LIVE Berrettini-Garin 5-7 6-3 6-0, Masters1000 Madrid in DIRETTA: n.9 nel ranking ATP! Programma e orario semifinale con Ruud

22.57 Grazie a tutti per averci seguito! A domani per un’altra giornata di sport e per vivere le semifinale del Masters1000 di Madrid.

22.56 Adesso diamo uno sguardo alle statistiche di un match fantastico del romano, che dopo il 7-5 3-1 di vantaggio in favore del cileno, ha svoltato con 11 giochi di fila. Il tennista azzurro ha chiesto molto al suo servizio ottenendo 12 ace e piazzando solo doppi falli, salvando 3 palle break su 6. Il #10 al mondo ha vinto il 78% di punti con la prima di servizio e il 42% con la seconda. Il cileno invece ha perso ben 6 volte il servizio pur salvando 8 palle break: 65% di punti vinti con la prima di servizio e 44% con la seconda. 91 punti contro 77 a fine partita per il romano.

22.53 Matteo Berrettini batte in rimonta Cristian Garin per 5-7 6-3 6-0 inanellando ben 11 game di fila dal 3-1 sotto nel secondo set! Una vittoria in poco più di due ore che gli permette di guadagnare la seconda semifinale in un Masters1000 raggiungendo Casper Ruud che ha demolito Alexander Bublik. Match perfetto dell’italiano dopo la discontinuità fino agli inizi del secondo set, perdendo tre volte il servizio per poi mettere la freccia e strappando 5 volte il servizio dell’avversario. L’azzurro intanto torna #9 al mondo scavalcando Diego Schwartzman.

FINE TERZO SET

6-0 DUE ACE DI FILA PER IL ROMANO E GAME SET AND MATCH!!!!

40-0 TRE MATCH POINT BERRETTINI!

30-0 Prima vincente dell’azzurro.

15-0 Prima esterna del romano.

5-0 BREAK BERRETTINI! GARIN FUORI DAL MATCH! L’azzurro serve per il match.

40-AD BREAK POINT BERRETTINI! Altro doppio fallo del cileno.

40-40 Errore con il diritto dal centro del campo.

AD-40 Buona prima di Garin: quinto ace.

40-40 Ottimo diritto dal centro del campo per l’azzurro.

AD-40 Buona prima del sudamericano.

40-40 Errore in uscita dal servizio per il cileno.

AD-40 Rovescio in rete dell’azzurro.

40-40 Doppio fallo di Garin per la quarta volta.

40-30 In rete il diritto dell’italiano.

30-30 Risposta profonda di diritto dell’azzurro e smorzata vincente di rovescio.

30-15 Doppio fallo del cileno.

30-0 Risposta lunga di Berrettini.

15-0 Buona prima di Garin.

4-0 Berrettini vola via e conferma un altro break.

AD-40 Ottima prima dell’italiano.

40-40 Errore in uscita dal servizio per l’azzurro.

40-30 Serve&volley di Berrettini: demi-volée vincente grazie al nastro.

30-30 Ottima risposta profonda di diritto di Garin: diritto lungolinea in corridoio per Berrettini.

30-15 Servizio e smorzata dell’azzurro: diritto sul nastro.

30-0 Servizio e diritto lungolinea del classe 1996.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

3-0 ALTRO BREAK BERRETTINI! IL QUARTO DI FILA! L’azzurro domina in risposta e prova a scappare via.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Altro pessimo errore di Garin dal centro del campo.

40-40 Gran recupero con il back di diritto di Berrettini dopo un’ottima difesa.

40-30 Servizio e diritto del sudamericano.

30-30 Garin spinge con il servizio e trova il vincente.

15-30 Il nastro è cileno: diritto a sventaglio che diventa un vincente grazie alla rete.

0-30 Altro errore del cileno in questo momento scoraggiato.

0-15 Gran risposta profonda dell’azzurro: Garin è lento con il diritto.

