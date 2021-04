CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI LORENZO SONEGO

16.18 Grazie a tutti per averci seguito e aver festeggiato con noi in questa domenica azzurra!

16.17 Partita incredibilmente condizionata dal servizio, in particolar modo per Laslo Djere: 5 ace e 8 doppi falli per il serbo contro un ace dell’azzurro e 0 doppi falli. Il #57 al mondo ha trovato la prima nel 57% dei casi e con questa ha trovato il 71% di punti mentre con la seconda 60%. Nonostante abbia salvato 7 palle break su 9, alla fine il serbo ha perso la possibilità del back-to-back. L’azzurro invece ha salvato 9 palle break su 12 e in generale ha trovato la prima nel 68% dei casi con i punti sulla prima nel 70% delle volte e il 44% con la seconda. In generale 110 punti per il serbo contro i 103 del nuovo campione del torneo di Cagliari.

16.14 Restate con noi per le statistiche del match!

16.13 Lorenzo Sonego spodesta Laslo Djere dal trono del Sardegna Open e vince la seconda edizione! L’azzurro gioca un’altra partita incredibile di cuore e grinta e batte il detentore del titolo per 2-6 7-6(5) 6-4 in tre ore di gioco. Una rimonta pazzesca del torinese che conquista il secondo titolo ATP dopo Antalya 2019 ed entra in top30 alla posizione #28! L’italiano compie uno show incredibile a Cagliari considerando il momento d’oro del serbo che sarà #49 al mondo da domani. Il piemontese spera nelle Finals essendo 16° nella Race. Entrambi li rivedremo a Montecarlo.

FINE TERZO SET

6-4 GAME SET AND MATCH LORENZO SONEGO! L’AZZURRO VINCE IL SARDEGNA OPEN!

40-30 MATCH POINT SONEGO! IL NASTRO PORTA VIA IL COLPO DI DJERE SUL PASSANTE DI DIRITTO!

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del serbo: che seconda di Sonego.

15-30 Djere prova a mettere pressione all’avversario: diritto lungolinea in risposta.

15-15 Sonego non regge la diagonale di rovescio che scappa via.

15-0 Servizio e diritto di Sonego che chiude con la smorzata.

5-4 Djere allunga il match ma Sonego serve per il titolo.

40-30 Doppio fallo di Djere.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio del #57 al mondo.

30-15 Scappa via il rovescio di Djere: gran diagonale vinta dal piemontese.

30-0 Bravissimo il serbo in uscita dal servizio con il diritto diagonale.

15-0 Servizio e diritto di Djere.

5-3 SONEGO CONSERVA IL BREAK ANCORA! Djere deve prolungare il match.

40-15 Diritto di Djere che si apre il campo e chiude a rete.

40-0 Sul nastro la risposta del serbo.

30-0 SMORZATA PAZZESCA DI SONEGO! Grande colpo in uscita dal servizio.

15-0 CHE SCAMBIO!!!! DA 23 COLPI! SONEGO TROVA IL ROVESCIO SULLA RIGA! Che bordate da parte di entrambi.

4-3 Djere resiste al servizio: si gioca sul servizio di Sonego.

40-30 Bravissimo Djere a resistere le bordate di diritto dell’azzurro: gran colpo inside in del serbo.

30-30 Gran risposta di diritto del #34 al mondo: lento Djere in uscita dal servizio.

30-15 Ottima prima del serbo.

15-15 In rete la risposta dell’azzurro.

0-15 Adesso Djere è nervoso anche al servizio: ottimo diritto di Sonego.

4-2 ALTRA PRIMA DELL’ITALIANO E BREAK CONFERMATO!

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Bravissimo Sonego che trova il diritto diagonale ad aprirsi il campo e la demi-volée deliziosa irraggiungibile per Djere.

30-40 PALLA BREAK DJERE!!! Chance per il serbo per rientrare.

