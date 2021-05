Moto3, risultati FP1 GP Italia 2021: Andrea Migno comanda su Romano Fenati, quarto Niccolò Antonelli

Si chiude con una doppietta azzurra, e complessivamente tre piloti nei primi quattro classificati, la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato del Mugello il sole la fa da padrone e le temperature si attestano già sui 20.5° per quanto riguarda l’atmosfera e 23.2° sull’asfalto.

Condizioni ideali per questo primo turno, che hanno permesso ai piloti di spingere già nel migliore dei modi, con Andrea Migno (Honda Snipers) che vola fino all’1:57.724 con ben 495 millesimi di margine su Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) secondo in 1:58.219. Terzo tempo per lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) in 1:58.387 a 663 millesimi, quindi è quarto il nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) a 856.

Quinta posizione per il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) in 1:58.594 a 870 millesimi, davanti al turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) sesto in 1:58.609 a 885. Settimo Dennis Foggia (Honda Leopard) con il crono di 1:58.702 a 978 millesimi, ottavo il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 1.015, quindi nono il ceco Filip Salac (Honda Snipers) a 1.087, mentre è decimo l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) a 1.120, davanti al nostro Stefano Nepa (KTM BOE) undicesimo a 1.527.

Si ferma in quattordicesima posizione il leader della classifica mondiale, lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 1.653 dalla vetta, quindi diciassettesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 2.099 davanti a Elia Bartolini (KTM Bardahl VR46) a 2.174, quindi ventisettesimo il suo compagno di team Alberto Surra a 3.423.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della seconda sessione di prove libere che prendere il via alle ore 13.15 e ci aiuterà a definire in maniera più dettagliata i valori in pista.

Credit: MotoGP.com Press