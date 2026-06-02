Golden Gala 2026, chi parteciperà? Parata di campioni olimpici e mondiali, 16 italiani protagonisti a Roma

Più di 40 campioni olimpici e/o mondiali, più di 80 vincitori di medaglie internazionali, sedici italiani ai nastri di partenza: sono questi i numeri del Golden Gala, la tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale di atletica) che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La 46ma edizione del meeting italiano più importante, intitolato anche in questa occasione alla memoria di Pietro Mennea, sarà ricca di moltissime stelle e si preannuncia altamente appassionante, promettendo spettacolo agli appassionati che decideranno di seguire la serata.

I 100 metri maschili saranno pirotecnici: il nostro Marcell Jacobs e lo statunitense Noah Lyles (gli ultimi due Campioni Olimpici sul rettilineo) daranno vita a una grande sfida con gli ultimi due Campioni del Mondo indoor (l’americano Jordan Anthony e il britannico Jeremiah Azu) e il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico sul mezzo giro di pista). Grande attesa anche per i 5000 metri femminili, dove Nadia Battocletti ha dichiarato di puntare al record europeo di Sifan Hassan (14:13.42) ed è pronta alla grande sfida con Winfred Yavi dal Bahrain (Campionessa Olimpica di 3000 siepi) e le etiopi Freweyni Hailu e Hirut Meshesha.

Mattia Furlani non sarà della partita dopo l’infortunio accusato a Xiamen (fortunatamente non sembra essere grave), ma il salto in lungo sarà di assoluto spessore con il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico fresco di 8.49), il portoghese Gerson Baldé (Campione del Mondo indoor), il giamaicano Wayne Pinnock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov e l’australiano Liam Adcock (vincitore dodici mesi fa). Andy Diaz detiene il diamantone nel salto triplo e insegue il terzo sigillo al Golden Gala: il Campione del Mondo indoor dovrà fare i conti con il cubano Lazaro Martinez, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Triki.

Grande attesa per il passaggio ai 400 metri della britannica Keely Hodkingson, Campionessa Olimpica sul doppio giro di pista e pronta a incrociare la ceca Lurdes Gloria Manuel, la polacca Natalia Bukowiecka e l’olandese Lieke Klaver. Sui 200 metri, invece, la favorita sarà la statunitense Melissa Jefferson-Wooden (Campionessa Mondiale di 100, 200 e 4×100), pronta a battagliare con Julien Alfred da Saint Lucia (Campionessa Olimpica dei 100) e le britanniche Amy Hunt, Dina Asher-Smith e Daryll Neita.

La gara di getto del peso si preannuncia stellare: lo statunitense Ryan Crouser, primatista mondiale e tre volte Campione Olimpico e mondiale, cercherà la grande spallata fronteggiando il nostro Leonardo Fabbri, i connazionali Joe Kovacs, Jordan Geist, Roger Steen e il neozelandese Tom Walsh.

Altri nomi di lusso? Le britanniche Georgia Hunter Bell e Laura Muir sui 1500 metri, i giamaicani Orlando Bennett e Tyler Mason sui 110 ostacoli con lo statunitense Trey Cunningham e Lorenzo Simonelli, le statunitense Kendra Harrison e Dalilah Muhammad tra 100 e 400 con barriere, l’australiana Nina Kennedy nel salto con l’asta (è la Campionessa Olimpica di Parigi 2024).