LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire al Mugello

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello ci attende una gara di estrema importanza per l’intera stagione con il lungo rettilineo della pista toscana che sarà protagonista di decine di sorpassi e contro-sorpassi. Come sempre ci attendono emozioni a non finire.

Quale sarà il programma della giornata? Come tradizione la gara della classe più leggera vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00 aprendo la domenica del Mugello. Dalla pole position prenderà il via David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermato i cronometri sull’1:54.862 con 18 millesimi di vantaggio sul malese Hakim Danish (KTM MT), mentre completa la prima fila l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 125. Si ferma in 15a posizione Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar). Tutti gli italiani, invece, sono lontani. 17° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 958, Guido Pini (Honda Leopard) si deve accontentare della 19a posizione. Scatterà dalla 25a casella della griglia, infine, Nicola Carraro (Honda Snipers).

Cosa dovremo aspettarci dalla gara in terra toscana? Tutto ruoterà attorno a Maximo Quiles. Inutile girarci attorno. Il pilota classe 2008 sta dominando la scena in lungo ed in largo nella classe più leggera. Un ruolino di marcia impressionante che lo sta, sin da ora, portando verso il titolo. Quattro vittorie e due secondi posti hanno messo il nativo di Murcia a quota 140 punti contro i 76 di Adrian Fernandez, i 73 di Alvaro Carpe mentre, dal quarto posto, i distacchi sfiorano quasi la tripla cifra.

Il Gran Premio d’Italia della Moto3 scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3 sullo splendido tracciato del Mugello. Buon divertimento!