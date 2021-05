LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: Fernandez per il sorpasso in classifica, Bezzecchi deve rilanciarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Dopo le emozioni di ieri tutto è pronto a Jerez de la Frontera per la prima delle quattro competizioni che si svolgeranno in terra iberica.

Dalla pole-position scatterà l’australiano Remy Gardner. Il portacolori di casa KTM ha firmato il best lap nella Q2 di ieri con il tempo di 1.40.667. Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi completano la prima fila, rispettivamente in seconda ed in terza piazza.

Il portacolori di casa Sky e l’alfiere di Gresini hanno mostrato un ottimo passo gara nelle prove libere, un ritmo che potrebbe regalare all’Italia la prima gioia stagionale. I due pagano meno di un decimo di scarto da Gardner che nel pomeriggio di ieri ha firmato il nuovo record del tracciato.

Sam Lowes (Marc VDS) scatterà dal quarto posto davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM). Il padrone dei due appuntamenti in Qatar ed il vincitore dell’appuntamento in Portogallo sono chiamati a confermarsi nella competizione odierna in cui la gestione delle gomme sarà molto importante.

Appuntamento alle 8.50 per la Diretta Live del warm-up del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la Moto2. Buon divertimento!

Foto: LaPresse