stupin

10.22: Verraszto vince l’ultima batteria in 4’13″39 davanti a Bernek in 4’13″38, terzo il britannico Litchfield in 4’13″87. Ci sono due italiani in finale!

10.21. Ai 300 metri Litchfield primo in 3’14″01

10.20: A metà gara Bernek primo in 2’02″28

10.18. Sono otto gli atleti in gara, con tre ungheresi e quindi possiamo già dire che Razzetti è qualificato per la finale

10.17: Successo per il russo Borodin in 4’14″64, secondo Razzetti in 4’14″70 che è record personale, terzo l’altro russo Stupin in 4’15″58. Razzetti primo, Matteazzi terzo quando manca l’ultima batteria

10.16: Ai 300 Matteazzi sempre primo in 3’13″50

10.14: bene a dorso Matteazzi, primo a metà gara in 2’01″16

10.13: Ai 100 passa primo Stupin in 57″49, terzo Matteazzi in 57″58

10.12. Matteazzi al via nella terza batteria

10.11: L’ungherese Torok vince la seconda batteria con 4’19″67, secondo lo svizzero Toscan in 4’22″79

10.09: Passaggio a 2’05″41 per l’ungherese Torok a metà della seconda batteria. Tempo più alto di Razzetti

10.05: Buon tempo di Razzetti che vince la prima batteria in 4’14″57. Il tempo è buono ed è record personale. Vedremo cosa accadrà nelle prossime

10.04: 3’16″02 il passaggio di Razzetti ai 300 metri

10.03: Razzetti soffre a dorso e passa in testa a 2’03″67, ora la “sua” rana

10.02: Razzetti in testa ai 100 in 56″68

10.00: Solo tre atleti al via nella prima batteria dei 400 misti, uno di questi è Razzetti

9.57: Nel pomeriggio tante le finali che vedranno al via azzurri: occhio ai 200 dorso con Margherita Panziera e ai 50 rana con Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni

9.54: Al via Scalia, Carraro, Di Liddo e Di Pietro nella batteria della 4×100 mista donne: tre “seconde linee” e la sola Di Liddo che dovrebbe essere confermata nella eventuale finale del pomeriggio con i probabili ingressi di Panziera, Castiglioni e Pellegrini, a caccia della quinta medaglia a Budapest

9.52: Nelle batterie della 4×100 mista uomini sono al via Ceccon, Pinzuti, Codia e Miressi. L’obiettivo è un posto in finale, dopo il flop di Glasgow e di Gwangju ma l’obiettivo reale è il tempo di qualificazione per i Giochi Olimpici. Nell’eventuale finale entrerà in scena Martinenghi

9.49: Si proseguirà con le batterie dei 400 stile libero femminili. C’è la campionessa uscente Simona Quadarella che punta ad un posto in finale e assieme a lei c’è nella quarta e penultima batteria Martina Rita Caramignoli, anche lei in grado di puntare alla finale. Curiosità, nell’ultima batterie, per vedere all’opera la giovane Sara Gailli, protagonista di un’ottima frazione nella finale dei 200

9.45: La mattinata inizierà con le batterie dei 400 misti uomini e subito con un azzurro in vasca, Alberto Razzetti che cercherà di prendersi un difficile posto in finale partendo dalla prima di quattro batterie. Nella terza c’è il campione italiano Pier Andrea Matteazzi, al debutto internazionale

9.42: Con ancora negli occhi la straordinaria impresa di Benedetta Pilato che ha migliorato il record del mondo dei 50 rana ieri pomeriggio, ci apprestiamo a vivere la giornata conclusiva di quyesto Europeo che ha già riservato ben 21 podi alla squadra italiana che oggi potrebbe colmare qualche lacuna in termini di ori, finora solo due ed entrambi conquistati da Simona Quadarella

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’ultima sessione di batterie degli Europei di nuoto 2021

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto ha già superato il bottino di medaglie di Glasgow ma non si vuole fermare e può chiudere alla grande con una giornata che si preannuncia ricca di possibilità di medaglia per la squadra azzurra.

Solo finali in programma questo pomeriggio alla Duna Arena e tante carte da podio per gli azzurri che possono rimpinguare un bottino già soddisfacente, magari con qualche medaglia “pesante”. Parte con i favori del pronostico Benedetta Pilato nei 50 rana dopo le prestazioni straordinarie di ieri ma anche Arianna Castiglioni ha le carte in regola per salire sul podio. Campionessa uscente e favorita per l’oro anche Margherita Panziera nei 200 dorso, dopo il rocambolesco argento dei 100. E all’oro, che sarebbe il terzo, aspira anche Simona Quadarella nei 400 stile libero che potrebbero sancire il secondo tris consecutivo in Europa per la mezzofondista romana. Con lei al via nelle batterie Martina Rita Caramignoli e Sara Gailli.

Alessandro Miressi può chiudere il cerchio nei 50 stile libero, dove non parte favorito ma può dire la sua, mentre Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti vanno a caccia di un posto in finale nei 400 misti, così come le due staffette 4×100 miste maschile e femminile che non sempre hanno regalato grandi soddisfazioni in passato. Importante la staffetta maschile che deve ancora strappare il pass per Tokyo e non dovrà commettere errori. In programma anche le finali dei 50 farfalla donne e dei 100 farfalla uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

