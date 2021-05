Primo podio in stagione per Marco Bezzecchi. Il portacolori dello Sky Racing Team, su Kalex, è secondo dietro al solo Fabio Di Giannantonio in Spagna, nel GP da poco concluso a Jerez de la Frontera. Una piazza d’onore, la sua, conquistata in rimonta, dopo una brutta partenza che lo aveva spinto decisamente indietro.

Queste le sue parole appena giunto all’arrivo: “Sono molto contento. Dopo l’inizio della stagione che è stato un po’ difficile, era quello di cui avevo bisogno. Non sono riuscito a fare una buona partenza, come sempre. Ero molto dietro. Ho rimontato tante posizioni. Sono molto molto contento. Voglio ringraziare lo Sky Racing Team perché ha fatto un lavoro importante, ed era importante per tornare a essere forti”

E poi a Sky: “Non è stato neanche molto lucido il Bezzecchi di oggi. Al primo giro mi sono un attimo deconcentrato, ho staccato quattro metri dopo e sono andato lungo. Dopo ho dovuto rimontare, ma mi sono divertito. La moto andava bene, abbiamo fatto un bel lavoro. Questo weekend abbiamo analizzato quelli scorsi, abbiamo guardato quel era davvero il problema e le differenza di rispetto agli altri. Abbiamo lavorato lì, siamo sempre stati concentrati, abbiamo fatto degli step importanti. La ringrazio di cuore. Vorrei salutare mia mamma che la scorsa settimana si è rotta il gomito e non l’ho potuta salutare bene prima di andar via. Per me Di Giannantonio e anche Raul Fernandez sono fortissimi. Oggi Fabio aveva qualcosina in più, oggi lui è andato benissimo in partenza. Lui guida molto forte, ha sempre guidato bene, e ora è anche in forma. Sono tutti e due molto forti. Ancora è presto per preferirne uno in particolare“.

Per Bezzecchi questo risultato significa 56 punti e quarto posto nella classifica di Moto2, che sembra ormai diventata già un affare a cinque: ci sono lui, Di Giannantonio, l’australiano Remy Gardner, il britannico Sam Lowes e il succitato spagnolo Fernandez.

Foto: MotoGP.com Press