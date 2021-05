LIVE Moto3, GP Italia 2021 in DIRETTA: Binder precede Foggia e McPhee, Acosta fuori dalla top14!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.08 Si chiude qui, dunque, il venerdì della Moto3. Grazie per la cortese attenzione, a domani! Buon proseguimento di giornata.

14.06 Sorprende il 16° crono di Acosta che, oltre ad una caduta innocua, non ha brillato nel pomeriggio del Mugello. Domani nella FP3 dovrà recuperare il terreno perso.

14.04 Quarto Fenati a mezzo secondo, ma solido anche nella FP2, Antonelli si issa in ottava posizione, mentre Migno si ferma in nona posizione. Dopo una ottima FP1, nel pomeriggio non ha forzato troppo. Bene anche Rossi, dopo il podio di Le Mans è 11°.

14.02 Grandissimo tempo di Binder in questa FP2 in 1:56.661 con 196 millesimi su Foggia che, nel giro finale, ha sfruttato una grandissima scia per piazzare un T4 eccezionale. Terzo McPhee a 281.

14.00 I piloti della top14: Binder, Foggia, McPhee, Fenati, Rodrigo, Suzuki, Oncu, Antonelli, Migno, Masià, Rossi, Tatay, Nepa e Dupasquier. Fuori Sasaki, Acosta e Garcia!

13.58 RIEPILOGO TEMPI FP2 MOTO3

1 40 D. BINDER 1:56.661 2 7 D. FOGGIA +0.196 3 17 J. MCPHEE +0.281 4 55 R. FENATI +0.509 5 2 G. RODRIGO +0.595 6 24 T. SUZUKI +0.636 7 53 D. ÖNCÜ +0.664 8 23 N. ANTONELLI +0.719 9 16 A. MIGNO +0.836 10 5 J. MASIA +0.882

13.57 Nessuno riesce ad attaccare il tempo di Binder che chiude in vetta in 1:56.661! Secondo Foggia a 196 millesimi terzo McOhee a 281 poi Fenati e Rodrigo. Acosta fuori dalla top14!!!!!!!!!

13.56 Antonelli migliora ma è settimo, Foggia quarto a 558 millesimi, Migno è decimo a 1.090. Siamo all’ultimo tentativo!

13.55 BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE LA FP2 DELLA MOTO3!!!!!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi!!!!!

13.54 Siamo all’ultimo minuto!! Binder rallenta, Oncu e Migno non spingono, Foggia si lancia ed fa segnare il suo migliore T1.

13.53 Fenati, McPhee e Binder tutti da record! Il sudafricano arriva addirittura all’1:56.661!!!!! Mezzo secondo su Fenati!!!!!!!

13.52 McPhee chiude il suo giro in 1:57.183 ed è primo per 248 millesimi su Suzuki!!

13.51 Fenati riparte e ora fa sul serio! Arriva al T2 con 83 millesimi di distacco, mentre McPhee è da record nel T1 per 115 millesimi, quindi 159 al T2 Fenati chiude in 1:57.646 quarto a 215 millesimi

13.50 Siamo negli ultimi 5 minuti della FP2, piano piano entrano i piloti per il time attack finale! Tutti a caccia della top14

13.48 Migno di nuovo ai box, mentre ne esce Fenati che si lancia ma su tempi altissimi. Tatay migliora ed è 15° a 1.013

13.47 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 24 T. SUZUKI 1:57.431 2 7 D. FOGGIA +0.030 3 5 J. MASIA +0.112 4 16 A. MIGNO +0.320 5 71 A. SASAKI +0.393 6 40 D. BINDER +0.402 7 37 P. ACOSTA +0.487 8 2 G. RODRIGO +0.549 9 55 R. FENATI +0.689 10 22 E. BARTOLINI +0.696

13.46 Andrea Migno torna in azione e si rilancia. Nel primo settore si presenta con 482 millesimi di ritardo, per cui giro interlocutorio per il romagnolo.

13.45 Molti piloti sono ancora ai box, pronti per rientrare in azione in vista del time attack finale!

13.43 Suzuki si rilancia e vola!! Record per quasi 3 decimi al T3, chiude in 1:57.431 senza una scia da sfruttare nel T4. Primo per soli 30 millesimi.

13.42 Pedro Acosta sale in settima posizione a 457 millesimi, quindi cade alla Buccine e finisce nella ghiaia. Pilota ok

13.40 Suzuki risponde e arriva al T2 con 192 millesimi di vantaggio su Foggia, quindi al T3 diventano 260 e conclude in 1:57.459 e si mette a condurre per 2 millesimi! Anzi no, tempo cancellato al nipponico

13.39 Foggia si rilancia e chiude in 1:57.461 ed è primo! Masià invece piazza il record in ogni parziale e ritocca di nuovo il suo crono in 1:57.543.

