ATP Cagliari, Lorenzo Sonego è in finale! Battuto dopo quasi 3 ore Taylor Fritz!

Lorenzo Sonego vince un’altra battaglia e conquista la finale dell’ATP di Cagliari. Il piemontese ha sconfitto l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 dopo quasi tre ore di gioco. Una semifinale pazzesca con il numero 34 del mondo che si era portato avanti di due break nel secondo set, prima di subire la clamorosa rimonta dell’americano. Sonego è stato poi bravo a reagire prontamente nel terzo, centrando una preziosissima vittoria.

Per Sonego si tratta della prima finale della carriera sulla terra rossa a livello ATP. In precedenza erano arrivate quella sull’erba ad Antalya (vittoria contro Kecmanovic) e quella sul cemento a Vienna (persa contro Rublev). Il titolo a Cagliari permetterebbe al nativo di Torino di entrare tra i primi trenta della classifica mondiale.

L’inizio di primo set è una vera e propria battaglia. Nel primo game Sonego ha due palle break, ma non riesce a sfruttarle. Nel gioco successivo è Fritz ad avere lui a sua volta due break point, ma l’americano manca il colpo dell’allungo. Le occasioni di break non sono finite, perchè l’azzurro ne ha addirittura tre, ma anche questa Fritz si salva. Il break è comunque nell’aria e finalmente arriva nel quinto gioco, con il piemontese che trova due vincenti di dritto consecutivi.

E’ una battaglia infinita, perchè Fritz non molla assolutamente e nell’ottavo gioco sfrutta un passaggio a vuoto di Sonego al servizio. L’americano si porta sullo 0-40 e alla seconda occasione ottiene il controbreak. La reazione dell’italiano, però, è immediata e nel game successivo il piemontese toglie addirittura a zero la battuta a Fritz, che subisce le risposte di Sonego. Il numero 34 del mondo non trema e questa volta chiude la prima frazione sul 6-4.

Sulla scia del set vinto, Sonego diventa inarrestabile e domina gli scambi ad inizio seconda frazione. Il piemontese è molto efficace da fondo campo, mentre Fritz si innervosisce e sbaglia molto. Il risultato è il vantaggio di 3-0 con doppio break di vantaggio per l’azzurro. Il set sembra essere totalmente in discesa ed invece Sonego si blocca e dall’altra parte Fritz trova coraggio. Il piemontese ha due game al servizio davvero negativi e l’americano pareggia clamorosamente sul 3-3.

E’ un match che si vive sul filo dell’equilibrio. Nel nono gioco Sonego si procura una palla break, ma Fritz si aggrappa alla prima di servizio e riesce ad annullarla. Quando ormai il tie-break sembrava quasi certo, ecco che Fritz si procura un break point nel dodicesimo game. Sonego purtroppo sbaglia con il back di rovescio e l’americano chiude in suo favore il secondo set per 7-5.

Si riparte nel terzo set e Sonego comincia proprio come nel secondo. Il piemontese ritrova lo smalto ed è nuovamente incisivo in risposta. Il numero 34 del mondo torna a spingere con il dritto e scappa nuovamente sul 3-0 con ancora due break di vantaggio. Fritz ha l’occasione di accorciare, ma non sfrutta la palla break, con invece Sonego che si difende e poi allunga addirittura sul 5-0, strappando ancora la battuta all’americano. Il piemontese si rilassa e perde il servizio, ma vince il settimo game e chiude sul 6-1.

Adesso Sonego attende il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Laslo Djere, che ha sconfitto ieri Lorenzo Musetti, ed il georgiano Nikoloz Basilashvili.

