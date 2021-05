LIVE Italia-Turchia 0-3, Nations League volley femminile in DIRETTA. Dominio turco contro le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.34: Si chiude qui la nostra diretta. La Turchia hja battuto 3-0 (25-13, 25-23, 25-16) l’Italia, appuntamento a domani alle 21 per Italia-Serbia. Grazie per averci seguito e buona serata

20.32: Quattro giocatrici in doppia cifra per la Turchia: Baladin, migliore in campo, e Erdem 12 punti, Karakurt e Kalac 11 punti. Per l’Italia buona prova di Nwakalor, entrata in corsa e top scorer con 9 punti. Tutte sottotono le altre azzurre

20.30: Inesistente a muro, in costante difficoltà in ricezione, poco efficace in battuta, l’Italia lascia via libera ad una Turchia che ha giocato sui suoi livelli e non ha lasciato scampo alle rivali

20.29: Una brutta Italia ma di fronte c’era una formazione nettamente più forte, una Turchia molto simile a quella che andrà a giocarsi le Olimpiadi e inevitabile è arrivata la sconfitta per la squadra italiana

16-25 La pipe di Baladin chiude l’incontro: 0-3

16-24 Muro Erdem

16-23 Errore al servizio Italia

16-22 Errore al servizio Turchia

15-22 Primo tempo Erdem

15-21 Vincente il diagonale di Melli da zona 4

14-21 Ace Baladin

14-20 Vincente la diagonale stretta di Baladin. Tanto da rivedere in ricezione e a muro per l’Italia

14-19 Out il servizio Turchia

13-19 La diagonale di Baladin da zona 4

13-18 Primo tempo di Erdem

13-17 Palla complicata per Nwakalor che la mette a terra da zona 2

12-17 Primo tempo di Kalac

12-16 Out l’attacco di Baladin da zona 4

11-16 La diagonale di Karakurt da zona 4

11-15 Muroooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Il primo muro azzurro di questa sera!!!

10-15 Primo tempo di Kalac

10-14 Mano out di Baladin da zona 4

10-13 L’attacco vincente in pipe di Nwakalor

9-13 errore al servizio Italia

9-12 Mano out di D’Odorico da zona 4

8-12 Errore al servizio Italia

8-11 Mano out di D’Odorico da zona 4

7-11 Vincente Karakurt da zona 2 in diagonale stretta

7-10 La diagonale stretta da zona 2 di Nwakalor

6-10 Primo tempo di Kalac

6-9 Stavolta Nwakalor non sbaglia da zona 4. Diagonale lunga

5-9 Ancora out l’attacco di Nwakalor

5-8 Out l’attacco da zona 4 di Nwakalor

5-7 Mano out di Baladin da zona 4

5-6 Attacco vincente di Ozbay

5-5 Invasione a rete di Karakurt

4-5 Errore al servizio Italia

4-4 Palleggio di seconda intenzione di Bosio

3-4 Errore al servizio Italia

3-3 La fast di Lubian

2-3 Out la free ball di D’Odorico

2-2 Mano out di D’Odorico sulle mani alte del muro da zona 4

1-2 Diagonale vincente di Karakurt da zona 2

1-1 Errore al servizio Turchia

0-1 Primo tempo di Kalac

23-25 Il primo tempo dietro di Erdem chiude il secondo set. Molto più equilibrio ma le turche hanno indubbiamente qualcosa in più rispetto all’Italia che ha profuso il massimo sforzo: 0-2

23-24 Vincente la diagonale di Nwakalor

22-24 Attacco vincente di Baladin da zona 4 ma male le azzurre in difesa

22-23 Primo tempo di Mazzaro sulle mani del muro

21-23 La fast di Erdem

21-22 Muro di Ismailoglu su Mingardi

21-21 Vincente Ismailoglu da zona 4

21-20 La fast di Lubian

20-20 La free ball di Erdem dopo l’errore in ricezione di Guerra

20-19 Errore al servizio di D’Odorico

20-18 Mano out di Omoruyi da zona 4

19-18 Primo tempo di Kalac

19-17 Errore al servizio Turchia

18-17 La free ball di Kalac

18-16 Mano out di Mingardi da zona 2

17-16 Out l’attacco da seconda linea di Karakurt

16-16 La fast di Erdem

16-15 Pallonetto di Mingardi da zona 4

15-15 Out l’attacco di Guerra da 4

15-14 Errore al servizio Turchia

14-14 Il pallonetto in fast di Erdem

14-13 Vincente la parallela di Karakurt da zona 2

14-12 Vincente Guerraaaaaa!!! Da zona 4 sulle mani del muro

13-12 La pipe di Mingardi sulle mani del muro

12-12 Primo tempo Kalac

12-11 Il pallonetto di Mingardi da seconda linea

11-11 Vincente l’attacco in diagonale stretta di Baladin

11-10 L’attacco vincente di D’Odorico da zona 4 in diagonale lunga

10-10 Out il servizio di Ozbay

9-10 Out l’attacco da zona 4 D’Odorico

9-9 Errore al servizio Italia

8-9 Battuta sbagliata Italia

8-8 Sulle mani del muro Guerra da zona 2

7-8 Primo tempo dietro di Erdem

7-7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bosioooooooooooooo

6-7 Errore al servizio Turchia

5-7 La free ball di Erdem. Continua a soffrire la ricezione della squadra azzurra

