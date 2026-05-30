Moto2, Izan Guevara vola nelle FP2 del Gran Premio di Italia. In top10 Vietti e Arbolino

Si è da poco conclusa anche la seconda sessione di prove libere mattutine del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul perfetto circuito del Mugello, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Izan Guevara, unico ad abbattere il muro dell’1’48”. Lo spagnolo del BLU CRU Pramac Yamaha ha infatti firmato un incredibile 1’48″717, nuovo record della pista.

L’iberico, secondo nella classifica piloti, ha anticipato di ben 315 millesimi Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP). Dietro di lui il suo compagno di squadra e leader del Mondiale Manuel Gonzalez, distante 333 millesimi dalla migliore prestazione. Quarto invece Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) a 469 millesimi. Completa la top5 Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2) a 792 millesimi.

Sesta posizione per Celestino Vietti, primo degli italiani. Il centauro del SpeedRS Team, sempre nelle prime posizioni, ha perso lo smalto giusto nel finale chiudendo a 963 millesimi dalla vetta. In ripresa anche Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che chiude la sua FP2 al nono posto, con un ritardo di 1.076.Ventunesimo invece Luca Lunetta (SpeedRS Team) a 1.756.