30-30 Ottima risposta del serbo: sfida infinita nella finale del Sardegna Open!

30-15 Gran diritto diagonale di Djere dopo la diagonale di diritto comandata dall’azzurro.

30-0 Serve&volley di Sonego che chiude con lo smash.

15-0 Servizio e diritto di Sonego.

3-2 BREAK SONEGO!!!! L’AZZURRO SFRUTTA IL PASSAGGIO A VUOTO DEL SERBO!

40-AD ALTRA PALLA BREAK SONEGO! Scappa via il rovescio di Djere dal centro del campo.

40-40 Servizio e diritto diagonale del serbo.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! DOPPIO FALLO RISCHIATO DAL SERBO! L’azzurro poi trova il diritto diagonale fondamentale sulla seconda corta del serbo.

40-40 Risposta profonda di diritto dell’azzurro: lento Djere.

40-30 Grande prima del serbo.

30-30 Nervosissimo Djere ora: altro errore con il diritto del serbo.

30-15 In corridoio il diritto del serbo a due passi dalla rete con Sonego battuto.

30-0 Servizio e diritto di Djere.

15-0 Lungo il lob di Sonego sulla discesa a rete di Djere.

2-2 Grandissimo punto vinto da Sonego che domina la diagonale di diritto e cambia angolo sul lungolinea.

40-30 Risposta lunga di Djere.

30-30 Ottima prima del piemontese.

15-30 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-30 Si ferma sul nastro il diritto a sventaglio dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta profonda del serbo.

1-2 Risposta lunga di Sonego: equilibrio sin qui.

40-15 Ottima risposta di diritto lungolinea di Sonego.

40-0 Servizio e smorzata del serbo che chiude con la demi-volée di diritto.

30-0 Ottima prima di Djere.

15-0 Ottimo rovescio diagonale di Djere: si ferma sul nastro il rovescio di Sonego.

1-1 Primo servizio a zero dell’azzurro.

40-0 Servizio e palla corta di Sonego che chiude con il passante di rovescio.

30-0 Scappa via la risposta di Djere.

15-0 Servizio e diritto di Sonego.

0-1 Djere comincia bene il terzo set pur senza trovare prime di servizio.

40-15 Ottima prima del serbo.

30-15 Servizio e diritto del serbo: scappa via il recupero di Sonego.

15-5 Ottima prima di Djere.

0-15 Scappa via il diritto di Djere dal centro del campo.

0-0 Dopo il toilet break di Sonego, comincia il parziale decisivo.

INIZIO TERZO SET

15.18 Lorenzo Sonego da impazzire a Cagliari! L’azzurro porta la finale del Sardegna Open al terzo set vincendo al tie-break vincendo per 7 punti a 5 e rimontando costantemente. Il piemontese era avanti 4-1 nel corso del secondo set ma nonostante la rimonta del serbo, il classe 1995 è ancora vivo.

FINE SECONDO SET

7-5 SECONDO SET LORENZO SONEGO! PARTITA PAZZESCA DEL TORINESE A CAGLIARI! Chiusura a rete dopo il diritto lungolinea ad aprirsi il campo!

5-6 SET POINT SONEGO! SCAPPA VIA IL DIRITTO DI DJERE!

5-5 Di poco largo il recupero di rovescio di Sonego dopo il diritto diagonale di Djere.

5-4 Altro servizio e diritto lungolinea dell’italiano!

4-4 Servizio e diritto in avanzamento per Sonego.

4-3 In corridoio il diritto a sventaglio dell’italiano: pressione su Sonego ora al servizio.

3-3 Scappa via il rovescio di Sonego sul confronto tra il suo rovescio e il diritto a sventaglio del serbo.

3-2 SORPASSO DI SONEGO! Grande scambio vinto dall’azzurro che ha subito le bordate di Djere e poi ha sfruttato l’errore del serbo.

2-2 PRIMA CENTRALE DI SONEGO!

