CLASSIFICA ATP: A MATTEO BERRETTINI SERVE UNA VITTORIA PER DIVENTARE N.9 AL MONDO

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Terza sfida tra il tennista azzurro e il cileno a livello ATP: entrambi i confronti sono avvenuti nel 2019, con il cileno che ha vinto nella finale di Monaco di Baviera in tre set mentre l’azzurro ha ottenuto la rivincita a Shanghai dove poi ha raggiunto la semifinale. Che sia di buon auspicio?

Matteo Berrettini continua il suo percorso in Spagna come testa di serie #8. L’azzurro è reduce dalla vittoria su Federico Delbonis battuto per 7-6 6-4 dopo aver estromesso per 6-3 6-4 Fabio Fognini nel derby italiano al secondo turno. Due match importanti per il romano reduce dal successo nel torneo ATP 250 di Belgrado contro Aslan Karatsev. Il classe 1996, in caso di approdo tra i migliori 4, scavalcherebbe Diego Schwartzman e diventerebbe #9 al mondo.

Sulla strada tra l’azzurro e uno tra Alexander Bublik e Casper Ruud c’è Cristian Garin, che vuole raggiungere per la prima volta una semifinale in un 1000. Il #25 al mondo ha vinto per la seconda volta contro un top10 in carriera battendo Daniil Medvedev in tre set agli ottavi di finale. Il cileno ha perso solo un set sin qui dopo aver battuto in serie lo spagnolo Fernando Verdasco e il tedesco Dominik Koepfer. Il sudamericano ha già guadagnato tre posizioni virtualmente e proverà ad avvicinarsi nuovamente alla top20.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta ed ultima partita giornaliera, in particolare come seconda sfida della sessione serale che non comincerà prima delle 19.00 con il match tra Alexander Bublik e Casper Ruud, sul campo ‘Manolo Santana Stadium’ di Madrid. Buon divertimento!

