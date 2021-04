ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego sfida Laslo Djere per interrompere la sua egemonia in Sardegna

La seconda edizione del torneo ATP di Cagliari è arrivato all’ultimo atto, con gli osservatori più attenti che proveranno una sensazione di deja-vu nel guardare i finalisti: come a settembre 2020, ad affrontarsi saranno Laslo Djere e un tennista italiano. Se lo scorso anno fu Marco Cecchinato a sfidare il serbo, quest’anno sarà Lorenzo Sonego ad incrociare le armi con lui; per il movimento tricolore è la seconda finale consecutiva dopo quella di Jannik Sinner a Miami la scorsa settimana

Ma andiamo ad analizzare nello specifico. Per il tennista torinese è la terza volta in cui riesce a giocarsi un torneo nel circuito maggiore, la prima in assoluto sulla terra. Vittoria o sconfitta che sia, Lorenzo ha già scritto una piccola pagina di storia del nostro tennis diventando il secondo azzurro dopo Andreas Seppi a raggiungere una finale su tutte le superfici di gioco. Sonego ha giocato un torneo assai sudato: dopo un successo più sudato di quanto dice il punteggio finale con Gilles Simon, l’azzurro è dovuto ricorrere al terzo set con Yannick Hanfmann e Taylor Fritz, numero 2 del tabellone. Due partite differenti, nei quarti ha dovuto salvarsi dal tedesco che ha servito per il match mentre in semifinale ha buttato via un 3-0 e servizio nel secondo parziale. Ma a Lorenzo ‘piace vincere soffrendo’, come detto dopo il match con Hanfmann, e ci sta abituando in questa maniera.

Invece Djere, numero 57 del mondo, si sta abituando ad arrivare in fondo ai tornei su terra, raggiungendo questo risultato per il terzo anno consecutivo. Due vittorie nelle prime due occasioni, nell’ATP 500 di Rio de Janeiro nel febbraio 2019, quando sconfisse Felix Auger-Aliassime, e il già citato successo contro Marco Cecchinato ad ottobre. Partito senza avere l’onore della testa di serie, ha faticato ben poco nei primi due torni contro la wild card Federico Gaio ed il numero 6 del seeding John Millman, lasciando loro sei giochi a testa. Nella riedizione della semifinale 2020 contro Lorenzo Musetti ha avuto il suo da fare, spuntandola al terzo set dopo due ore e venti, mentre in semifinale ha demolito Nikoloz Basilashvili in poco più di 50 minuti.

Quella tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere sarà il terzo confronto nel circuito ATP. Una vittoria a testa, e l’unico precedente su terra è appannaggio dell’azzurro, che da qualificato riuscì a sorprendere il serbo, ai tempi numero 5 del seeding, con un doppio 6-3. Il secondo confronto risale invece al torneo di Doha 2020, sempre al primo turno: fu il serbo a trionfare per 6-2 al terzo.