2-1 Sonego recupera il mini-break: lungo il rovescio diagonale del serbo.

2-0 Gran diritto diagonale di Djere ad uscire dal servizio: lungo il recupero di Sonego.

0-1 Parte male l’azzurro con un errore dal centro del campo.

6-6 Stecca Sonego in recupero: il secondo set si decide al tie-break.

40-15 Servizio e diritto di Djere: lungo il recupero dell’azzurro.

30-15 Ace di Djere.

15-15 Ottima risposta di diritto di Sonego.

15-0 SI FERMA SUL NASTRO LA VOLEE DI SONEGO! Che scambio condotto da Djere che poi non aveva chiuso sottorete.

6-5 Spettacolare il piemontese che annulla tre chance che avrebbe dato una possibilità d’oro a Djere per chiudere il match.

AD-40 L’azzurro è ancora in vita e porta l’avversario all’errore con il rovescio.

40-40 SONEGO SHOW! CHE CORAGGIO IL PIEMONTESE!!!! CHIUSURA A RETE CON LA VOLEE!

40-AD ALTRA CHANCE DJERE! In corridoio il diritto a sventaglio lungolinea di Sonego.

40-40 ACE DI SONEGO!!!! MATCH APERTISSIMO!

30-40 MIRACOLO DI SONEGO CON LA SMORZATA! Non arriva Djere in recupero.

15-40 DUE PALLE BREAK DJERE! Il serbo può andare a servire per il match…

15-30 Lob fortunato e velenoso di Djere sulla discesa a rete di Sonego a seguire il servizio.

15-15 Bravissimo Djere che attacca in risposta e trova il diritto lungolinea vincente.

15-0 Diritto diagonale vincente di Sonego dopo un’ottima smorzata da aprirsi il campo.

5-5 Djere vince a zero il servizio: match nelle fasi cruciali.

40-0 Diritto in rete dell’azzurro sulla prima del serbo.

30-0 Lunga la risposta di Sonego dopo il servizio e diritto del serbo.

15-0 Buona prima di Djere.

5-4 SONEGO TORNA A FARE UN GAME! Dopo un parziale di tre a zero negli ultimi tre game, Sonego trova il gioco che gli permette di respirare: errore di rovescio di Djere. Set tiratissimo.

AD-40 CHE PASSANTE DI SONEGO CON IL ROVESCIO! L’azzurro si carica dopo la discesa a rete di Djere.

40-40 Altro errore di Sonego in uscita dal servizio: game fondamentale.

AD-40 Servizio e diritto di Sonego dopo la seconda: in corridoio il rovescio di Djere.

40-40 DEMI-VOLEE FUORI DI SONEGO! Serve&volley questa volta fallito per l’azzurro.

40-30 Scappa via il diritto dal centro del campo di Sonego.

40-15 Serve&volley vincente dell’azzurro.

30-15 Risposta profonda di Djere: lento Sonego in uscita dal servizio.

30-0 Buona prima dell’azzurro.

15-0 Grande scambio vinto da Sonego con il diritto lungolinea: poco profondo Djere con il suo gioco.

4-4 Djere si apre il campo con il diritto e poi trova il rovescio mortifero: Sonego non trova il campo. Equilibrio nel secondo set.

40-30 Lunga la risposta di Sonego.

30-30 Buona prima di Djere.

15-30 In corridoio il rovescio di Djere in uscita dal servizio.

15-15 Buona prima del #57 al mondo.

0-15 Doppio fallo del serbo.

4-3 CONTROBREAK DJERE! Errore dell’azzurro in uscita dal servizio e parziale apertissimo.

40-AD Servizio e diritto di Sonego ma Djere trova il passante.

40-40 CHE SCAMBIO GIOCATO DA SONEGO! L’azzurro tiene la diagonale di rovescio e porta l’avversario all’errore sul colpo profondo sulla riga.

30-40 Ottima prima di Sonego.

