Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti ed Hubert Hurkacz, primo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Si tratta del debutto dell’azzurro a Roma dopo la splendida cavalcata che lo ha portato agli ottavi di finale nella scorsa edizione.

Musetti viene da una brutta uscita al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid per mano di Carlos Taberner. In precedenza il carrarese aveva vinto una partita a Barcellona contro Feliciano Lopez, prima di cedere ai problemi alla schiena contro Felix Auger-Aliassime. Il toscano vuole sfruttare al meglio la wild card concessagli dalla federazione per fare esperienza e giocare più partite possibili al Foro Italico.

L’avversario non evoca dolci ricordi al tennis italiano. Infatti, Hubert Hurkacz ha stoppato la corsa di Jannik Sinner in finale a Miami. Dopo lo splendido successo in Florida, il polacco si è perso per strada con solo una partita vinta contro Thomas Fabbiano a Montecarlo e le sconfitte patite da Daniel Evans e John Millman. Lo scorso anno il tennista di Wroclaw si è fermato agli ottavi di finale a Roma per mano di Diego Schwartzman, futuro finalista del torneo. Fra i due non ci sono precedenti, considerando la presenza recente nel circuito maggiore in particolar modo di Musetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno fra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz degli Internazionali d’Italia 2021. La partita è programmata come quinta ed ultima a partire dalle 10.00 sulla Grand Stand Arena, ma non avrà inizio prima delle 19.00. Buon tennis a tutti e buon divertimento.

Foto: LaPresse