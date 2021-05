Moto2, doppietta italiana a Jerez de la Frontera! Di Giannantonio si impone su Bezzecchi, 4° Gardner

Fabio Di Giannantonio finalmente si sblocca e, dopo cinque piazzamenti sul podio, si impone nel Gran Premio di Spagna 2021 portando a casa la prima vittoria della carriera nel Mondiale Moto2. Il 22enne romano del Team Gresini si è reso protagonista a Jerez di una prestazione meravigliosa, prendendosi la prima posizione in partenza e conducendo la gara in solitaria fino al traguardo grazie ad un ritmo impressionante.

Terzo successo complessivo e ventesimo podio nel Motomondiale per il “Diggia”, che si rilancia anche nella corsa per il titolo mondiale dopo quattro round disputati. Giornata da incorniciare per i colori azzurri, con la doppietta italiana completata da un fantastico Marco Bezzecchi in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Il riminese quest’oggi aveva il potenziale per provare a lottare con Di Giannantonio, ma un lungo nel primo giro lo ha costretto a rimontare e a perdere troppo terreno nei confronti del leader.

Il “Bez”, con la piazza d’onore a Jerez de la Frontera, raccoglie il primo podio della stagione e guadagna punti preziosi in chiave iridata. Buon terzo posto in rimonta per il britannico Sam Lowes, autore di una gara intelligente in cui è riuscito a gestire egregiamente le gomme in vista di un finale in cui ha fatto la differenza rispetto alla coppia del Team Red Bull KTM Ajo. Quarta piazza per il leader del campionato Remy Gardner, che ha pagato la scelta della gomma soft all’anteriore (tutti gli altri big hanno optato per la dura) limitando comunque i danni e conservando la prima posizione nella generale.

Completa la top5 il rookie spagnolo Raul Fernandez, a lungo in seconda piazza prima di un brusco calo di rendimento nelle ultime tornate. Gli unici altri due italiani in zona punti sono Stefano Manzi e Lorenzo Baldassarri, rispettivamente 13° e 14°. Da registrare nelle battute iniziali la doppia caduta nel giro di pochi secondi alla staccata di curva 6 per Augusto Fernandez (era 4°, in lotta per il podio) e Nicolò Bulega (si trovava a margini della top10).

CLASSIFICA MOTO2 GP SPAGNA 2021

1 25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 156.0 39’07.396

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.8 +1.722

3 16 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 155.8 +2.229

4 13 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 155.8 +3.019

5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 155.4 +8.571

6 10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 155.2 +12.181

7 9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 155.1 +12.313

8 8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 155.1 +12.523

9 7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 155.0 +14.407

10 6 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 154.8 +17.152

11 5 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 154.8 +18.071

12 4 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 154.7 +18.720

13 3 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 154.3 +25.775

14 2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 154.3 +25.896

15 1 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 154.2 +27.326

16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 153.9 +31.359

17 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 153.6 +35.845

18 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 153.6 +36.433

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 153.5 +38.197

20 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 153.4 +39.789

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 153.3 +40.083

22 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 151.9 +1’02.980

23 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 150.8 +1’20.544

Non classificato

6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 154.8 1 Giro

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 153.7 10 Giri

75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 152.7 12 Giri

40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 152.4 18 Giri

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 149.7 20 Giri

37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 151.5 21 Giri

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 148.6 21 Giri

Credit: MotoGP.com Press