20.04 Si conclude velocemente quindi il match e permette a Musetti di non dilapidare energie preziose in vista del match di secondo turno nel quale affronterà il big server americano Reilly Opelka che ieri ha avuto la meglio di Richard Gasquet.

20.02 Stava giocando una partita molto ordinata Musetti che la stava mettendo sulla regolarità per avere la meglio su un Hurkacz piuttosto scriteriato in diversi tentativi.

20.00 Era molto strano l’atteggiamento aggressivo e sconsiderato di Hurkacz che ha optato per lasciare il campo in anticipo. Il polacco non ha chiamato neanche il fisioterapista e si è ritirato in maniera piuttosto improvvisa.

SI RITIRA HUBERT HURKACZ! Si muoveva male il polacco che ha deciso di lasciare il campo.

40-0 Primo ace per Musetti.

30-0 Ottima seconda in kick che rende difficile la risposta al polacco.

15-0 Affossa il rovescio il polacco in corsa.

2-0 BREAK MUSETTI! Subito arriva lo strappo per l’azzurro nel secondo parziale.

15-40 Un’altra smorzata molto velleitaria provata da Hurkacz e Musetti si avventa, chiudendo.

15-30 Doppio fallo di Hurkacz che concede una possibilità all’azzurro.

15-15 Serve and volley dietro alla seconda per Hurkacz con Musetti che deve difendersi da lontano.

0-15 Schiaffo di Musetti sulla smorzata molto tenera giocata da Hurkacz.

1-0. Ottiene il terzo gioco consecutivo Musetti che inizia nella maniera migliore anche nel secondo parziale.

40-30 Contro smorzata deliziosa trovata dal polacco.

40-15 In rete il rovescio lungolinea tentato da Musetti. Era troppo lontano dalla palla.

40-0 Prima esterna e dritto in campo aperto con Hurkacz che non prova nemmeno il recupero.

30-0 Sbaglia la risposta il polacco.

15-0 Parte con un’ottima prima il secondo set di Musetti.

19.50 Saldo incredibile di Musetti fra vincenti e gratuiti in questo primo set: 13 vincenti e solo 2 errori gratuiti. Deve continuare con questa solidità e con questa varietà l’azzurro che sta mettendo in difficoltà un avversario che sta giocano una partita irregolare e non da terra battuta per l’atteggiamento offensivo.

6-4 PRIMO SET MUSETTI! IL DRITTO IN CORSA CONSEGNA IL PRIMO PARZIALE ALL’AZZURRO!

30-40 Troppo remissivo Musetti che non riesce a trovare profondità sulla risposta.

15-40 LA RISPOSTA DI MUSETTI! Non controlla Hurkacz a rete. Due set point Musetti.

15-30 CHE ERRORE DI HURKACZ! Volée banale sbagliata dopo un’ottima prima.

15-15 Attacca con il dritto il polacco e non lascia possibilità a Musetti.

0-15 Sbaglia lo schiaffo al volo Hurkacz dopo un buon servizio.

5-4. Chiude con un pregevole dritto lungolinea Musetti che tiene il servizio a 15. Molto gradevole la partita che è piena di variazioni e colpi ad effetto.

40-15 Che seconda di Musetti! Molto aggressivo l’azzurro che ottiene il punto diretto.

30-15 Prende l’iniziativa con il dritto Hurkacz e riesce a guadagnare campo colpo dopo colpo.

30-0 Finta l’attacco per poi giocare la controsmorzata Musetti. Fenomenale.

15-0 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! La specialità della casa del toscano.

4-4. Risolve velocemente il turno di servizio il polacco che ha servito molto bene in questa circostanza.

40-15 Secondo ace per Hurkacz e due palle per il 4-4.

30-15 Serve bene il polacco e poi è ancora chirurgico al volo.

15-15 Risponde profondo Musetti e il polacco sbaglia.

15-0 Serve ancora una volta una grande prima il polacco.

4-3. Si complica il game Musetti, ma alla fine tiene il turno di battuta l’azzurro che si mantiene davanti.

A-40 Il dritto di Hurkacz finisce in corridoio in fase di impostazione.

40-40 Prova ad uscire sul lungolinea di rovescio Musetti, ma il nastro dice di no.

40-30 CHE DRITTO DI HURKACZ! Tweener per recuperare il lob e poi dritto a dir poco fulminante.

40-15 Punto diretto con il servizio per il giocatore di Carrara.

30-15 Attacco in chop, discesa a rete in controtempo e stop volley: tutto il repertorio di Lorenzo Musetti.

15-15 Kick esterno e volée agevole a chiudere dall’altra parte.

0-15 Comanda con il rovescio il polacco.