13.37 Foggia si lancia e arriva al T2 con doppio record e un decimo esatto di vantaggio, chiude in 1:57.806 ed è terzo, perchè in vetta sale Masià in 1:57.680

13.35 Migno chiude il suo nono giro ancora su tempi molto interessanti, mentre Suzuki, Binder, Rodrigo, Bartolini e McPhee sono ai box.

13.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 16 A. MIGNO 1:57.751 2 24 T. SUZUKI +0.058 3 40 D. BINDER +0.082 4 2 G. RODRIGO +0.229 5 22 E. BARTOLINI +0.376 6 17 J. MCPHEE +0.397 7 11 S. GARCIA +0.400 8 82 S. NEPA +0.506 9 7 D. FOGGIA +0.786 10 23 N. ANTONELLI +0.829

13.31 Bartolini si porta in quinta posizione a 376 millesimi dalla vetta, Migno non migliora per pochi millesimi e riparte. Nepa, Garcia, Acosta e Oncu tornano ai box

13.30 Binder si rilancia e vola sia nel T1, sia nel T2 con 96 millesimi di vantaggio, mentre Surra si porta in decima posizione a 872

13.29 Andrea Migno piazza il miglior tempo in 1:57.751 con 58 millesimi su Suzuki, poi Binder terzo a 82

13.28 Migno dopo diversi giri interlocutori si rilancia e piazza il record nel T1, si conferma nel T2 per 19 millesimi

13.27 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 24 T. SUZUKI 1:57.809 2 40 D. BINDER +0.024 3 2 G. RODRIGO +0.326 4 11 S. GARCIA +0.342 5 82 S. NEPA +0.541 6 16 A. MIGNO +0.672 7 23 N. ANTONELLI +0.771 8 67 A. SURRA +0.814 9 17 J. MCPHEE +0.879 10 7 D. FOGGIA +0.985

13.26 Rodrigo sale in terza posizione a 326 millesimi, quarto Garcia a 342, quinto Nepa a 541.

13.25 Suzuki vola al comando in 1:57.805 con 24 millesimi su Binder e 672 su Migno

13.24 Foggia si porta in ottava posizione a 1.438 mentre Acosta è nono a 1.510

13.23 Migno procede con un giro di riposo, mentre Binder si porta in vetta in 1:57.833 con 648 millesimi su Migno

13.22 Risponde subito Binder che si mette a 19 millesimi da Migno, poi Surra terzo a 142 millesimi, quarto Fenati a 488

13.21 Si susseguono i primi passaggi, Antonelli è primo in 1:59.629 con 211 millesimi su Acosta, ma ora è Migno a volare in vetta in 1:58.481

13.20 Acosta si mette in vetta in 1:59.840

13.19 Il primo tempo di questa sessione lo fa segnare Sasaki in 2:00.800 davanti a Oncu per 141 millesimi

13.18 I primi piloti sono pronti a lanciarsi per il giro d’esordio di questa FP2.

13.17 Mano a mano sono tutti scesi in pista, si inizia a fare sul serio al Mugello!

13.16 Piloti subito in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti della sessione.

13.15 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP2 DELLA MOTO3!!!

13.13 Per il momento Pedro Acosta, leader della classifica generale, è partito in maniera controllata in questo venerdì del Mugello. Vedremo se nella FP2 sarà in grado di piazzarsi comodamente nella top14.

13.10 Buon quarto posto anche per Niccolò Antonelli, che è alla ricerca di un fine settimana lineare per poter esprimere la sua qualità. Bene anche Dennis Foggia, già settimo nella FP1.

13.07 Molto bene anche Romano Fenati che, a lungo in vetta alla FP1, si è visto superare proprio in extremis. L’ascolano, ad ogni modo, ha messo in mostra un ottimo passo e si candida al ruolo di protagonista nel weekend toscano

13.05 Ottimo inizio per la pattuglia azzurra che piazza quattro piloti nei primi sette e, soprattutto, tre nei primi quattro. Davanti a tutti uno scatenato Andrea Migno che, con il suo 1:54.724, ha rifilato quasi mezzo secondo a tutti.