15-40 DUE PALLE BREAK DJERE! Due chance per rientrare per il serbo.

15-30 Brutto diritto dell’azzurro dal centro del campo.

15-15 Di poco in corridoio il lob di rovescio del piemontese dopo la palla corta.

15-0 Servizio potente di Sonego.

4-2 Ottima prima del serbo: Sonego però ha un break di vantaggio.

40-30 Servizio e diritto di Djere.

30-30 CHE ERRORE DI DJERE! Smash largo dopo il passante lungolinea di Sonego deviato dal nastro.

30-15 Servizio e diritto a sventaglio all’incrocio delle righe.

15-15 Di poco lungo il diritto di Sonego: Djere prova a manovrare da fondocampo.

0-15 Ottima prima di Djere ma grande risposta lungolinea del torinese.

4-1 SONEGO SHOW SOTTORETE! Grande attacco lungolinea e chiusura con lo smash.

40-30 Servizio e diritto di Sonego: Djere non arriva in recupero.

30-30 Ottima prima dell’azzurro.

15-30 Bravissimo Djere ad attaccare con il diritto dal centro del campo.

15-15 In rete il passante di diritto di Djere sull’attacco a rete di Sonego.

0-15 Ottimo diritto di Djere: Sonego ha qualche difficoltà in uscita dal servizio.

3-1 BREAK SONEGO AL SETTIMO TENTATIVO! L’azzurro può scappare via nel set.

30-40 Sonego spinge con il diritto ma poi il rovescio lungolinea è lungo.

15-40 DUE BREAK POINT SONEGO! DOPPIO FALLO DJERE!

15-30 PASSANTE DI DIRITTO DI SONEGO! Attacco leggero di Djere ma gran vincente dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto del serbo: in rete la soluzione lungolinea.

15-0 Ottima prima di Djere.

2-1 Finalmente nessun problema per Sonego al servizio!

40-15 Altro ottimo servizio dell’azzurro.

30-15 Servizio e smorzata di Sonego: reattivo Djere in recupero.

30-0 Ottima prima di Sonego.

15-0 Fuori giri con il diritto Djere: termina in corridoio la soluzione lungolinea.

1-1 Passante sul nastro per Sonego: gran demi volée di Djere che ammattisce Sonego.

AD-40 Servizio e diritto di Djere: Sonego poteva fare di più in risposta.

40-40 Gran diritto diagonale di Djere che comanda lo scambio: Sonego deve stare più vicino alla riga di fondo campo.

30-40 PALLA BREAK SONEGO! RECUPERO DELL’AZZURRO E CHANCE DI SORPASSO!

30-30 Servizio e diritto di Djere: scappa via il diritto del serbo.

30-15 Gioca profondissimo il serbo dal centro del campo: scappa via la difesa di rovescio di Sonego.

15-15 Gran risposta di Sonego con il diritto: Djere non trova il vincente dal centro del campo.

15-0 Errore in risposta con il diritto per l’azzurro.

1-0 Sonego comincia alla grande nel secondo parziale annullando una palla break.

AD-40 ROVESCIO LUNGOLINEA DI SONEGO! L’azzurro trova il contropiede dal centro del campo.

40-40 Scappa via il diritto del torinese dal centro del campo!

AD-40 GRAN DIRITTO DI SONEGO! L’azzurro si carica in uscita dal servizio.

40-40 SONEGO PROVA A CRESCERE! Gran diagonale dal lato del rovescio e chance annullata.

30-40 PALLA BREAK DJERE! Il serbo trova la riga grazie a tanta profondità in risposta.

30-30 L’azzurro continua a non trovare continuità con la seconda: diritto in corridoio dal centro del campo.

30-15 Buona prima di Sonego.

15-15 Buona risposta di Djere: lento l’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Lungo di poco il rovescio lungolinea del serbo dopo uno scambio molto duro.

