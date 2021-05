LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: Italia a caccia delle Olimpiadi con 3 staffette! Tortu e Jacobs in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.33 La prima gara della giornata è in programma alle 19.00 quando comincerà la prima delle tre batterie della 4×100 femminile: l’Italia sarà subito impegnata insieme a Belgio, Svizzera, Spagna e Polonia.

18.30 E’ quasi tutto pronto a Silesia per l’inizio di queste World Relays 2021. Ricordiamo che questo appuntamento, oltre che per i pass olimpici, è fondamentale per qualificarsi ai Mondiali di Eugene 2022.

18.28 Questo il programma di questa prima giornata:

18.30 Shuttle Hurdles (mista), batterie

19.00 4×400 femminile, batterie

19.35 4×400 maschile, batterie

20.08 4×100 femminile, batterie

20.39 4×100 maschile, batterie

21.08 2x2x400 mista, batterie

21.22 4×400 mista, batterie

21.58 Shuttle Hurdles (mista), finale

18.25 Proverà a qualificarsi alle olimpiadi giapponesi anche il quartetto della 4×400 mista formato da Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re.

18.23 Nella 4×400 femminile vedremo all’opera Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso che cercheranno di strappare un biglietto per la rassegna olimpica.

18.21 La 4×100 maschile è sicuramente la gara più attesa per i colori italiani: scendono in pista due grandi calibri come Filippo Tortu e il fresco campione europeo indoor sui 60 metri Marcell Jacobs. Insieme a loro Fausto Desalu e Davide Manenti.

18.19 Andranno in scena anche altri due quartetti questa sera per quanto riguarda la squadra azzurra: la 4×100 donne e la 4×400 maschile che hanno già messo le mani su Tokyo.

18.17 Saranno tre le staffette italiane a caccia della qualificazione olimpica in questa serata di batterie: la 4×100 maschile, la 4×400 femminile e la 4×400 mista.

18.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle World Relays 2021, i Mondiali di staffette che si svolgono a Chorzow (Polonia).

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) si accendono i riflettori su questa competizione internazionale di atletica leggera che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi vanno in scena le batterie di tutte le staffette inserite nel programma a cinque cerchi e si tratta di turni subito fondamentali per chi vuole volare in Giappone: le otto squadre finaliste, infatti, staccheranno il biglietto per i Giochi in programma tra meno di tre mesi.

Si preannuncia una sessione estremamente appassionante e avvincente, che va in scena sotto la luce artificiale visto che è stata scelta una finestra serale. Una decisione non ottimale visto che dovrebbe fare molto freddo. L’Italia si stringe attorno ai suoi quartetti e insegue le Olimpiadi: la 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu e Marcell Jacobs, la 4×400 femminile di Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la 4×400 mista di Davide Re ed Edoardo Scotti vanno a caccia della finale in queste World Relays per potere mettere le mani sui pass per Tokyo.

La nostra Nazionale ha ottime chance con tutte le staffette, in caso di fallimento bisognerà sperare in un piazzamento favorevole nel ranking internazionale a fine giugno, ma è meglio chiudere subito i conti in Polonia senza dovere fare conti. Ovviamente in pista anche la 4×100 femminile e la 4×400 maschile, ma sono già certe della qualificazione alle Olimpiadi e dunque gareggeranno con ben altra pressione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di staffette: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.00 circa. Buon divertimento a tutti.

