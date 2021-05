Volley femminile, Nations League 2021: la giovane Italia lotta e stupisce ma cede al tie-break contro la Polonia

Inizia con una sconfitta al tie-break la Nations League 2021 di volley femminile dell’Italia che cede 25-22 22-25 20-25 25-22 17-15 contro la Polonia. Le azzurre, guidate da Giulio Cesare Bregoli secondo di Davide Mazzanti, hanno dimostrato grande carattere e organizzazione. Nonostante la presenza di tante giovanissime ed esordianti la Nazionale ha giocato un match fantastico. Top scorer di serata Magdalena Stysiak che ha messo a referto ben 25 punti. In casa Italia ottima prestazione di Sofia D’Odorico autrice di 19 punti così come Anastasia Guerra con 16 punti.

Le polacche partono forte e provano immediatamente a piazzare il break con un gran vincente da seconda linea di Smarzek ma D’Odorico con la sua diagonale stretta consegna il pari alle azzurre (8-8). Nella parte centrale del parziale le ragazze di Nawrocki alzano i giri del motore e, sfruttando un momento di sbandamento delle italiane, allungano sensibilmente con una fantastica pipe di Stysiak e il bolide da seconda linea di Smarzek che vale il 13-17. L’Italia prova a reagire con un doppio muro di Lubian che fissa il parziale sul 18-20 ma le polacche non abbassano la guardia, gestiscono bene il vantaggio e chiudono sul 25-22.

Il secondo set inizia come il precedente ovvero con la Polonia devastante in attacco e con Smarzek che spadroneggia con una diagonale profonda che vale il 4-8. Le azzurre trovano improvvisamente la quadratura del cerchio e diventano impenetrabili in difesa e grazie al monster block di Mazzaro e al mani out di D’Odorico ritrovano la parità (12-12). Una clamorosa difesa vincente Fersino dà il via a un entusiasmante monologo azzurro che consente alle ragazze di Bregoli di portarsi sul 21-16 anche grazie all’ace di Bosio e al muro di Mingardi (21-17). Il punto diretto dai nove metri della schiacciatrice di Busto Arsizio consegna alle azzurre sei set point (24-18). Le polacche provano a rientrare ma alla fine un errore di Smarzek consegna il parziale all’Italia (25-22).

Azzurre scatenate in avvio di terzo set con l’ace prima di Guerra e poi di Lubian che insieme con il monster block di Guerra consegnano il 9-5 all’Italia. Le polacche si affidano a una scatenata Stysiak per rientrare (12-12). Le ragazze di Bregoli però non mollano e continuano a crederci e grazie a due punti diretti dai nove metri, il primo di Nwakalor e il secondo di D’Odorico, salgono sul 18-15. Decisivo il turno al servizio di Lubian che piazza ben due ace che consentono alle azzurre di allungare fino al 22-17. A questo punto le nostre si limitano a controllare prima di chiudere 25-20.

Nel quarto set sono le polacche a partire meglio con il muro di Efimienko che vale il 3-5. La centrale del Rzeszów mette a segno uno spettacolare ace che consente alle ragazze di Nawrocki di allungare fino al 6-11. L’Italia alle corde trova la forza di reagire affidandosi alle qualità e alla grinta di Mingardi che mette giù la pipe del 13-15. Il match diventa particolarmente spettacolare e intenso con Stysiak che con una diagonale stretta risponde al monster block di Mazzaro (19-19). Purtroppo gli errori in attacco di D’Odorico e Mingardi unite alla pipe di Stysiak confezionano il 25-22 in favore delle polacche.

L’Italia non inizia benissimo il tie-break con il muro di Alagierska che fissa il primo break (1-3). Le azzurre, però, non hanno nessuna intenzione di mollare e con la diagonale vincente da posto quattro di Guerra e il fallo di Stysiak ritrovano la parità (6-6). Purtroppo l’ace di Efimienko e il primo tempo out di Mazzaro consentono alle polacche di allungare (7-10). Quando tutto sembra perduto questa infinita Italia reagisce ancora con D’Odorico che prima trova il muro e a seguire gioca uno intelligentissimo mani fuori che unito al bolide di Nwakalor consegna il pari alle azzurre (11-11). Il regalo in costruzione di Nowicka consente alle ragazze di Bregoli di rimettere il naso avanti (13-12). Il finale è incandescente, le polacche annullano il primo match point con il diagonale di Gorecka. Mingardi è bravissima a mettere giù una palla complicatissima ma Guerra sciupa la palla che vale il match con una diagonale out (15-15). Purtroppo un altro errore in attacco di Guerra e l’ace di Gorecka regalano la vittoria alle polacche (17-15).

Foto: FIVB