INIZIO SECONDO SET

13.57 Lorenzo Sonego perde il primo set dopo un parziale molto complicato e ben giocato da Laslo Djere che sfrutta i due break conquistati e vola in questo inizio dell’atto conclusivo del Sardegna Open.

FINE PRIMO SET

2-6 PRIMO SET DJERE! Il serbo domina il primo parziale.

40-15 DUE SET POINT DJERE! Il serbo ottiene un’altra grande prima.

30-15 Servizio e diritto del serbo.

15-15 Sonego prova a variare ma il diritto finisce in rete dopo il rovescio diagonale di Djere.

0-15 Ottima risposta di diritto di Sonego.

2-5 BREAK DJERE! Il serbo può servire per il set.

30-40 PALLA BREAK DJERE! Altro diritto lungo di Sonego nel tentativo di spingere da fondocampo.

30-30 Servizio e diritto di Sonego.

15-30 Djere molto meglio in questo primo set da fondocampo: scappa via il rovescio lungolinea di Sonego.

15-15 Servizio esterno dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda di Djere: Sonego non riesce ad essere rapido in uscita dal servizio.

2-4 Servizio a zero del serbo.

40-0 Prima potente centrale del #57 al mondo.

30-0 Servizio e diritto del serbo.

15-0 Prima centrale e rovescio incrociato di Djere.

2-3 Sonego vince il proprio turno di servizio: il piemontese resta attaccato al match.

40-30 Scappa via il rovescio di Djere dopo uno scambio durissimo condotto dall’azzurro.

30-30 Ottima prima del piemontese.

15-30 Risposta profonda di Djere: in ritardo Sonego con il diritto.

15-15 Servizio e diritto di Sonego.

0-15 Sonego continua ad avere problemi con il diritto: in corridoio il colpo del piemontese.

1-3 Djere non ha problemi al servizio: primo turno rapido del match.

40-15 Altra smorzata di Sonego: gran recupero sulla controsmorzata di Djere.

40-0 Smash vincente di Djere che chiude il punto a rete dopo la smorzata di Sonego.

30-0 Fuori di poco il diritto di Sonego dal centro del campo.

15-0 Gran diritto a sventaglio di Djere: in ritardo Sonego con il rovescio.

1-2 Sonego vince il primo gioco di una sfida complicata: 21 minuti di gioco per tre game.

AD-40 Bravissimo l’azzurro con il diritto dal centro del campo e ottiene il vincente diagonale.

40-40 Altro errore di Sonego che non riesce a trovare continuità con il diritto.

40-30 Contropiede di rovescio diagonale di Djere.

40-15 Ottima prima dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto di Sonego.

15-15 Djere è molto veloce in fase di difesa e sfrutta la palla corta lunga di Sonego chiudendo con il rovescio lungolinea.

15-0 Serve&volley di Sonego che attacca con il diritto e chiude con la volée di rovescio.

0-2 Djere conserva il servizio in un turno complicatissimo dopo aver annullato quattro palle break.

AD-40 Servizio e diritto di Djere: il diritto a sventaglio di Sonego termina in corridoio.

40-40 Altro passante di Djere che sfrutta ancora un attacco morbido di Sonego che poi aveva attaccato la rete.

40-AD Gran angolo di Sonego: in ritardo Djere con il rovescio.

40-40 Scomposto Sonego dal centro del campo: il piemontese avrebbe potuto optare per una palla corta.

40-AD PALLA BREAK SONEGO! Altro doppio fallo del serbo.

40-40 Primo doppio fallo di Djere.

AD-40 Gran diritto profondo di Djere: Sonego troppo distante dalla linea di fondo campo.

40-40 Altro scambio durissimo vinto da Djere che riesce a variare da fondocampo.

30-40 Scappa via il diritto dal centro del campo dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO! Scappa via il diritto dal centro del campo del serbo dopo un’ottima difesa dell’azzurro.

15-30 Ottima risposta lungolinea di diritto di Sonego.

