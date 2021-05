Remy Gardner interrompe la striscia vincente (in qualifica) di Sam Lowes e conquista la pole position per il Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale Moto2. L’australiano del Team Red Bull KTM Ajo, dopo aver firmato in mattinata il nuovo record del circuito di Jerez de la Frontera, si è migliorato ulteriormente in Q2 con un time-attack fenomenale in 1’40″667 che gli è valso la prima partenza al palo del campionato.

Bilancio estremamente positivo per i colori azzurri, con due piloti nostrani in prima fila e dotati di un ritmo estremamente competitivo in vista della gara di domani. Fabio Di Giannantonio ha chiuso le prove ufficiali in piazza d’onore a 71 millesimi dalla vetta, mentre Marco Bezzecchi ha siglato il terzo tempo a soli 86 millesimi dal best time di un mostruoso Gardner.

Top5 racchiusa in appena 166 millesimi, con il rookie spagnolo Raul Fernandez che apre la seconda fila in griglia davanti al britannico Sam Lowes (caduto nel finale mentre andava a caccia della quarta pole di fila) e all’iberico Xavi Vierge. Tredicesima piazza per l’unico altro centauro azzurro presente in Q2, con Nicolò Bulega a 854 millesimi dalla miglior prestazione assoluta di giornata.

Out in Q1 gli altri italiani con Stefano Manzi 19° (primo degli esclusi a causa di un errore di strategia), Lorenzo Baldassarri 21°, Lorenzo Dalla Porta 23°, Tony Arbolino 24°, Simone Corsi 25°, Yari Montella 27°, Celestino Vietti 29° e Tommaso Marcon 31°.

RISULTATI QUALIFICHE GP SPAGNA 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’40.667 2 8 244.8

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’40.738 2 8 0.071 0.071 248.2

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’40.753 3 8 0.086 0.015 250.5

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’40.808 8 8 0.141 0.055 252.3

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’40.833 7 7 0.166 0.025 250.0

6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’41.038 4 8 0.371 0.205 250.5

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’41.210 4 8 0.543 0.172 248.8

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’41.235 3 7 0.568 0.025 246.5

9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’41.251 4 8 0.584 0.016 248.2

10 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’41.266 2 5 0.599 0.015 246.0

11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’41.329 3 6 0.662 0.063 248.2

12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’41.458 2 7 0.791 0.129 249.4

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’41.521 8 8 0.854 0.063 244.8

14 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q2 1’41.704 7 7 1.037 0.183 249.4

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’41.714 2 7 1.047 0.010 248.2

16 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q2 1’41.736 5 8 1.069 0.022 248.8

17 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’41.933 5 8 1.266 0.197 248.2

18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’41.945 2 8 1.278 0.012 247.7

19 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q1 1’41.483 4 4 (*) 0.175 250.0

20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 1’41.521 4 8 (*) 0.213 0.038 250.5

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’41.557 8 8 (*) 0.249 0.036 242.1

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’41.601 3 8 (*) 0.293 0.044 251.1

23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’41.636 5 9 (*) 0.328 0.035 249.4

24 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’41.675 4 9 (*) 0.367 0.039 251.1

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’41.705 3 8 (*) 0.397 0.030 246.5

26 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’41.841 8 8 (*) 0.533 0.136 245.4

27 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO Q1 1’41.974 3 5 (*) 0.666 0.133 247.7

28 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’42.124 7 7 (*) 0.816 0.150 248.2

29 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 1’42.159 8 9 (*) 0.851 0.035 248.2

30 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS Q1 1’43.014 4 9 (*) 1.706 0.855 248.8

31 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’43.271 4 9 (*) 1.963 0.257 243.2

