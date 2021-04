Uno splendido Gianni Moscon (Ineos) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2021, da Bressanone ad Innsbruck di 142.8 chilometri. Il ciclista trentino ha potuto festeggiare un successo davvero importante dopo un periodo non semplice della sua carriera, tra risultati che tardavano ad arrivare e, non ultimi, diversi problemi fisici.

Il ciclista, che domani compirà 27 anni, conferma le proprie emozioni ai microfoni di Raisport: “Una giornata speciale, non potevo chiedere un inizio migliore dopo due mesi di stop per infortunio. Rientrare e vincere quasi in casa, dato che ormai da qualche anno vivo qui a Innsbruck, mi ha dato grande motivazione e, evidentemente, qualcosa in più per riuscire a fare mia la frazione”.

Conoscere la zona d’arrivo può avere fatto la differenza? “Sicuramente è molto importante avere già in mente il percorso. Si tratta di un vantaggio, anche perchè sai cosa ti aspetta e dove valga la pena spingere. Poi, ovviamente, le gambe fanno la differenza, ma oggi è stato tutto perfetto. Davvero, non potevo chiedere di meglio”.

A questo punto la classifica generale diventa un obiettivo? “Non penso, sarà dura fare sogni da quel punto di vista, dopotutto sono presenti diversi grandi scalatori che stanno preparando il Giro d’Italia. Dal mio punto di vista farò di tutto per difendere la maglia, ma un ciclista con le mie caratteristiche è un po’ svantaggiato su un percorso simile. Mi godo la felicità del momento e domani correrò la tappa con la maglia di leader: una soddisfazione non da poco. Poi, per quanto riguarda i prossimi giorni, vedremo…”.

Foto: Valerio Origo