Trento-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Superlega volley

Oggi giovedì 1° aprile (ore 20.00) si gioca Trento-Civitanova, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si entra nel vivo di questa serie, sulla carta molto equilibrata e avvincente. I dolomitici hanno espugnato l’Eurosuole Forum nel match disputato quattro giorni fa e sognano di allungare sul 2-0, portandosi così a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. La Lube, invece, punta a pareggiare prontamente i conti e a riappropriarsi del fattore campo. Si preannuncia una vera e propria battaglia punto a punto, dove saranno i dettagli a fare la differenza.

Trento, qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir Abdel-Aziz e gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro Michieletto. Civitanova, seconda in regular season e fuori dai giochi in Europa, dovrà alzare l’asticella rispetto a gara-1: Osmany Juantorena è in dubbio, servirranno i migliori Kamil Rychlicki e Yoandy Leal per cercare di fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Civitanova, gara-2 della semifinale dei Playoff di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita sarà trrasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-CIVITANOVA, GARA-2 SEMIFINALE SCUDETTO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 1° APRILE:

20.00 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV