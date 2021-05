Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini? N.9 del ranking ATP vicino: manca una sola vittoria a Madrid!

Matteo Berrettini con la vittoria odierna contro Federico Delbonis si è garantito i quarti di finale del Masters1000 di Madrid. L’azzurro affronterà nel prossimo turno il cileno Cristian Garin. Il romano avvicina così il 9° posto nel ranking dell’argentino Diego Schwartzman.

Il tennista italiano può puntare seriamente ad arrivare in fondo alla manifestazione, sfruttando l’eliminazione di Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 del tabellone sconfitto proprio dal sudamericano, grazie a una condizione di forma che sembra perfetta.

Berrettini, con il successo di oggi, porta a casa altri 90 punti nel ranking ATP e consolida la sua decima piazza nella classifica mondiale. In caso di ulteriore vittoria contro Garin l’azzurro incamererebbe ben 180 arrivando a quota 3808, scavalcando Schwartzman fermo a 3743.

L’azzurro in semifinale affronterebbe il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Casper Ruud. In qualsiasi caso il romano partirebbe favorito anche se entrambi rappresentano un ostacolo non semplice da superare. Se Berrettini dovesse conquistare la finale, nella quale dovrebbe trovare Rafael Nadal, salirebbe a quota 4048 in caso di sconfitta e a 4448 in caso di trionfo. In qualsiasi caso resterebbe al 9° posto nel ranking visto che Roger Federer è 8° a 5785 punti.

