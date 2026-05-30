Moto2: Manuel Gonzalez centra la pole al Mugello, lontani i piloti italiani

Terminano nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento presso il mitico tracciato del Mugello. Grande prova quello dell’attuale leader della classifica piloti, motivato a dettare il passo anche in gara.

Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha bloccato il cronometro a 1:48.474 precedendo di 0.249 l’OnlyFans American Racing Team di Filip Salac, secondo condividendo la prima fila con Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo con uno scarto di 0.367.

Non lontano Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), il quale partirà dalla seconda fila dopo aver centrato la quarta piazza con 0.592 di distacco. Quinto invece Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 0.732, sesto poi Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), sesto a 0.752. Costretto alla rincorsa inoltre Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), in terza fila raccogliendo l’ottava piazza con 0.803.

Lontani, purtroppo, gli italiani. Celestino Vietti non è andato invece oltre la sedicesima casella accusando un ritardo di 1.187 e rallentando la sua corsa con una caduta. Si sono fermati in Q1 invece sia Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che Luca Lunetta (SpeedRS Team).