15-15 L’azzurro vince la diagonale di rovescio: in rete quello di Djere.

15-0 Altro gran passante di rovescio di Djere dopo l’attacco con il diritto di Sonego e la volée morbida del piemontese.

0-1 BREAK DI DJERE! La terza chance è quella buona con l’ennesimo errore di Sonego in uscita dal servizio.

40-AD CHE ROVESCIO DI DJERE! Gran recupero del serbo sul diritto diagonale di Sonego.

40-40 CHE SMORZATA DI SONEGO! Gran giocata del piemontese che domina da fondocampo con il diritto e chiude con il back corto.

30-40 Lunga la risposta di Djere con il diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK DJERE! Il serbo gioca in spinta con il diritto da fondocampo.

15-30 Ottima risposta di Djere: in difficoltà Sonego in uscita dal servizio.

15-15 Ottima prima di Sonego!

0-15 Gran lob di diritto di Djere sulla leggera discesa a rete di Sonego.

0-0 Batte Sonego! Comincia la finale del Sardegna Open.

INIZIO PRIMO SET

13.07 Laslo Djere ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

13.05 Intanto ieri sono cominciate le qualificazioni del ATP 1000 di Montecarlo, dove Lorenzo Sonego giocherà contro l’ungherese Marton Fucsovics mentre Laslo Djere contro il russo Karen Khachanov.

13.03 Arbitra Mohamed Lahyani: al via il riscaldamento!

13.02 Anche l’anno scorso Laslo Djere ha perso l’unico parziale del torneo contro Lorenzo Musetti in semifinale che poi si ritirò al terzo set per un problema fisico. Il serbo liquidò in serie, partendo dal primo turno Sumit Nagal, Dusan Lajovic e Jiri Vesely prima dei due azzurri sfidati negli ultimi due turni.

13.00 Giocatori in campo puntuali in Sardegna!

12.59 Laslo Djere sfida il terzo italiano del suo tabellone pressoché perfetto. Dopo la vittoria sulla wild card Federico Gaio, il serbo ha liquidato John Millman ancora in due set. Solo Lorenzo Musetti ai quarti di finale ha strappato un set al serbo che poi ha trionfato 6-2 6-0 contro Nikoloz Basilashvili in semifinale.

12.57 Il serbo cerca il back-to-back in Sardegna dopo la vittoria dello scorso ottobre in finale contro Marco Cecchinato per 7-6(3) 7-5.

12.55 Laslo Djere invece non migliorerà il best ranking ottenuto nel 2019 quando raggiunse la 27esima posizione. Partito come #57 al mondo, in caso di vittoria diventerebbe #48 al mondo: virtualmente al momento è #49.

12.53 Il piemontese è molto vicino al best ranking della 32esima posizione ottenuta lo scorso anno essendo virtualmente #33 al mondo: in caso di vittoria entrerebbe in top30 per la prima volta in carriera al 28° posto mondiale.

12.51 Il percorso di Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori è stato particolarmente esaltante: dopo la vittoria al primo turno contro i quotati Melo/Rojer, gli italiani hanno vinto il derby contro Zeppieri e Andrea Pellegrino. Prima del successo finale, gli azzurri hanno usufruito di un walkover contro Federico Coria e Daniel Evans in semifinale.

12.49 Tornando ad Andreas Seppi, l’altoatesino ha conquistato peraltro tre successi su tre superfici differenti divisi tra Eastbourne, Belgrado e Mosca. L’ex #18 al mondo in generale ha un bilancio di 3 vittorie su 10 finali ATP.

12.46 Il #34 al mondo inoltre ha vinto 6 trofei su 11 finali nel circuito minore, divisi in 3 Futures conquistati e 4 sconfitte e 3 Challenger con una sola finale persa. Da evidenziare il feeling con la Sardegna considerando le 6 finali a Santa Margherita di Pula e il back-to-back a Genova.

