ATP Cagliari 2021: Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori si impongono nel torneo di doppio su Simone Bolelli e Andres Molteni

Nell’attesa della finale del torneo di singolare di scena domani alle 13:00, in cui incontrerà il serbo Laslo Djere, Lorenzo Sonego si concede la gioia della vittoria nel torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori. Il duo piemontese sconfigge con il punteggio di 6-3 6-4 la coppia formata da Simone Bolelli e dall’argentino Andres Molteni. Per entrambi i vincitori si tratta della prima volta a livello ATP.

L’incontro è durato un’ora e 15 minuti, ed ha visto la coppia vittoriosa tenere le mani sul match praticamente sempre, soprattutto sul servizio di Molteni, che non si rivela all’altezza degli altri tre nella giornata odierna. Nel primo set tre break consecutivi definiscono la questione, nel secondo è invece il finale a rendersi decisivo.

Bolelli, in questa fattispecie, affrontava la sua quindicesima finale in specialità sul circuito maggiore; ne ha vinte sei (compresi gli Australian Open 2015 con Fabio Fognini) e perse nove; 6-4 il bilancio di Molteni, che con l’italiano aveva già diviso il campo nel 2019 alla Kremlin Cup di Mosca, perdendo la finale anche in quel caso.

Sonego e Vavassori non giocheranno insieme a Montecarlo, con il primo dei due che dunque sarà di scena solo in singolare. Bolelli, invece, si è accordato con Jannik Sinner, e i due incontreranno Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Se ci fosse stato Fognini al posto di Sinner, sarebbe stato un remake della finale di Melbourne.

