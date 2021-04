Tour of the Alps 2021 in tv: programma, streaming, dove vederlo

Il Tour of the Alps, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sta per tornare. La gara che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Austria si svolgerà da lunedì 19 aprile a Venerdì 23 aprile. L’ex Giro delle Trentino, come al solito, prevede un tracciato pieno zeppo di salite, perfetto per chi vuole rifinire la condizione in vista del Giro d’Italia. Al via, inoltre, sono attesi tanti nomi di rango, come il britannico Simon Yates, il colombiano Nairo Quintana, il campione uscente Pavel Sivakov e il secondo classificato della Corsa Rosa del 2020 Jai Hindley.

Non saranno della partita, invece, al contrario di quanto inizialmente annunciato, Egan Bernal e Vincenzo Nibali. Il primo, ancora tormentato dai problemi alla schiena, preferisce rimanere a riposo sino all’inizio del Giro. Il secondo, invece, si è infortunato al polso e, al momento, non è nemmeno sicuro di riuscire a prendere parte alla Corsa Rosa. In dubbio anche la presenza di Thibaut Pinot, a sua volta vittima di noie alla schiena.

La gara verrà tramessa, ogni giorno, su Rai Sport HD e su canali di Eurosport. Sarà, inoltre, possibile seguirla in streaming su Rai Play e su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di ogni frazione, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo Tour of the Alps.

IL PROGRAMMA DEL TOUR OF THE ALPS 2021

Date: 19-23 aprile

Diretta TV: Rai Sport HD ed Eurosport

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

