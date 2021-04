Tour of the Alps, la tappa di oggi Bressanone-Innsbruck: percorso, orari, tv, programma, streaming, favoriti

Il Tour of the Alps 2021 inaugura la preparazione definitiva dei big delle corse a tappe che ritroveremo fra tre settimane alla partenza del Giro d’Italia. Da oggi, lunedì 19 marzo, sino a venerdì 23 aprile, la gara italo-austriaca proporrà una cinque giorni davvero intensa lungo le spettacolari ascese alpine. Quella odierna sarà una prima tappa molto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 chilometri, in terra austriaca, precisamente ad Innsbruck.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS 2021 DALLE ORE 11.45

PERCORSO

Si parte subito in salita, ma con pendenze lievi che potrebbero favorire qualche coraggioso fuggitivo sulla strada che porta a Vipiteno. Qui, dopo aver risalito le vallate dell’Isarco, la strada diventerà più arcigna lungo i tornanti del Passo del Brennero, primo traguardo valido come GPM. Passato il confine di stato italo-austriaco, una veloce picchiata condurrà alle porte di Innsbruck. Qui i corridori si troveranno di fronte ad un circuito di due giri caratterizzato dalla salita di Axams. L’ultimo scollinamento, posto a 18 km dal traguardo, potrebbe rilevarsi un ottimo trampolino di lancio.

ORARI, TV, PROGRAMMA E STREAMING

La prima tappa del Tour of the Alps 2021 partirà da Bressanone alle ore 11.55 e terminerà alle ore 15.30. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.05 e su Eurosport 2 dalle ore 14.00. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 11.45. Di seguito la programmazione completa.

Lunedì 19 aprile – Prima tappa

Bressanone-Innsbruck (140,6 km)

Partenza: ore 11.55

Arrivo: ore 15.30

Diretta tv: Rai Sport ore 14.05, Eurosport 2 ore 14.00

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport ore 11.45

FAVORITI

Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) è chiamato a difendere il titolo di vincitore uscente del 2019. L’anno precedente invece, è stato Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ad ottenere il primato. Il Tour of the Alps sarà ancora una volta il test più importante per entrambi in vista del Giro. Medesimo discorso per il vincitore della Vuelta del 2018 Simon Yates (Team BikeExchange).

Tra gli outsider figurano il talentuoso Hugh Carthy (EF Education Nippo), ma anche gli azzurri Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) e Alessandro Fancellu (Eolo-Kometa). Presenti al via anche uomini del calibro di Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Romain Bardet, Jai Hindley (Team DSM) e Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

Foto: Lapresse