Panathinaikos-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2021

Oggi, giovedì 1 aprile, all'”OAKA Altion” di Atene andrà in scena il match tra Panathinaikos e Olimpia Milano, match valido per il trentatreesimo e penultimo turno della regular season dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Secondo impegno settimanale per l’A|X Armani Exchange Milano, che è volata in Grecia per affrontare il Panathinaikos. I biancorossi arrivano all’appuntamento odierno dopo aver conquistato matematicamente l’accesso ai playoff con la netta vittoria a Belgrado ma, raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, per la squadra di Ettore Messina non è il momento di fermarsi e le ultime due partite della stagione regolare restano fondamentali per il piazzamento finale in classifica.

L’Olimpia è attualmente quarta a quota 40 punti (alla pari con il Fenerbahce) e la mission dei meneghini è di mantenere quantomeno questa posizione così da evitare Barcellona, CSKA Mosca ed Efes ai quarti di finale, ovvero le tre formazioni oggettivamente più pericolose del lotto. L’ultima giornata della regular season vedrà Milano impegnata proprio contro i turchi, ragion per cui oggi è vietato sbagliare.

Il match tra Panathinaikos e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.00. Sfortunatamente la partita non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà disponibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO OGGI: ORARIO E STREAMING

Giovedì 1 aprile

Ore 20.00: Panathinaikos – Olimpia Milano

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo