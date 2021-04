CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.33 Pensate che la sua ultima vittoria risaliva al 21 ottobre del 2018 al Tour of Guangxi.

15.31 Dunque domani, esattamente nel giorno dei suo 27esimo compleanno, Moscon prenderà il via della seconda tappa da leader della corsa.

15.30 Molto bene anche gli altri azzurri Fabio Felline, Enrico Battaglin e Gianluca Brambilla che si sono lanciati nella volata dei battuti.

15.29 Ecco la top ten odierna:

1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 20 30 3:29:24

2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team 10 18 ,,

3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates 5 12 ,,

4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 7 ,,

5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 4 ,,

6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè 3 ,,

7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2 ,,

8 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1 ,,

9 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli – Sidermec ,,

10 JANSE VAN RENSBURG Reinardt Team Qhubeka ASSOS ,,

15.27 Ottimo il lavoro della sua Ineos Grenadiers che lo ha pilotato al meglio, per poi lasciargli in mano la situazione sulle strade che lo accompagnano nella sua vita di tutti i giorni da tre anni a questa parte.

15.25 Che sia la volta buona per il trentino della Ineos, reduce da una prima parte di stagione davvero complicata. Una gran bella soddisfazione per l’intero movimento azzurro, che si augura di aver ritrovato il Moscon dei tempi migliori.

15.24 MA VINCE GIANNI MOSCON!!!!! IL TRENTINO È TORNATO!!!! Moscon non ha lasciato scampo ad Andersen allo sprint.

15.23 Rientra su Moscon il norvegese Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) con uno scatto allucinante! ULTIMO CHILOMETRO!

15.22 5″ di vantaggio per lui a 1800 metri dal traguardo. Moscon pedala davvero bene, è quello dei tempi d’oro.

15.21 D’altronde Moscon conosce benissimo queste strade vivendo proprio in quel di Innsbruck. Ricordiamo che l’azzurro è reduce da un infortunio al polso destro.

15.20 Un attacco preparato a tavolino da parte della sua Ineos Grenadiers. Il trentino sta guadagnando su tutti, mentre gli altri attaccanti sono stati ripresi. Che progressione, grande potenza di pedalata.

15.19 AZIONE IN CONTROPIEDE DI GIANNI MOSCON!!!! Rasoiata fulminea!

15.18 Ineos Grenadiers e Caja Rural in testa al gruppo che sta recuperando.

15.14 Il gruppo, comandato dall’AG2R Citroen Team, sta rallentando, e i 4 al comando hanno già 18″ di vantaggio.

15.12 Dietro scatti e controscatti senza alcun tipo di accordo, e che non fanno altro che favorire i battistrada. Siamo a 8 km dalla fine.

15.11 Si tratta di Pello Bilbao (Bahrain Victorius), Mattias Skjelmose Jensen (Trek – Segafredo), Daniel Savini (Bardiani CSF Faizanè) e Santiago Umba (Androni Giocattoli-Sidermec).

15.08 Ma adesso ci provano quattro uomini!

15.07 Ma il gruppo è oramai compatto.

15.05 Felix Großschartner (BORA – hansgrohe) passa per primo da Axams.

15.03 Tantissima bagarre in testa al gruppo che ha ormai ripreso De Marchi.

15.02 Allunga anche Attila Valter (Groupama-FDJ).

15.00 Rientra su di lui Sergio Martin (Caja Rural).

14.58 20 km al traguardo e soltanto 19″ di vantaggio per un coraggioso Alessandro De Marchi.

14.57 grande bagarre in testa al gruppo con in testa Alejandro Ropero (Eolo Kometa).

14.55 Intanto ci prova Karel Vacek (Qhubeka Assos). Segue Hugh Carthy (EF Education Nippo).

14.52 Cala a 49″ il vantaggio di De Marchi.

14.48 Ripresi dal gruppo sia Dina che Engelhardt.

14.44 1’31” è il gap tra De Marchi e il gruppo comandato dall’Astana-Premier Tech. Ci troviamo a 28 km dalla conclusione.

14.42 Marton Dina non riesce a reggere il ritmo del friulano.

14.38 Scatto secco da parte di De Marchi che si prende il GPM di Axams andando a vestire la maglia di leader degli scalatori.

14.34 Bora-hansgrohe in testa al gruppo.

14.30 Felix Engelhardt non riesce a reggere il ritmo di De Marchi e Dina.

14.27 Ci troviamo sull’ascesa di Axams.

14.22 Molte squadre stanno cercando di portarsi nella parte alta del gruppo.

14.18 Ricordiamo i loro nomi: Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Márton Dina (EOLO-Kometa) e Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team).

14.15 Ultimi 50 km di corsa e soltanto 1′ di vantaggio per i battistrada.

14.10 Avanzano in testa al gruppo anche gli uomini della Eolo-Kometa.

14.06 Velocità media dopo 2 ore di gara: 37.400 km/h:

14.01 Si sta entrando nel circuito conclusivo di Innsbruck.

13.57 Mancano 66 km al traguardo.

13.54 Attenzione perchè è prevista pioggia in prossimità dell’arrivo.

13.50 Il gruppo si trova soltanto a 2′.

13.48 Gruppo molto allungato e comandato dal Team BikeExchange e Bahrain Victorius.

13.44 Contestualmente sta migliorando la condizione meteorologica sulla corsa. Niente più nevischio.

13.41 Il gruppo continua a recuperare.

13.38 Ecco i passaggi dei tre fuggitivi al GPM del Brennero:

Km 52,1, the first KOM of the #TotA 2021 in Brenner/Brennero: 1. De Marchi (Israel)

2. Dina (Eolo-Kometa)

3. Engelhardt (Tirol)#LiveUphill pic.twitter.com/TAZwi4ThLn — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 19, 2021

13.35 Il gruppo sta accelerando, ed ha accorciato il gap a 3’20”. Mancano 80 km al traguardo di Innsbruck.

13.33 Seguono Dina ed Engelhardt.

13.30 De Marchi scollina per primo sul Brennero.

13.26 A dettare il ritmo in gruppo troviamo sempre l’Astana di Felline, Sanchez e Vlasov.

13.22 90 chilometri all’arrivo.

13.18 Immagini dai fuggitivi:

Average speed after 1 hour of racing: 36.900. Km 38: first Intermediate Sprint of the #TotA in Sterzing/Vipiteno: 1. Engelhardt (Tirol) 2. Dina (Eolo-Kometa) 3. De Marchi (Israel)#LiveUphill pic.twitter.com/uLsFlv6eJK — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) April 19, 2021

13.13 Gruppo sempre a 5′ dai tre fuggitivi.

13.10 I corridori stanno iniziando la salita che porta al passaggio sul Brennero.

13.04 I risultati al primo traguardo volante di giornata a Sterzing/Vipiteno.

# RIDER POINTS 1 ENGELHARDT Felix 6 2 DINA Márton 4 3 DE MARCHI Alessandro 2

12.59 Al comando sempre il terzetto formato da Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Márton Dina (EOLO-Kometa) e Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team).

12.53 A dettare il ritmo nel plotone troviamo l’Astana – Premier Tech.

12.46 Ovviamente ora si è stabilizzata la situazione con i tre all’attacco e il gruppo che insegue senza aumentare il ritmo.

12.41 Il gruppo si è fermato: 5′ di ritardo per il plotone.

12.35 Percorsi una ventina di chilometri, al comando tre uomini: Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Márton Dina (EOLO-Kometa) e Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team).

12.32 Il plotone ha rallentato: sembra andata via la fuga di giornata.

12.28 Segnalato in discesa un allungo di Marco Marcato (UAE Emirates).

12.25 Gruppo che per ora insegue a 1’30”.

12.22 Terminata la salita, i tre corridori davanti si stanno ricompattando.

12.15 I due contrattaccanti sono Márton Dina (EOLO-Kometa) e Felix Engelhardt (Tirol KTM Cycling Team).

12.12 De Marchi è primo in solitaria in salita, mentre due corridori stanno provando a riportarsi sul Rosso di Buja.

12.08 Si muove subito il nostro Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation).

12.04 Strada già in salita per i corridori.

12.02 Come di consueto tanti scatti, ma non va via la fuga.

12.00 Subito velocità altissime in queste prime fasi.

11.55 Superato il trasferimento: inizia la gara.

11.50 Corridori che sono nella zona di partenza. A breve il via ufficiale.

11.44 Quella odierna sarà una prima tappa molto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 chilometri, in terra austriaca, precisamente ad Innsbruck.

11.40 Buongiorno e ben ritrovati con il grande ciclismo. Oggi in programma la prima tappa del Tour of the Alps.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour of the Alps 2021. Giunti oramai alle ultimissime classiche di primavera, la corsa a tappe italo-austriaca sarà il primissimo test per i big dei grandi giri che ritroveremo fra tre settimane alla partenza della Corsa Rosa. Quella odierna sarà una prima tappa molto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 chilometri, in terra austriaca, precisamente ad Innsbruck.

Si parte subito in salita, ma con pendenze lievi che potrebbero favorire qualche coraggioso fuggitivo sulla strada che porta a Vipiteno. Qui, dopo aver risalito le vallate dell’Isarco, la strada diventerà più arcigna lungo i tornanti del Passo del Brennero, primo traguardo valido come GPM. Passato il confine di stato italo-austriaco, una veloce picchiata condurrà alle porte di Innsbruck. Qui i corridori si troveranno di fronte ad un circuito di due giri caratterizzato dalla salita di Axams. L’ultimo scollinamento, posto a 18 km dal traguardo, potrebbe rilevarsi un ottimo trampolino di lancio.

Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) è chiamato a difendere il titolo di vincitore uscente del 2019. L’anno precedente invece, è stato Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ad ottenere il primato. Il Tour of the Alps sarà ancora una volta il test più importante per entrambi in vista del Giro. Medesimo discorso per il vincitore della Vuelta del 2018 Simon Yates (Team BikeExchange). Da segnalare anche la presenza di Chris Froome (Israel Start-up Nation): il fuoriclasse britannico sogna di tornare da un momento all’altro il campione di un tempo.

Tra gli outsider figurano il talentuoso Hugh Carthy (EF Education Nippo), ma anche gli azzurri Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) e Alessandro Fancellu (Eolo-Kometa). Presenti al via anche uomini del calibro di Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Romain Bardet, Jai Hindley (Team DSM) e Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 11.45. Buon divertimento!

