L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un netto 3-0 nella seconda giornata della Nations League 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro le titolari di Giovanni Guidetti, decisamente superiori rispetto alle pur volitive azzurre, presentatesi a Rimini con le secondee linee (le big sono in collegiale a Cavalese per preparare le Olimpiadi di Tokyo). Le ragazze di coach Giulio Bregoli sono così incappate nella seconda sconfitta consecutiva del torneo dopo quella di ieri sera contro la Polonia. Di seguito le dichiarazioni che alcune protagoniste hanno rilasciato ai microfoni della Federvolley.

FRANCESCA BOSIO (palleggiatrice): “Il valore della Turchia lo conoscevamo bene, oggi però non abbiamo fatto una buona partita. In un torneo così difficile bisogna scendere in campo con un atteggiamento diverso e domani contro la Serbia non dovremo lasciarci condizionare dalle difficoltà di questa sera. Contro la Polonia abbiamo fatto vedere buone cose, da lì è necessario ripartire. La sconfitta contro una squadra forte come la Turchia deve servire come esperienza per aiutarci a crescere”.

SYLVIA NWAKALOR (opposto): “Per noi è stata una partita molto difficile, con tanti errori in battuta e, inoltre, siamo state poco aggressive in attacco. Dobbiamo crescere in entrambi i fondamentali a partire dalla gara di domani contro la Serbia. L’obiettivo della nostra squadra nella VNL è quello di migliorare partita dopo partita, imparando anche dai nostri errori”.

Foto: FIVB