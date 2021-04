CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Terzo scontro ATP di sempre tra il tennista azzurro e il serbo: l’italiano e il balcanico sono in perfetta parità con un successo pari. Il torinese ha vinto l’unico confronto sulla terra a Marrakech nel 2019 spuntandola con un doppio 6-3 mentre il #57 al mondo ha vinto a Doha l’anno scorso in tre set.

Lorenzo Sonego ha conquistato la terza finale in carriera vincendo ieri in tre set contro Taylor Fritz dando seguito alle due vittorie contro Gilles Simon e Yannick Hanfmann. Il piemontese, in attesa del debutto a Montecarlo contro l’ungherese Marton Fucsovics, ha raggiunto il record di Andreas Seppi di ottenere tre finale su tre superfici differenti. Il #34 al mondo vuole il bis dopo la vittoria nel doppio in coppia con Andrea Vavassori e ottenere un’altra vittoria ATP dopo il successo ad Antalya del 2019 e dunque riscattare la sconfitta di Vienna del 2020.

Tra la vittoria a Cagliari e il best ranking in top30 di Lorenzo Sonego, che raggiungerebbe con una vittoria per la posizione #28 al mondo, c’è Laslo Djere. Il serbo, attualmente #57 al mondo, è virtualmente al 49° posto e potrebbe ottenere un’altra posizione in caso di vittoria ma è lontano dal best ranking che ottenne nel 2019 alla posizione #27. Appena un set perso per il balcanico che sfida il terzo azzurro sin qui dopo le vittorie su Federico Gaio e Lorenzo Musetti. Agli ottavi di finale invece ha battuto l’oceanico John Millman.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come alle ore 13.00 sul Campo Centrale di Cagliari per assegnare il secondo trofeo del Sardegna Open inaugurando dunque la stagione europea sul rosso. Buon divertimento!