3-3. Chiude con un ace Hurkacz che in questo game ha dovuto fronteggiare un paio di palle break.

A-40 Scende a rete dopo al servizio a prendersi il punto il polacco.

40-40 Riesce ancora a guadagnare la rete Hurkacz dopo il rovescio in cross e chiude con un’altra volée pregevole.

40-A Dopo qualche colpo non chiuso a rete, Musetti si prende un’altra palla break. Molto macchinoso Hurkacz negli spostamenti laterali da fermo.

40-40 Chiude agevolmente a rete Hurkacz dopo un’ottima progressione.

30-40 IL PALLONETTO DI MUSETTI! Risposta super e lob che scavalca il polacco. Palla break.

30-30 Rimane sulle corde il tentativo di smorzata di Hurkacz.

30-15 Scappa via la risposta da lontano provata da Musetti.

15-15 Prima di servizio molto pesante al centro.

0-15 Il dritto lungolinea di Musetti lascia fermo il suo avversario.

3-2. Senza patemi risolve questo game il carrarese che resta avanti in questo match.

40-15 Di un soffio largo il contropiede di rovescio tentato da Musetti.

40-0 VOLEE IN ALLUNGO DI MUSETTI! L’azzurro aveva sbagliato la direzione dell’attacco, ma gioca una splendida stop volley in spaccata.

30-0 Prova ad uscire dallo scambio con l’accelerazione di rovescio Hurkacz, ma sbaglia.

15-0 Ottima soluzione di dritto trovata da Musetti in uscita dal servizio.

2-2. Tiene il servizio in maniera veloce il polacco.

40-0 Gioca la volée a tornare indietro Hurkacz che non permette a Musetti il recupero.

30-0 Inconsistente la risposta di Musetti, chiude Hurkacz con il dritto.

15-0 Ottima prima esterna del polacco.

2-1. A suon di smorzate e variazioni, Musetti annulla due palle break e mantiene il vantaggio in questo primo set.

A-40 Si dà una mano l’azzurro con la prima di servizio.

40-40 Varia con il back Musetti e poi lascia esplodere il suo rovescio incrociato per salvare anche la seconda palla break.

30-40 Spolvera la riga con il servizio Musetti. Altra possibilità di break.

15-40 Smorzata deliziosa giocata da Hurkacz dopo un rovescio sulla riga. Due palle break.

15-30 Bravo il polacco a salire di colpi con il dritto e a chiudere con lo schiaffo nei pressi della rete.

15-15 Musetti finge l’attacco di dritto e poi gioca un’altra palla corta che risulta essere vincente.

0-15 Si infrange in rete il tentativo di dropshot di Musetti.

1-1. Hurkacz annulla una palla break e si sblocca in questo match.

A-40 Scende ancora a rete Hurkacz e ottiene il punto. Il polacco sta provando a rompere il ritmo a Musetti.

40-40 Il servizio dà una mano al polacco.

30-40 Errore dopo il servizio con il dritto per Hurkacz. Palla break Musetti.

30-30 IL ROVESCIO IN CORSA DI MUSETTI! L’azzurro si sposta a destra e a sinistra e alla fine trova una meravgliosa in cross.

30-15 Disegna bene il campo con il dritto Hurkacz.

15-15 Serve and volley sulla seconda che porta il punto al polacco.

0-15 Prova a scendere a rete Hurkacz dopo un back di Musetti in avanti, ma il carrarese lo passa.

1-0. Game agevole al servizio in apertura per Musetti che appare superiore quando si entra nello scambio.

40-0 Smorzata che viene recuperata da Hurkacz, ma a Musetti basta un tocco sotto rete per chiudere il punto.

30-0 Affossa la risposta di rovescio in rete il polacco.

15-0 Subito scambio prolungato che viene concluso da un dritto sui teloni giocato da Hurkacz.

SI PARTE! LORENZO MUSETTI AL SERVIZIO!

19.07 Il carrarese prova a difendere la cambiale in uscita da questo torneo. In questo momento, il carrarese scivolerebbe al numero 87 del mondo.

19.05 Sono appena cominciate le procedure di riscaldamento. A breve inizierà uno degli incontri più attesi di giornata al Foro Italico.

19.03 Stanno scendendo in campo sulla Grand Stand Arena Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz per questo match di primo turno della parte bassa di tabellone.

19.01 Si prospetta una partita non facile per Musetti: probabilmente il match si risolverà su pochi punti. In ogni caso, sarà un’altra esperienza da mettere in cascina per l’azzurro nel suo percorso di crescita.

18.58 Musetti va a caccia di quella che sarebbe la quinta vittoria in un Masters 1000: il classe 2002 ha vinto due partite lo scorso anno al Foro Italico e due match quest’anno a Miami.

