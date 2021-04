Tour of the Alps 2021: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Froome, Quintana e Simon Yates

In principio sarebbero dovuti essere presenti anche Egan Bernal, tartassato ancora dai problemi alla schiena, e Vincenzo Nibali, di recente protagonista della sfortunata caduta a Lugano, che lo ha costretto ad uno stop forzato per la frattura del polso. Non mancheranno in ogni caso i nomi di lusso nella startlist del Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino, tappa di passaggio importante verso Liegi-Bastogne-Liegi e, soprattutto, Giro d’Italia. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti nel dettaglio.

STARTLIST TOUR OF THE ALPS 2021

AG2R Citroën Team ✓

BIDARD François

BOUCHARD Geoffrey

WARBASSE Larry

GALLOPIN Tony

HÄNNINEN Jaakko

PRODHOMME Nicolas

VENDRAME Andrea

Astana – Premier Tech ✓

PRONSKIY Vadim

FELLINE Fabio

SÁNCHEZ Luis León

SOBRERO Matteo

GREGAARD Jonas

TEJADA Harold

VLASOV Aleksandr

Bahrain – Victorious

BILBAO Pello

INKELAAR Kevin

NOVAK Domen

PADUN Mark

PERNSTEINER Hermann

VALLS Rafael

WILLIAMS Stephen

BORA – hansgrohe

BUCHMANN Emanuel

FABBRO Matteo

GROßSCHARTNER Felix

PALZER Anton

PÖSTLBERGER Lukas

SELIG Rüdiger

WANDAHL Frederik

ZWIENHOFF Ben

EF Education – Nippo

BARTA Will

CARTHY Hugh

GUERREIRO Ruben

MORTON Lachlan

OWEN Logan

VAN GARDEREN Tejay

WHELAN James

Groupama – FDJ ✓

DUCHESNE Antoine

GUGLIELMI Simon

LUDVIGSSON Tobias

PINOT Thibaut

THOMPSON Reuben

VALTER Attila

VAN DEN BERG Lars

INEOS Grenadiers

CASTROVIEJO Jonathan

HENAO Sebastián

MARTÍNEZ Daniel Felipe

MOSCON Gianni

PUCCIO Salvatore

SIVAKOV Pavel

SOSA Ivan

Israel Start-Up Nation ✓

DE MARCHI Alessandro

FROOME Chris

GOLDSTEIN Omer

CATAFORD Alex

HERMANS Ben

MARTIN Daniel

NIV Guy

Team BikeExchange ✓

COLLEONI Kevin

KANGERT Tanel

MEYER Cameron

NIEVE Mikel

SCHULTZ Nick

SCOTSON Callum

YATES Simon

Team DSM ✓

BARDET Romain

COMBAUD Romain

HEINSCHKE Leon

HINDLEY Jai

ROCHE Nicolas

STORER Michael

VANDENABEELE Henri

Team Qhubeka ASSOS

BROWN Connor

DLAMINI Nic

FRANKINY Kilian

HANSEN Lasse Norman

JANSE VAN RENSBURG Reinardt

POZZOVIVO Domenico

VACEK Karel

Trek – Segafredo

BRAMBILLA Gianluca

CONCI Nicola

GHEBREIGZABHIER Amanuel

NIBALI Antonio

SKJELMOSE JENSEN Mattias

TIBERI Antonio

UAE Team Emirates

ARDILA Andrés Camilo

CONTI Valerio

DOMBROWSKI Joe

MAJKA Rafał

MARCATO Marco

MCNULTY Brandon

MUÑOZ Cristian Camilo

Androni Giocattoli – Sidermec

BISOLTI Alessandro

CEPEDA Jefferson Alexander

CHIRICO Luca

MUÑOZ Daniel

RAVANELLI Simone

TESFATSION Natnael

UMBA Santiago

Bardiani CSF – Faizanè ✓

BATTAGLIN Enrico

CAÑAVERAL Johnatan

CARBONI Giovanni

COVILI Luca

GABBURO Davide

SAVINI Filippo

ZANA Filippo

Caja Rural – Seguros RGA

AMEZQUETA Julen

AULAR Orluis

BARRENETXEA Jon

CALLE Juan Fernando

CUADROS Álvaro

MARTÍN Sergio Roman

MURGUIALDAY Jokin

EOLO – Kometa ✓

BAIS Davide

CHRISTIAN Mark

DINA Márton

FANCELLU Alessandro

FETTER Erik

RAVASI Edward

ROPERO Alejandro

Gazprom – RusVelo

KOCHETKOV Pavel

KUZMIN Anton

NEKRASOV Denis

NYCH Artem

SCARONI Cristian

VACEK Mathias

ZAKARIN Ilnur

Team Arkéa Samsic

ANACONA Winner

GESBERT Élie

GUERNALEC Thibault

HARDY Romain

OWSIAN Łukasz

QUINTANA Dayer

QUINTANA Nairo

Uno-X Pro Cycling Team ✓

ANDERSEN Idar

HULGAARD Morten

JOHANNESSEN Tobias Halland

KULSET Sindre

SAUGSTAD Lars

SLEEN Torjus

TRÆEN Torstein

Vini Zabù

La squadra si è autosospesa dopo il caso di positività al doping di Matteo De Bonis e non sarà al via.

Tirol KTM Cycling Team

ENGELHARDT Felix

GOVEKAR Matevž

LIPOWITZ Florian

MCLAIN Logan

PEZZO ROSOLA Kevin

STEINHAUSER Georg

ZANGERLE Emanuel

