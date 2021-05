LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: si comincia alle 11.30, occasione Ferrari a Montecarlo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021, valido come sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto tra le strade del Principato per uno dei weekend di gara più glamour e affascinanti dell’intero calendario iridato.

ORARI E TV PROVE LIBERE DI OGGI

Si profila un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’olandese che dovrebbe contare su una Red Bull storicamente molto competitiva sul tracciato monegasco. Il sette volte campione del mondo è però un grande specialista di Montecarlo e proverà ad imporsi anche quest’anno per cominciare ad allungare con decisione nella classifica generale del campionato.

Oltre a Mercedes e Red Bull, le migliori macchine della griglia, proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio anche altri team del midfield come Ferrari, Alpine, McLaren e AlphaTauri. Grande curiosità in particolare per vedere all’opera il padrone di casa Charles Leclerc al volante della SF21 dopo l’ottima prestazione messa in mostra nell’ultimo GP di Spagna a Barcellona.

Si parte alle ore 11.30 con la prima sessione di libere, mentre il secondo turno scatterà nel pomeriggio alle ore 15.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al sesto Gran Premio della stagione: buon divertimento!

Foto: Lapresse