18.56 Ieri Musetti si è allenato con Djokovic: vedremo se l’allenamento con il numero uno del mondo avrà dato consigli preziosi al carrarese per il suo sviluppo tennistico.

18.54 Nella giornata di domani, invece, tornerà in campo Matteo Berrettini dopo l’exploit di Madrid opposto a Basilashvili, Lorenzo Sonego che affronterà il rientrante Monfils ed eventualmente Lorenzo Musetti contro Opelka.

18.52 Musetti è l’ultimo italiano oggi in campo: nella giornata di oggi, Jannik Sinner ha rispettato il pronostico nel match contro Ugo Humbert e Stefano Travaglia e Gianluca Mager hanno regolato rispettivamente Benoit Paire e Alex De Minaur. L’unica nota negativa è rappresentata da Fabio Fognini che ha ceduto a Kei Nishikori.

18.50 Sempre il coach del toscano ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Mediaset riguardo alla partita di stasera: “Musetti dovrà essere bravo nei colpi di inizio gioco. Se si entra nello scambio, Lorenzo può mettere in difficoltà il polacco“.

18.48 Un’incognita che riguarda questo match è l’allergia al polline della quale soffre Musetti. Simone Tartarini, allenatore del carrarese, ha dichiarato che sono state prese le giuste contromisure perché l’azzurro scendesse in campo nelle condizioni migliori questa sera.

18.46 Il vincente di questo incontro tornerà in campo già domani come terzo incontro dalle ore 10.00 sul Campo 1 contro Reilly Opelka, che ieri si è sbarazzato di Gasquet 6-1 7-5.

18.44 Il polacco, dopo aver festeggiato a lungo il successo in Florida, ha giocato appena tre partite: la già citata vittoria contro Fabbiano a Montecarlo, prima di perdere per mano di Evans e la sconfitta a Madrid in tre set contro Millman.

18.42 Hurkacz ha raggiunto gli ottavi di finale lo scorso anno al Foro Italico, venendo sconfitto dal futuro finalista del torneo Diego Schwartzman in tre set. Il polacco, dopo un periodo di appannamento, vuol tornare a piazzare un grande risultato in un torneo importante che manca dal post Miami.

18.40 Musetti viene dall’uscita al secondo turno delle qualificazioni contro Carlos Taberner a Madrid, mentre nei tornei precedenti aveva passato un turno a Barcellona, perdendo contro Felix Auger-Aliassime, e arrendendosi al debutto a Montecarlo contro Aslan Karatsev.

18.38 Primo incrocio fra questi due giocatori in partite ufficiali. Gli ultimi due incontri di Hurkacz giocati contro gli italiani hanno favorito il polacco: la vittoria nella finale di Miami ai danni di Jannik Sinner e quella al primo turno di Montecarlo contro Thomas Fabbiano.

18.36 Lorenzo Musetti torna a Roma essendo chiamato a difendere gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno: il toscano, partendo dalle qualificazioni, mise in fila Wawrinka e Nishikori prima di arrendersi a Koepfer.

18.34 La partita comincerà alle ore 19.00, visto che le quattro partite in programma prima di questa si sono già concluse.

18.31 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno fra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz.

17.45 Il match tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz inizierà alle ore 19.00.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti ed Hubert Hurkacz, primo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Si tratta del debutto dell’azzurro a Roma dopo la splendida cavalcata che lo ha portato agli ottavi di finale nella scorsa edizione.

Musetti viene da una brutta uscita al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid per mano di Carlos Taberner. In precedenza il carrarese aveva vinto una partita a Barcellona contro Feliciano Lopez, prima di cedere ai problemi alla schiena contro Felix Auger-Aliassime. Il toscano vuole sfruttare al meglio la wild card concessagli dalla federazione per fare esperienza e giocare più partite possibili al Foro Italico.

L’avversario non evoca dolci ricordi al tennis italiano. Infatti, Hubert Hurkacz ha stoppato la corsa di Jannik Sinner in finale a Miami. Dopo lo splendido successo in Florida, il polacco si è perso per strada con solo una partita vinta contro Thomas Fabbiano a Montecarlo e le sconfitte patite da Daniel Evans e John Millman. Lo scorso anno il tennista di Wroclaw si è fermato agli ottavi di finale a Roma per mano di Diego Schwartzman, futuro finalista del torneo. Fra i due non ci sono precedenti, considerando la presenza recente nel circuito maggiore in particolar modo di Musetti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno fra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz degli Internazionali d’Italia 2021. La partita è programmata come quinta ed ultima a partire dalle 10.00 sulla Grand Stand Arena, ma non avrà inizio prima delle 19.00. Buon tennis a tutti e buon divertimento.

Foto: LaPresse