Il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà domani disputarsi altri tredici incontri del tabellone principale del singolare maschile (è un evento combined, maschile e femminile). Tra i match previsti domani è in programma la sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Reilly Opelka, nel terzo match dalle ore 10.00 su Campo 1.

Domani, martedì 11 maggio, sono in programma altri tredici incontri del singolare del torneo degli Internazionali d’Italia di tennis 2021. Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Opelka in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra l’azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Reilly Opelka.

PROGRAMMA MUSETTI-OPELKA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Martedì 11 maggio

Campo 1 Starts At 10:00 Am

(10) Roberto Bautista Agut VS (Q) Tommy Paul

(13) Denis Shapovalov VS (Q) Kamil Majchrzak

(WC) Lorenzo Musetti VS Reilly Opelka

Diretta tv su Sky Sport *

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

* = di seguito la programmazione di Sky Sport per martedì 11 maggio

Dalle 10 alle 20: 3^ giornata, Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 19.15: 3^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 19.15 alle 19.30: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Dalle 19.30 alle 21.30: 3^ giornata, Sky Sport Uno

Dalle 21.30 alle 22: Studio Tennis, Sky Sport Uno

Ore 22: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

Foto: LaPresse