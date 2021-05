Volley femminile, Italia-Turchia Nations League: programma, orario, tv, streaming

L’Italia è pronta all’avventura in Nations League 2021 di volley femminile. Le azzurre nel secondo match del round robin dovranno vedersela contro la Turchia. Una sfida molto interessante per le ragazze di Davide Mazzanti che puntano con cognizione di causa alla Final Four.

Il format della manifestazione è molto semplice. Le 16 Nazionali al via si affronteranno una sola volta per il round robin generando la classifica generale. Le prime quattro squadra avranno accesso direttamente alle semifinali, conquistando il diritto a giocarsi il titolo.

Dopo l’esordio, previsto domani 25 maggio contro la Polonia, l’Italia tonerà in campo per la seconda partita contro la Turchia in programma mercoledì 26 maggio alle ore 21.00. Le azzurre giocheranno nella bolla di Rimini.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari della partita di Nations League 2021 di volley femminile tra Italia e Turchia. Tutti gli incontri delle azzurre saranno trasmessi in diretta tv su LA7, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le partite della nostra Nazionale.

NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE, ITALIA-TURCHIA: PROGRAMMA

MERCOLEDì 26 MAGGIO:

21.00 Italia-Polonia

Le partite saranno trasmesse in diretta tv su LA7, il palinsesto dettagliato deve essere ancora comunicato.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le partite dell’Italia.

Foto: FIVB