5-6 Errore al servizio Italia

5-5 Out il servizio di Kalac

4-5 La parallela vincente di Karakurt da zona 2

4-4 La parallela di Mingardi da seconda linea

3-4 La free ball di Guerra

2-4 La pipe di Guerra sulle mani del muro

1-4 Errore al servizio Italia

1-3 Errore al servizio Turchia

0-3 Il muro di Ismailoglu su Mingardi

0-2 Ace Ozbay

0-1 Il pallonetto di Karakurt da zona 2

13-25 Il muro di Karakurt su Nwakalor e la Turchia vince nettamente un primo set senza storia

13-24 Ancora Baladin sulle mani del muro da zona 4

13-23 Vincente Baladin da zona 4

13-22 Ancora vincente Nwakalor da seconda linea

12-22 Karakurt vincente da zona 4

12-21 Vincente da seconda linea Nwakalor in parallela

11-21 Mano out di D’Odorico da zona 4 sulle mani alte del muro

10-21 Mano out di Kalac in primo tempo

10-20 Vincente l’attacco di Ismailoglu. Livello di battuta bassissimo per le azzurre

10-19 Attacco vincente per Omoruyi da zona 4

9-19 Errore al servizio Italia

9-18 La diagonale stretta di Nwakalor dopo la grande difesa delle turche

8-18 Ancora la fast di Erdem

8-17 La veloce dietro di Erdem

8-16 Vincente Nwakalor da zona 2

7-16 Ace Karakurt

7-15 Il muro di Erdem sulla fast telefonata di Lubian

7-14 out la pipe di Mingardi

7-13 La invasione di Bosio

7-12 La pipe di Guerra vincente

6-12 Il muro turco su D’Odorico

6-11 Pallonetto vincente di Lubian, si salvano le azzurre

5-11 Attacco vincente di Kalac primo tempo

5-10 Errore al servizio Turchia

4-10 Errore al servizio Italia

4-9 Diagonale lunga vincente di Mingardi

3-9 Spara fuori nettamente Mingardi, azzurre subito in difficoltà

3-8 Mano out di Ismailoglu da zona 4

2-4 Errore al servizio Italia

2-3 Alzata a una mano di Bosio e fast vincente di Lubian

1-3 Ace Karakurt

1-2 Errore di Lubian sulla free ball

1-1 Vincente D’Odorico da zona 4

0-1 Errore al servizio Italia

19.00: Formazione di partenza confermata per l’Italia: Bosio-Mingardi, Mazzaro-Lubian, D’Odorico-Guerra, Fersino libero

18.57: Questi i risultati delle gare che si sono disputate finora oggi: Olanda-Germania 2-3, Corea del Sud-Thailandia 3-1, Giappone-Cina 3-0, Russia-Belgio 3-2, Serbia-Polonia 3-1. Non sono mancate le sorprese

18.54: Ci sono in campo gran parte delle titolari a Rimini perchè Guidetti usa questo torneo proprio in preparazione della campagna olimpica. Aydemir, Erdem, Gunes, Ismailoglu, il libero del Vakif Aykac: le stelle non mancano di certo in casa turca

18.51: I fari della partita di questa sera saranno puntati tutti su di lei, la schiacciatrice Ebrar Karakurt, che il prossimo anno avrà il compito di far salire il livello di Novara fino a provare a dare fastidio a Conegliano. Giovane, carica, non sempre radiosa e simpatica, la giovane giocatrice turca si è fatta notare proprio alla VNL di due anni fa con la maglia della Nazionale

18.48: Bregoli ha lasciato intendere quale potrebbe essere la formazione titolare anche se, giocando tutti i giorni, potrebbero esserci molti cambi in vista. Bosio alzatrice, Mingardi opposta, Guerra e D’Odorico in banda, le centrali Mazzaro e Lubian e Fersino libero. Vedremo se oggi contro le turche ci sarà qualche novità

18.45: Le azzurre hanno sfiorato la vittoria ieri contro la Polonia che si è presentata con una formazione molto vicina a quella titolare. Un 2-3 che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca perchè l’Italia si è trovata avanti 2-1 nei set e ha sprecato due match ball

18.42: Sfida non semplice per la squadra allenata da Bregoli che si trova di fronte una delle formazioni qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo che ieri ha ceduto al tie break alla Serbia nella gara di esordio.

18.38: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda sfida delle azzurre nella VNL di Rimini: l’avversaria di oggi dell’Italia è la Turchia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della VNL femminile in programma a Rimini con la sfida tra Italia e Turchia. Sfida non semplice per la squadra allenata da Bregoli che si trova di fronte una delle formazioni qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo che ieri ha ceduto al tie break alla Serbia nella gara di esordio.

I fari della partita di questa sera saranno puntati tutti su di lei, la schiacciatrice Ebrar Karakurt, che il prossimo anno avrà il compito di far salire il livello di Novara fino a provare a dare fastidio a Conegliano. Giovane, carica, non sempre radiosa e simpatica, la giovane giocatrice turca si è fatta notare proprio alla VNL di due anni fa con la maglia della Nazionale e in Italia viene a cercare la maturità mentale perchè quella fisica c’è già.

Ma la Turchia non è solo Karakurt: ci sono gran parte delle titolari a Rimini perchè Guidetti usa questo torneo proprio in preparazione della campagna olimpica. Aydemir, Erdem, Gunes, Ismailoglu, il libero del Vakif Aykac: le stelle non mancano di certo in casa turca e oggi, dunque, il bando di prova per le italiane è molto probante.

Questa Italia, però, ha le qualità per giocarsela alla pari con la formazione di Giovanni Guidetti e in questo caso non parte con i favori del pronostico, quindi potrà affrontare la partita senza particolari remore. Le azzurre hanno mostrato buoni sprazzi di gioco al debutto ma sono destinate a crescere, partita dopo partita, magari con qualche inevitabile passaggio a vuoto, si spera non troppi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, sfida valida per la seconda giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19.00.

