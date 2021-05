MotoGP, GP Italia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 28 maggio

Siamo alla vigilia del Gran Premio d’Italia del Motomondiale, che a partire da domani si disputerà nello spettacolare contesto del Mugello. C’è grande attesa soprattutto per quanto riguarda la MotoGP, poiché le caratteristiche dell’autodromo toscano dovrebbero addirsi particolarmente alla Ducati, che andrà quindi alla caccia del suo terzo successo consecutivo. In particolare Francesco Bagnaia spera di tornare in testa alla classifica iridata, scavalcando Fabio Quartararo.

Inoltre viene da chiedersi quali potranno essere le performance di Valentino Rossi. In passato il Mugello era il tempio del Dottore, che dopo l’inizio di stagione deficitario sta tentando di risollevare le proprie sorti. A Le Mans si è visto un piccolo progresso in termini di competitività e la speranza è che la tendenza possa proseguire anche in Toscana, dove il quarantaduenne tavulliese ambirà a tornare nella top-ten per la prima volta dal settembre del 2020. Per tutti sarà però fondamentale lavorare bene sin dalle prove libere del venerdì, determinanti per trovare l’assetto in vista di qualifiche e gara. Dunque, come seguire il venerdì del GP d’Italia in TV?

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta ogni turno di prove libere di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Su TV8 Non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA VENERDI’ GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP ore 16.10, 23.00, 04.30, 07.10

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 00.45, 06.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 03.45

Foto: MotoGPpress.com