13.03 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 239.4 1’57.724

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.8 1’58.219 0.495 / 0.495

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 233.2 1’58.387 0.663 / 0.168

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 1’58.580 0.856 / 0.193

5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 1’58.594 0.870 / 0.014

6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.3 1’58.609 0.885 / 0.015

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.4 1’58.702 0.978 / 0.093

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 1’58.739 1.015 / 0.037

9 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 230.2 1’58.811 1.087 / 0.072

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 240.5 1’58.844 1.120 / 0.033

11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 234.7 1’59.251 1.527 / 0.407

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 236.3 1’59.259 1.535 / 0.008

13 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 242.1 1’59.332 1.608 / 0.073

14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 241.0 1’59.377 1.653 / 0.045

15 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 233.2 1’59.557 1.833 / 0.180

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 1’59.731 2.007 / 0.174

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 235.2 1’59.823 2.099 / 0.092

18 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 236.8 1’59.898 2.174 / 0.075

19 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.6 2’00.074 2.350 / 0.176

20 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 236.8 2’00.098 2.374 / 0.024

21 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 240.0 2’00.350 2.626 / 0.252

22 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 240.0 2’00.437 2.713 / 0.087

23 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 238.4 2’00.515 2.791 / 0.078

24 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 237.8 2’00.523 2.799 / 0.008

25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.4 2’00.650 2.926 / 0.127

26 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 236.8 2’00.796 3.072 / 0.146

27 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 237.8 2’01.147 3.423 / 0.351

28 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 233.7 2’01.308 3.584 / 0.161

29 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 236.8 2’01.446 3.722 / 0.138

30 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 238.9 2’01.941 4.217 / 0.495

13.00 Iniziamo l’avvicinamento alla FP2 con la classifica del Mondiale Moto3

12.58 Come nella FP1 la situazione meteo è perfetta. Sole pieno al Mugello e temperatura sui 24°, con l’asfalto a 43°

12.55 Buongiorno e bentornati al Mugello! Tra 20 minuti prenderà il via la FP2 della Moto3

LA CRONACA DELLA FP1

9.55 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questo primo turno. Appuntamento alle 13.15 per la FP2 per quanto riguarda i protagonisti della Moto3. Un saluto a tutti!

9.52 Gli italiani sono pronti a confermarsi questo pomeriggio in una sessione che dovrebbe essere più indicativa per la classifica combinata.

9.48 Fuori dalla Top10 il leader del Mondiale Pedro Acosta. Lo spagnolo sta prendendo confidenza con una pista che lo vide protagonista due anni fa nella Rookies Cup.

9.45 Italia inizia con il piede giusto il week-end del Mugello. Migno detta il passo davanti a Fenati che ha mostrato un ottimo passo per tutta la sessione.

9.43 La classifica conclusiva della FP1:

1 16 A. MIGNO 1:57.724 2 55 R. FENATI +0.495 3 5 J. MASIA +0.663 4 23 N. ANTONELLI +0.856 5 40 D. BINDER +0.870 6 53 D. ÖNCÜ +0.885 7 7 D. FOGGIA +0.978 8 17 J. MCPHEE +1.015 9 12 F. SALAC +1.087 10 2 G. RODRIGO +1.120

9.42 Jaume Masià si inserisce nel terzetto italiano. Terzo tempo per l’iberico alle spalle di Fenati e Migno.

9.41 Tripletta italiana al Mugello! Andrea Migno al comando davanti a Romano Fenati ed a Niccolò Antonelli. 1.57.724 è il miglior tempo della FP1 del GP d’Italia

9.40 Bandiera a scacchi! Attendiamo l’ultimo passaggio sul traguardo.

9.38 Quarto crono per Foggia, mentre si conferma al comando Fenati in 1.58.219! Migno strappa il secondo crono, mentre Antonelli resta sesto alle spalle di Rodrigo.

9.36 Altro giro perfetto per Romano Fenati. Il portacolori del Max Racing abbassa il best lap della FP1 in 1.58.445. Secondo il turco Deniz Oncu (KTM) davanti ad Andrea Migno (Snipers).

9.35 Romano Fenati svetta in classifica! Attenzione ad Oncu che si sta migliorando nei prime due settori.

9.34 Lontano dalla testa del gruppo McPhee. Il britannico sta deludendo in questa stagione in un circuito dove l’esperienza potrebbe fare la differenza.

9.32 Oncu al comando con il crono di 1.58.609 davanti a Rodrigo ed al giapponese Tatsuki Suzuki.

9.32 La classifica aggiornata:

1 2 G. RODRIGO 1:58.844 2 50 J. DUPASQUIER +0.488 3 40 D. BINDER +0.833 4 16 A. MIGNO +1.134 5 71 A. SASAKI +1.230 6 7 D. FOGGIA +1.284 7 53 D. ÖNCÜ +1.293 8 27 K. TOBA +1.337 9 23 N. ANTONELLI +1.343 10 24 T. SUZUKI +1.361

9.30 Gabriel Rodrigo si migliora! Nuovo best lap per l’argentino in 1.58.844. Secondo crono per Migno davanti a Sasaki, Foggia ed Oncu.

9.27 Attenzione ai limiti della pista. Ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.25 Dennis Foggia, terzo in classifica, è il migliore degli italiani. Il portacolori di Leopard è chiamato a migliorarsi dopo una settimana difficile a Le Mans.

