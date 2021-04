VIDEO Lorenzo Sonego-Laslo Djere 2-1, highlights e sintesi Finale ATP 250 Cagliari. Italiano in trionfo!

Spettacolare vittoria di Lorenzo Sonego nella finale del torneo ATP 250 di Cagliari. L’azzurro ha sconfitto Laslo Djere in rimonta sulla terra rossa sarda, si è imposto in tre set e ha conquistato il suo secondo trofeo in carriera nel circuito maggiore, a due anni di distanza da quello di Antalya 2019 sull’erba. Affermazione di lusso per il nostro portacolori, che si è così issato al 28mo posto del ranking ATP e per la prima volta in carriera è tra i migliori trenta giocatori al mondo.

Lorenzo Sonego si è imposto per 2-6, 7-6(5), 6-4 e ha così ha guadagnato i 40.100 euro previsti dal montepremi. A fare la differenza la tanta aggressività a rete, la perseveranza e un ottimo servizio con un avversario pugnace che non ha davvero mai mollato nulla e che ha giocato ad altissimi livelli per l’intero incontro. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Lorenzo Sonego-Laslo Djere, Finale del torneo ATP 250 di Cagliari.

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-DJERE, FINALE ATP 250 CAGLIARI

Foto : Dubai Duty Free Tennis Championships