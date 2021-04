Lorenzo Sonego ha vinto il torneo ATP 250 di Cagliari, sconfiggendo il serbo Laslo Djere in rimonta in una finale estremamente combattuta sulla terra rossa sarda. Trionfo meritato per il tennista italiano, che ha così conquistato il secondo trofeo della carriera nel massimo circuito italiano. Il 25enne si è imposto brillantemente in una kermesse casalinga, tornando ad alzare al cielo una coppa a quasi due anni di distanza da quel 29 giugno 2019, quando si impose all’ATP 250 di Antalya, battendo curiosamente un altro serbo (Miomir Kecmanovic) e sempre in rimonta sull’erba turca.

Questi sono i due migliori risultati in carriera dell’azzurro, che domani balzerà al 28mo posto del ranking ATP (per la prima volta in carriera tra i migliori 30 giocatori al mondo). Lorenzo Sonego ha giocato anche la finale in un ATP 500: il 1° novembre 2020 venne sconfitto dal russo Andrey Rublev in due set sul cemento di Vienna (ha disputato atti conclusivi su tutte le superfici). Va ricordato che a Vienna sconfisse Novak Djokovic, numero 1 al mondo, ai quarti di finale con un netto 6-2, 6-1.

Negli Slam, invece, vanta come miglior risultato gli ottavi di finale al Roland Garros 2020, quando si dovette arrendere a Schwartzman in tre set. Secondo turno invece agli Australian Open (2018, 2021) e agli US Open (2018, 2019), mentre a Wimbledon non ha mai vinto una partita.

Foto: Lapresse