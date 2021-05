Masters 1000 Madrid 2021: Matteo Berrettini rimonta Cristian Garin e conquista la semifinale

Matteo Berrettini esce dall’oblio di un set e mezzo e alla fine domina il cileno Cristian Garin, qualificandosi per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, la seconda della carriera in un 1000 dopo quella del 2019 a Shanghai. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 5-7 6-3 6-0 dopo poco più di due ore di gioco e grazie a questo successo sale al numero nove della classifica mondiale.

Una partita nella partita, che ha visto Berrettini essere ad un passo dal baratro, con la svolta improvvisa ed il successivo dominio con ben 11 game consecutivi vinti. I numeri sono decisamente migliorati con un terzo set in pieno controllo, con la percentuale della prima di servizio salita quasi al 70% e con oltre l’80% dei punti vinti con questo fondamentale.

Inizio di partita contratto di Berrettini, che parte male al servizio e cede subito la battuta. La reazione del romano, però, non si fa attendere e arriva il controbreak immediato con un ottimo game in risposta dell’italiano. Il set scivola via senza break e con la sensazione di un Berrettini in controllo nei suoi turni di battuta fino all’undicesimo game. Matteo commette un doppio fallo e poi una serie di errori che portano alla palla break il cileno. Garin pesca il passante di rovescio, va sul 6-5 e poi chiude la prima frazione sul 7-5.

E’ un momento complicato della partita per Berrettini, che si blocca sia con la prima di servizio sia con il dritto. La conseguenza è il break nel terzo gioco di Garin, che allunga sul 3-1, annullando anche una palla break. E’ un match “pazzo”, perchè al cileno improvvisamente si spegne la luce e regala il controbreak all’azzurro nel sesto gioco. Berrettini ritrova i colpi perduti, strappa ancora il servizio al cileno nell’ottavo gioco e poi chiude sul 6-3.

La scia positiva prosegue anche ad inizio terzo set. I primi due game sono due vere e proprie battaglia. Il tennista azzurro riesce a strappare il servizio a Garin alla quinta palla break; mentre nel gioco successivo è lo stesso Berrettini ad annullare due occasioni di controbreak, una anche con un dritto fantastico all’incrocio delle righe. E’ il momento decisivo della partita, perchè Berrettini prende coraggio e gioca benissimo in risposta, salendo sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Matteo non si ferma più e vince addirittura per 6-0 il terzo set.

Adesso in semifinale ad attendere Berrettini ci sarà Casper Ruud. Il norvegese è in ottima forma e, dopo aver eliminato Tsitsipas negli ottavi, ha regolato in due set il kazako Bublik. Sarà un match molto ostico e difficile per Berrettini, che dovrà esprimere il suo miglior tennis. Per il romano ci sarà anche l’opportunità di vendicare la sconfitta dei quarti di finale dello scorso anno a Roma e ci proverà con la consapevolezza di essere nuovamente il numero nove del mondo.

