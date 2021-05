Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la semifinale a Madrid? Montepremi e cifre

Matteo Berrettini si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 5-7, 6-3, 6-0 e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il romano ha perso il primo set, poi si è trovato sotto nella seconda frazione per 1-3, ma ha inscenato una rimonta spettacolare imponendosi in 11 games consecutivi e ha staccato il biglietto per il turno successivo.

Il 25enne tornerà in campo domani (sabato 8 maggio) per affrontare il norvegese Casper Ruud. In palio la finale contro il vincente del confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. L’attuale numero 10 al mondo ha tutte le carte in regola per accedere all’atto conclusivo di questo torneo che precede gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il risultato odierno è importante dal punto di vista agonistico, ma ha anche un risvolto economico particolarmente interessante.

Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Madrid? L’assegno è di 106.690 euro, una cifra eccellente che può essere incrementata proseguendo la propria avventura in terra iberica. La qualificazione alla finale assicura 188.280 euro, il vincitore del torneo porta a casa 315.160 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI CON LA SEMIFINALE A MADRID?

106.690 euro.

Foto: Lapresse