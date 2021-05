Musetti-Hurkacz, Masters1000 Roma: programma, orario, tv, streaming

Domani, non prima delle ore 19.00, sulla Grand Stand Arena, Lorenzo Musetti scenderà in campo contro il polacco Hubert Hurkacz per l’esordio nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma.

Il giovane classe 2002 dovrà affrontare il vincitore del Masters1000 di Miami e non sarà ovviamente un incontro facile. Non vi sono precedenti tra i due e Musetti dovrà esprimere il proprio miglior tennis per avere la meglio di un avversario più esperto di lui. Indubbiamente, l’azzurrino cercherà di inserire nel match le proprie variazioni per mettere in difficoltà l’avversario che sulla terra rossa, solitamente, fa più fatica.

L’italiano, che l’anno scorso raggiunse gli ottavi di finale, dovrà difendere quei punti e non sarà affatto semplice. Per questo, servirà una sua grande versione per prevalere.

Di seguito il programma:

IL PROGRAMMA DI MUSETTI-HURKACZ

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Stefano Travaglia ITA vs Benoit Paire FRA

2. Kei Nishikori JPN vs Fabio Fognini ITA

3. Alison Riske USA vs [15] Iga Swiatek POL

4. [17] Maria Sakkari GRE vs [Q] Polona Hercog SLO

5. [15] Hubert Hurkacz POL vs [WC] Lorenzo Musetti ITA (non prima ore: 19:00)

IL PROGRAMMA DI MUSETTI-HURKACZ IN TV

La partita di Lorenzo Musetti e di Hubert Hurkacz sarà l’ultima (quinta) sulla Grand Stand Arena e inizierà non prima delle ore 19.00. Sarà preceduta dagli incontri tra Stefano Travaglia e Benoit Paire; Kei Nishikori e Fabio Fognini; Alison Riske e Iga Swiatek; Maria Sakkari e Polona Hercog. La trasmissione televisiva sarà affidata a Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now. Il match potrebbe essere anche trasmesso in chiaro sulle reti mediaset. Sui canali del Biscione verrà trasmesso un incontro al giorno per tutta la settimana: su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre) sarà visibile una partita delle ore 19.00 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio; su Italia 1, invece, si potrà seguire una semifinale (sabato 15 maggio, ore 14.00 e ore 18.00) e la finale di domenica 16 maggio (ore 17.00). Stiamo parlando esclusivamente di incontri maschili, la trasmissione in chiaro del torneo femminile sarà su Supertennis.

Foto: Credits: Rolex Monte-Carlo Masters