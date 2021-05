Forse non è il modo in cui avrebbe sperato di vincere, ma per Lorenzo Musetti arriva in ogni caso l’avanzamento al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021. Sul 6-4 2-0 e 40-0 sul servizio dell’italiano, il polacco Hubert Hurkacz si è ritirato per ragioni sul momento oscure un po’ a tutti, toscano compreso.

Il prossimo ostacolo, per il classe 2002, sarà rappresentato da Reilly Opelka, il gigante USA che tante difficoltà crea ai suoi avversari quando è al servizio e che ha sconfitto, ieri, Richard Gasquet: per il francese una dura sconfitta per 6-1 7-5.

Tra i due, divisi da quattro anni e mezzo in termini di carta d’identità, non c’è nessun precedente. Si giocherà già domani, e sul campo 1, quello che si trova esattamente sotto il Grandstand nella struttura dei campi del Foro Italico. Un campo, questo, che in condizioni normali ha visto accadere davvero tantissime cose.

Sono gli ottavi di finale l’obiettivo del giovane azzurro, dopo che nel settembre 2020 la cavalcata dalle qualificazioni a questo punto del torneo lo ha imposto all’attenzione del tennis italiano e mondiale come giocatore tra i più talentuosi del futuro, dopo una brillantissima carriera da junior.