2-0 BRAVISSIMO BERRETTINI! L’azzurro resiste e conferma il break.

AD-40 Risposta larga di Garin.

40-40 CHE DIRITTO A SVENTAGLIO DI BERRETTINI!!!!! Gran risposta del cileno ma l’azzurro si supera in uscita dal servizio.

40-AD Si ferma sul nastro il diritto in spinta dell’italiano.

40-40 BRAVISSIMO BERRETTINI!!!! GRAN ROVESCIO IN PASSANTE DELL’AZZURRO! Garin spinge con il rovescio ma non è efficace sottorete.

40-AD PALLA BREAK GARIN! Il cileno si fa coraggio e attacca in risposta: gran diritto diagonale del sudamericano.

40-40 Di poco lungo il diritto in spinta dell’azzurro dopo aver dominato lo scambio.

40-30 Servizio e smorzata vincente dell’italiano.

30-30 SUL NASTRO LA CONTRO SMORZATA DI BERRETTINI!

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Gran diritto diagonale in uscita dal servizio per Berrettini.

0-15 Buona risposta del cileno con il diritto diagonale.

1-0 BREAK BERRETTINI AL QUINTO TENTATIVO! Ottimo inizio nel terzo set per l’azzurro.

40-AD SI CARICA BERRETTINI! Diritto diagonale ad aprirsi il campo e chiusura opposta.

40-40 Ottima prima del cileno.

40-AD QUARTA CHANCE BERRETTINI! Di poco in corridoio il diritto di Garin in uscita dal servizio.

40-40 Gran rovescio lungolinea del cileno dopo il pasticcio di Berrettini con i piedi.

40-AD ERRORE A RETE DI GARIN! Il cileno attacca sulla risposta corta dell’azzurro ma sbaglia con la volée di rovescio sul passante dell’azzurro.

40-40 Gran contropiede di diritto diagonale del cileno dopo essersi aperto il campo in uscita dal servizio.

40-AD DOPPIO FALLO GARIN! ALTRA CHANCE BERRETTINI.

40-40 L’azzurro continua a spingere comandando da fondocampo ma il diritto termina in corridoio.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Servizio e diritto di Garin che attacca la rete ma viene passato dal rovescio diagonale dell’azzurro.

30-30 Smarrito Garin adesso: gran diritto diagonale dell’azzurro.

30-15 Spinge l’azzurro in risposta: ottimo diritto profondo e Garin lento in uscita dal servizio.

30-0 Servizio e diritto del cileno.

15-0 Buona prima di Garin.

INIZIO TERZO SET

22.10 Matteo Berrettini vince il secondo set per 6 giochi a 3 al termine di un parziale molto equilibrato e ricco di alti e bassi. Dopo il break subito nel terzo gioco e molto sconforto, l’italiano ha cambiato ritmo e inanellato 5 game di fila strappando due volte il servizio di Garin che ha subito un blackout impronosticabile.

FINE SECONDO SET

6-3 ACE BERRETTINI CHE CONQUISTA IL SECONDO SET!

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI! L’azzurro vince la diagonale di rovescio slice.

30-0 Servizio e rovescio vincente dell’italiano.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

5-3 BREAK BERRETTINI! L’italiano strappa di nuovo il servizio e serve per il set.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Errore con il diritto per il sudamericano.

15-30 Servizio e diritto del cileno.

0-30 Altro errore in uscita dal servizio per Garin, questa volta con il rovescio.

0-15 Adesso è Garin ad avere problemi di continuità: Berrettini deve approfittarne.

4-3 Ottima prima di Berrettini che torna avanti.

40-15 Gran diagonale vinta da Berrettini con il diritto: scappa via quello a sventaglio di Garin.

30-15 Brutta caduta di Garin rientrando al centro: gran diritto in contropiede di Berrettini.

15-15 Ottima prima esterna di Berrettini.

0-15 Risposta profonda di diritto di Garin.

