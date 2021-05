Moto3, GP Italia 2021: Pedro Acosta prepara la rivincita nella casa degli italiani

Nella speranza di vivere un week-end con meno scivolate rispetto all’appuntamento di Le Mans (Francia), il Motomondiale si sposta al Mugello per la prima delle due competizioni che si svolgeranno nel Bel Paese. Il round transalpino non ha rimescolato le carte in tavola in ottica campionato nonostante il primo passaggio a vuoto dello spagnolo Pedro Acosta.

Il giovane portacolori di KTM ha faticato due settimane fa in una pista in cui non aveva mai gareggiato. Questo limite non ci sarà in Toscana, tracciato nel quale è atteso nella Top3. L’iberico ha mostrato un passo incredibile nella scivolosa Le Mans. In quell’occasione, nonostante una caduta, il #37 del gruppo è riuscito a terminare all’ottavo posto, archiviando punti pesanti per il campionato. L’esordiente che per ora ha vinto tre delle cinque prove disputate, vanta al momento 103 punti contro i 49 del connazionale Sergio Garcia. L’alfiere di casa Aspar insegue Acosta grazie al successo in Francia, il secondo in carriera.

Nel tracciato toscano ci aspettiamo una risposta da parte dei padroni di casa. Andrea Migno, autore di una stratosferica pole-position in una bagnata Le Mans, non è riuscito a recuperare su Acosta nell’ultimo appuntamento, gara che vedeva il leader del Mondiale scattare dal 21° posto. Oltre al romagnolo del team Snipers occhi puntati anche su Romano Fenati (Max Racing), Niccolò Antonelli (Esposnsorama) e sul nostro Dennis Foggia (Leopard), reduce da due fine settimana difficili dopo aver sfiorato il successo nel GP del Portogallo a Portimao.

Alla vigilia della prova del Mugello sono due i piloti che devono rifarsi se vogliono restare in lotta per il titolo: Jaume Masià e Darryn Binder. Il primo, connazionale e teammate del leader della classifica, si colloca al momento al settimo posto con 30 punti contro i 103 di Acosta. Alle sue spalle troviamo il sudafricano di casa Sprinta, centauro che alla vigilia del Mondiale era uno dei favoriti per il successo finale.

Da sottolineare la la presenza eccezionale al Mugello del Bardahl VR46. La formazione italiana sarà ai nastri di partenza con Alberto Surra, al debutto nel Motomondiale ed Elia Bartolini, presente nell’evento di Misano del 2019 dove raccolse un punto.

Foto: LaPresse