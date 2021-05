Berrettini-Ruud, Masters1000 Madrid: programma semifinale, orario, tv, streaming

Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà domani disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile, oltre alle semifinali di doppio.

L’unico italiano ancora in corsa è la testa di serie numero 8, Matteo Berrettini, che domani se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il match di domani sarà il quarto dalle ore 13.30 sulla terra del Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle 21.00.

Domani, sabato 8 maggio, sono in programma le semifinali del singolare e del doppio del torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Ruud in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud.

PROGRAMMA BERRETTINI-RUUD ATP MASTERS 1000 MADRID

Giovedì 6 maggio

Manolo Santana Stadium, quarto match dalle ore 13.30

(comunque non prima delle ore 21.00)

Matteo BERRETTINI (ITA) [8] vs Casper RUUD (NOR)

Diretta tv su Sky Sport *

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

* = di seguito la programmazione di Sky Sport per sabato 8 maggio

Seconda semifinale – ore 21.00 Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