3-3 ARRIVA IL BREAK! BERRETTINI SI SCUOTE CON IL DIRITTO LUNGOLINEA!!!!!

30-40 Male Berrettini sulle gambe quest’oggi: scambio durissimo sulla diagonale di rovescio e diritto lungo da fondocampo.

15-40 Risposta lunga del romano sulla seconda del cileno.

0-40 TRE BREAK POINT BERRETTINI! In corridoio il rovescio diagonale di Garin in uscita dal servizio.

0-30 L’italiano alza il livello in risposta: Garin in difficoltà sottorete con il diritto.

0-15 GRAN DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI! L’azzurro muove l’avversario e trova l’accelerazione vincente.

2-3 2° ace del set per Berrettini che resta in scia.

40-30 Servizio e diritto dell’azzurro.

30-30 Altro errore di Berrettini con il diritto.

30-15 Errore in uscita dal servizio di diritto dell’azzurro.

30-0 Altro errore in risposta del #25 al mondo.

15-0 Risposta lunga del cileno.

1-3 Break confermato da Garin che soffre nel game un passaggio a vuoto ma Berrettini non riesce ad approfittarne.

AD-40 Prima centrale del sudamericano.

40-40 L’azzurro deve approfittarne: altro errore di diritto di Garin dal centro del campo.

AD-40 Berrettini riesce finalmente a inneggiare uno scambio ma nel tentativo di spingere con il diritto a sventaglio, sbaglia ancora.

40-40 Servizio e diritto puntuale di Garin.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! Passaggio a vuoto per il cileno.

40-40 Secondo doppio fallo di fila del cileno da sinistra.

40-30 Lunga la risposta del romano.

30-30 Doppio fallo per Garin.

30-15 Risposta aggressiva dell’italiano: lento Garin in uscita dal servizio.

30-0 Berrettini non riesce a giocare da fondocampo: molto scoraggiato l’azzurro.

15-0 Prima esterna di Garin.

1-2 ALTRO ERRORE DI BERRETTINI NEL GAME! Terzo break del cileno.

30-40 Servizio e diritto di Berrettini.

15-40 DUE PALLE BREAK GARIN! Altra scelta sbagliata dell’italiano e smorzata a rete.

15-30 Buona prima dell’azzurro.

0-30 Diritto in rete dal centro del campo in uscita dal servizio per Berrettini.

0-15 Risposta profonda del cileno: lento Berrettini in uscita dal servizio.

1-1 Quarto ace del cileno che ristabilisce l’equilibrio.

40-15 Servizio e diritto di Garin.

30-15 Gran chiusura con la volée di diritto di Berrettini dopo il recupero nei pressi della rete.

30-0 Altro ace del sudamericano.

15-0 Secondo ace del cileno.

1-0 L’azzurro comincia al meglio il secondo parziale.

40-30 Scambio prolungato dai colpi difensivi di Garin: ottimo rovescio diagonale che mette in difficoltà l’azzurro.

40-15 Decimo ace dell’azzurro.

30-15 Cambio di ritmo con il diritto a sventaglio dell’azzurro.

15-15 Di poco in corridoio il passante in recupero nei pressi della rete: si salva Berrettini.

0-15 Diritto diagonale pazzesco del cileno da fondocampo.

INIZIO SECONDO SET

21.24 Cristian Garin vince il primo parziale per 7 giochi a 5 ai danni di Matteo Berrettini. Un set molto equilibrato e ricco di colpi di scena: la solidità e il servizio dell’azzurro sono stati scalfiti nel primo e undicesimo gioco subendo i break decisivi e partendo con l’handicap nel terzo quarti di finale in carriera in un 1000.

FINE PRIMO SET

5-7 PRIMO SET GARIN! Break confermato e servizio a zero.

40-0 TRE SET POINT GARIN! Scappa via la risposta di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto di Garin che chiude con la smorzata vincente.

