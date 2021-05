LIVE Moto3, GP Italia 2021 in DIRETTA: risultati e classifica prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione week-end GP Italia Moto3 – Orari prove libere

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Motomondiale. Lo spettacolo è assicurato al Mugello, pista che nel 2020 non è stata presente nel calendario in seguito all’emergenza sanitaria.

Il leader della graduatoria è Pedro Acosta. L’iberico, tre volte a segno nelle prime cinque prove, vanta al momento 103 punti contro i 49 del connazionale Sergio Garcia (Aspar). Il giovane portacolori di KTM insegue un nuovo risultato di profilo in una pista in cui ci si attende una risposta da parte degli italiani.

Andrea Migno (Aspar), Romano Fenati (Max Racing), Niccolò Antonelli (Esponsorama) sono i nostri principali rappresentanti alla vigilia del round toscano. Occhi puntati anche su Riccardo Rossi (BOE), a podio in Francia e Dennis Foggia (Leopard), in difficoltà in quel di Le Mans.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Un saluto a tutti!

