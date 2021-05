Fabio Di Giannantonio, una vittoria da dedicare a chi ora si trova più in alto di tutti. Arriva un successo spettacolare per com’è arrivato, a Jerez de la Frontera, in occasione del GP di Spagna. Per la Moto2 è anche il primo successo italiano in questo 2021, nonché il quinto consecutivo a Jerez per un pilota tricolore.

Queste le parole del vincitore appena sceso dalla moto del team Federal Oil Gresini dopo il traguardo: “Non ho parole, onestamente. Ci ho messo tantissimo lavoro nel corso degli anni. Raggiungere questo traguardo qui, dove non sono mai riuscito a fare bene, è bellissimo. E’ andato tutto bene per tutto il weekend. Sono partito benissimo, poi sono andato forte, ma non mi sentivo nemmeno al limite. Ho pensato ‘magari ce la faccio’. Negli ultimi 5 giri mi stavo godendo tutto. Sotto il casco avevo una sensazione bellissima. Ringrazio la squadra che mi ha sempre spinto a dare il meglio“.

Poco dopo, a Sky: “Ho fatto una partenza da paura e poi ho avuto un passo incredibile. Non me l’aspettavo di girare così forte. Prima vittoria in Moto2, torniamo a vincere, bellissimo. Lacrime, sorrisi, Fausto, tutto. L’anno scorso facevo fatica perché dove la moto era anche un filino meglio dovevo guidare al limite, invece qui posso guidare più sciolto e ho trovato costanza. Le ultime gare sono state un po’ così per le cose successe, ma ora va bene. I valori nel Mondiale? Per me noi 5 davanti siamo quelli che ce la possiamo giocare. Il campionato è lungo, c’è tempo e c’è tanta carica e voglia di far bene“.

Di Giannantonio si era già portato sul podio in un’occasione quest’anno, e cioè nel Qatar con il terzo posto. Comprendendo anche la Moto3 è il terzo urrà per il pilota romano classe ’98, che sale a 52 punti in classifica.

Foto: MotoGP.com Press