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

5-6 SECONDO BREAK GARIN! Passante di rovescio vincente del cileno dopo l’attacco leggero di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK GARIN! Berrettini non trova profondità e Garin ne approfitta con il diritto diagonale: lungo il lob difensivo dell’azzurro.

30-30 Scappa via il diritto di Berrettini dal centro del campo.

30-15 Nono ace del romano.

15-15 Scappa via il diritto di Garin sulla diagonale comandata dall’azzurro.

0-15 Secondo doppio fallo di Berrettini.

5-5 Con coraggio e solidità, Garin prolunga il set.

40-0 Prima vincente del sudamericano.

30-0 Servizio profondo esterno di Garin.

15-0 Risposta lunga del #10 al mondo.

5-4 Servizio a zero di Berrettini: Garin deve prolungare il set.

40-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

30-0 Ottimo servizio del romano.

15-0 Prima esterna dell’azzurro.

4-4 In corridoio il diritto lungolinea di Berrettini.

40-15 Servizio e diritto in avanzamento del sudamericano.

30-15 Servizio e diritto di Garin: colpo sul nastro del cileno.

30-0 Ottimo servizio del cileno.

15-0 Prima esterna vincente di Garin.

4-3 Ottavo ace dell’azzurro.

40-15 Primo doppio fallo per Berrettini.

40-0 Settimo ace dell’azzurro.

30-0 Prima esterna vincente del romano.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

3-3 Primo ace del cileno ed equilibrio nel primo set.

40-15 Scappa via il diritto in risposta dell’italiano.

30-15 Risposta lunga di Berrettini.

15-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio dell’azzurro.

0-15 Bravissimo Berrettini con il diritto in risposta e lungolinea vincente.

3-2 Sesto ace dell’azzurro che conduce il primo set.

40-0 Servizio e smorzata di diritto del romano.

30-0 Quinto ace di Berrettini.

15-0 Ace del #8 del seeding.

2-2 Game rapido e a zero anche per il #25 al mondo.

40-0 Servizio e diritto di Garin.

30-0 Prima vincente del cileno.

15-0 Ottimo diritto di Garin in uscita dal servizio.

2-1 Servizio a zero di Berrettini che conferma il break.

40-0 Terzo ace del #10 al mondo.

30-0 Ace del romano.

15-0 Risposta lunga di Garin.

1-1 CONTROBREAK BERRETTINI! Bravissimo l’azzurro a muovere il sudamericano con il diritto.

30-40 Ottima prima del cileno.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! Lungo il diritto di Garin in uscita dal servizio.

15-30 Risposta aggressiva del #10 al mondo che chiude con il diritto a sventaglio.

15-15 Ottimo diritto in allungo dell’azzurro.

15-0 CHE PUNTO DI GARIN!!!! Berrettini domina lo scambio con il diritto, chiama a rete il cileno, lo ricaccia indietro con un lob ma l’azzurro non chiude con lo smash e viene passato.

0-1 BREAK GARIN! Servizio e diritto dell’azzurro ma Garin intercetta e passa Berrettini.

30-40 PALLA BREAK GARIN! Gran recupero in allungo di diritto del cileno sulla smorzata di Berrettini.

30-30 Ottimo rovescio in uscita dal servizio in kick per l’azzurro: lungo il diritto del sudamericano.

15-30 Risposta profonda di Garin: gran diritto del cileno.

15-15 Primo scambio del match imbastito da Garin: in rete il diritto del romano.

15-0 Ace dell’azzurro.

0-0 Si comincia! Batte Berrettini!

INIZIO PRIMO SET

20.42 Il cileno cerca la prima semifinale in un 1000: sono 5 i trofei ATP conquistati in carriera, con il successo in casa a Santiago quest’anno e l’unica sconfitta a Rio de Janeiro nel 2019.

20.40 Terzo quarto di finale a livello 1000 per il romano che cerca la seconda semifinale in carriera dopo Shanghai 2019.