9.22 Andrea Migno è al momento al settimo posto della classifica, mentre Niccolò Antonelli si colloca in quinta piazza.

9.20 Sasaki e Foggia salgono rispettivamente in seconda e terza piazza. Rodrigo resta sempre al comando del gruppo con il tempo di 1.59.624.

9.17 Si nasconde per ora Pedro Acosta. 19° crono per il leader del Mondiale che si prepara questo fine settimana a difendere la leadership della classifica.

9.15 La classifica aggiornata:

1 2 G. RODRIGO 1:59.624 2 11 S. GARCIA +0.726 3 16 A. MIGNO +0.863 4 54 R. ROSSI +0.876 5 53 D. ÖNCÜ +0.920 6 7 D. FOGGIA +1.010 7 82 S. NEPA +1.319 8 71 A. SASAKI +1.356 9 24 T. SUZUKI +1.503 10 67 A. SURRA +1.760

9.13 Gabriel Rodrigo guida il gruppo in 2.59.624! Secondo crono per lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) che segue l’argentino di Gresini. Terzo posto per Andrea Migno (Snipers).

9.10 Il gioco delle scie torna ad essere fondamentale al Mugello, tracciato che presenta un lunghissimo rettilineo principale.

9.08 I primi riferimenti del week-end:

1 43 X. ARTIGAS 2:02.342 2 2 G. RODRIGO +0.125 3 16 A. MIGNO +0.636 4 37 P. ACOSTA +0.731 5 82 S. NEPA +1.078 6 5 J. MASIA +1.173 7 24 T. SUZUKI +1.561 8 53 D. ÖNCÜ +1.591 9 7 D. FOGGIA +1.689 10 40 D. BINDER +1.818

9.05 Cerca risposte l’iberico Jaume Masià, caduto rovinosamente a Le Mans durante la corsa. Attendiamo di scoprire la condizione fisica dell’alfiere di KTM.

9.03 Due esordienti questo fine settimana. Elia Bartolini ed Alberto Surra si apprestano a ben figurare con Team Bardahl VR46 Riders Academy.

9.02 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici della sessione. I piloti scendono in pista.

9.00 Bandiera verde! Inizia il week-end del Gran Premio d’Italia!

8.58 Il sole splende al Mugello! 15 gradi è la temperatura dell’aria alla vigilia della FP1.

8.56 I piloti si preparano per scendere in pista per i primi minuti di azione al Mugello, un circuito che ha fatto la storia delle due ruote.

8.53 La classifica del Mondiale dopo le prime cinque competizioni:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 103

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 49

3 Andrea MIGNO Honda ITA 47

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 46

5 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 44

7 Jaume MASIA KTM SPA 39

8 Darryn BINDER Honda RSA 36

9 Filip SALAC Honda CZE 30

10 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

11 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 26

13 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

15 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

16 Kaito TOBA KTM JPN 18

17 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

19 Carlos TATAY KTM SPA 14

20 John MCPHEE Honda GBR 13

21 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 8

24 Stefano NEPA KTM ITA 6

25 Yuki KUNII Honda JPN 3

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

27 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

28 Lorenzo FELLON Honda FRA

29 Takuma MATSUYAMA JPN

8.50 Gli iscritti al GP d’Italia per la Moto3:

2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

r 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda

r 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda

W 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM

23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM

r 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS

r 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

R(92) 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda

r 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda

r 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda

50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

W 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM

rp 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM

8.46 Il Mugello torna nel calendario del Motomondiale dopo una stagione si assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Non ci saranno purtroppo i tifosi a colorare le tribune della bellissima pista toscana.

8.43 Tutto è pronto dal Mugello per la prima prova delle due che si terranno nel Bel Paese. Ricordiamo infatti che a settembre si terrà anche il Gran Premio di San Marino in quel di Misano Adriatico.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda la Moto3.

Presentazione week-end GP Italia Moto3 – Orari prove libere

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Motomondiale. Lo spettacolo è assicurato al Mugello, pista che nel 2020 non è stata presente nel calendario in seguito all’emergenza sanitaria.

Il leader della graduatoria è Pedro Acosta. L’iberico, tre volte a segno nelle prime cinque prove, vanta al momento 103 punti contro i 49 del connazionale Sergio Garcia (Aspar). Il giovane portacolori di KTM insegue un nuovo risultato di profilo in una pista in cui ci si attende una risposta da parte degli italiani.

Andrea Migno (Aspar), Romano Fenati (Max Racing), Niccolò Antonelli (Esponsorama) sono i nostri principali rappresentanti alla vigilia del round toscano. Occhi puntati anche su Riccardo Rossi (BOE), a podio in Francia e Dennis Foggia (Leopard), in difficoltà in quel di Le Mans.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Un saluto a tutti!