12.44 Il tennista piemontese inoltre ha appena ottenuto la prima vittoria ATP in doppio al primo tentativo in coppia con Andrea Vavassori contro Simone Bolelli e Andres Molteni vincendo per 6-3 6-4. Sonego dunque cercherà il bis con il successo in singolare.

12.42 L’azzurro cerca il secondo successo ATP dopo la vittoria su erba ad Antalya nel 2019 contro Miomir Kecmanovic in una sfida durissima terminata in rimonta (5)6-7 7-6(5) 6-1. L’anno scorso invece l’exploit a Vienna dopo la vittoria su Novak Djokovic, perdendo contro Andrej Rublev con un doppio 6-4.

12.40 Queste vittorie hanno permesso al piemontese di ottenere la terza finale in carriera, peraltro su tre superfici diverse, eguagliando il record di Andreas Seppi.

12.38 Con cuore, grinta e umiltà il piemontese ha sofferto e vinto contro Yannick Hanfmann ai quarti di finale per 3-6 7-6(6) 6-3, vendicando Marco Cecchinato, e poi contro la testa di serie #2 Taylor Fritz in semifinale per 6-4 5-7 6-1.

12.36 Lorenzo Sonego è giunto in finale dopo un percorso tortuoso. Dopo il bye al primo turno essendo terza teste di serie, l’italiano ha dominato Gilles Simon per 6-4 6-1, con il francese che aveva eliminato Stefano Travaglia, prima delle difficoltà successive.

12.34 Terzo confronto tra i due protagonisti di oggi: al momento il testa a testa è in perfetta parità con un successo a testa. L’azzurro ha vinto l’unico incontro su terra a Marrakech nel 2019 con un doppio 6-3 mentre Djere vinse l’anno scorso a Doha in 3 set.

12.32 Atto conclusivo della seconda edizione del Sardegna Open: l’inizio del match avverrà alle ore 13 sui campi del Monte Urpinu Tennis Club di Cagliari.

12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021.

LA PRESENTAZIONE DI SONEGO-DJERE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021. Terzo scontro ATP di sempre tra il tennista azzurro e il serbo: l’italiano e il balcanico sono in perfetta parità con un successo pari. Il torinese ha vinto l’unico confronto sulla terra a Marrakech nel 2019 spuntandola con un doppio 6-3 mentre il #57 al mondo ha vinto a Doha l’anno scorso in tre set.

Lorenzo Sonego ha conquistato la terza finale in carriera vincendo ieri in tre set contro Taylor Fritz dando seguito alle due vittorie contro Gilles Simon e Yannick Hanfmann. Il piemontese, in attesa del debutto a Montecarlo contro l’ungherese Marton Fucsovics, ha raggiunto il record di Andreas Seppi di ottenere tre finale su tre superfici differenti. Il #34 al mondo vuole il bis dopo la vittoria nel doppio in coppia con Andrea Vavassori e ottenere un’altra vittoria ATP dopo il successo ad Antalya del 2019 e dunque riscattare la sconfitta di Vienna del 2020.

Tra la vittoria a Cagliari e il best ranking in top30 di Lorenzo Sonego, che raggiungerebbe con una vittoria per la posizione #28 al mondo, c’è Laslo Djere. Il serbo, attualmente #57 al mondo, è virtualmente al 49° posto e potrebbe ottenere un’altra posizione in caso di vittoria ma è lontano dal best ranking che ottenne nel 2019 alla posizione #27. Appena un set perso per il balcanico che sfida il terzo azzurro sin qui dopo le vittorie su Federico Gaio e Lorenzo Musetti. Agli ottavi di finale invece ha battuto l’oceanico John Millman.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 250 di Cagliari 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come alle ore 13.00 sul Campo Centrale di Cagliari per assegnare il secondo trofeo del Sardegna Open inaugurando dunque la stagione europea sul rosso. Buon divertimento!

Foto: LaPresse (AP Photo/Michel Euler)