20.38 Al via il riscaldamento! Garin vince il sorteggio e scegli di ricevere.

20.36 Giocatori in campo!

20.34 Partita importante anche in ottica classifica: il tennista azzurro in caso di vittoria tornerebbe #9 al mondo scavalcando Diego Schwartzman mentre il cileno, dalla posizione #25, potrebbe tornare in top20 dato che al momento è 22° virtualmente.

20.32 La testa di serie #16 invece ha avuto la meglio in tre match di un certo livello: dopo aver estromesso Fernando Verdasco e Dominik Koepfer nei primi due turni, ha eliminato in tre set il #3 al mondo Daniil Medvedev.

20.30 Matteo Berrettini non ha perso set sin qui: dopo il bye al primo turno, ha battuto Fabio Fognini nel derby azzurro per 6-3 6-4 e ha avuto la meglio su Federico Delbonis per 7-6 6-4.

20.28 Il primo confronto risale sempre al 2019 quando il tennista azzurro ha perso l’unica finale in carriera proprio contro il cileno che vinse 6-1 3-6 7-6(1).

20.26 Terzo incontro tra i due protagonisti: l’azzurro ha vinto a Shanghai 2019 nel percorso che l’ha portato alla semifinale 1000. L’azzurro vinse con un doppio 6-3.

20.24 Il talento europeo dunque attende uno tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, tra poco in campo sul Manolo Santana alla Caja Magica di Madrid come ultimo match di giornata. Domani la seconda semifinale è in programma alle ore 21.

20.22 Casper Ruud ha appena demolito 7-5 6-1 Alexander Bublik in poco più di 70 minuti e guadagna la terza semifinale 1000: gran momento per il norvegese.

20.02 Restate con noi per ulteriori aggiornamenti in attesa dell’inizio della sfida del nostro alfiere!

20.00 Il match tra l’azzurro e il cileno è in programma come ultima sfida giornaliera, in particolare come secondo incontro della sessione serale dalle 19. Al momento Casper Ruud e Alexander Bublik sono al secondo set: il norvegese ha vinto 7-5 il primo parziale.

19.58 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021.

CLASSIFICA ATP: A MATTEO BERRETTINI SERVE UNA VITTORIA PER DIVENTARE N.9 AL MONDO

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Terza sfida tra il tennista azzurro e il cileno a livello ATP: entrambi i confronti sono avvenuti nel 2019, con il cileno che ha vinto nella finale di Monaco di Baviera in tre set mentre l’azzurro ha ottenuto la rivincita a Shanghai dove poi ha raggiunto la semifinale. Che sia di buon auspicio?

Matteo Berrettini continua il suo percorso in Spagna come testa di serie #8. L’azzurro è reduce dalla vittoria su Federico Delbonis battuto per 7-6 6-4 dopo aver estromesso per 6-3 6-4 Fabio Fognini nel derby italiano al secondo turno. Due match importanti per il romano reduce dal successo nel torneo ATP 250 di Belgrado contro Aslan Karatsev. Il classe 1996, in caso di approdo tra i migliori 4, scavalcherebbe Diego Schwartzman e diventerebbe #9 al mondo.

Sulla strada tra l’azzurro e uno tra Alexander Bublik e Casper Ruud c’è Cristian Garin, che vuole raggiungere per la prima volta una semifinale in un 1000. Il #25 al mondo ha vinto per la seconda volta contro un top10 in carriera battendo Daniil Medvedev in tre set agli ottavi di finale. Il cileno ha perso solo un set sin qui dopo aver battuto in serie lo spagnolo Fernando Verdasco e il tedesco Dominik Koepfer. Il sudamericano ha già guadagnato tre posizioni virtualmente e proverà ad avvicinarsi nuovamente alla top20.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta ed ultima partita giornaliera, in particolare come seconda sfida della sessione serale che non comincerà prima delle 19.00 con il match tra Alexander Bublik e Casper Ruud, sul campo ‘Manolo Santana Stadium’ di Madrid. Buon divertimento!

